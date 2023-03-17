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В Подмосковье уволенный слесарь поджёг своих коллег из самодельного огнемёта

В Подмосковье уволенный слесарь поджёг своих коллег из самодельного огнемёта

Автор:
17 марта 2023 09:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Дмитров   Огнемёт   Поджог   Подмосковье   видео   обиделся   полиция   слесарь   увольнение   
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Работягу попросили на выход, заметив его неадекватность. Он ушёл, а потом вернулся с оружием и отомстил.

Слесарь одной из управлящих компаний в посёлке Горки-25 был уволен на утренней планёрке. Коллеги отказались работать с мужчиной, когда увидели, как он пытался поджечь бездомную собаку. Работник ушёл, но затаил обиду.


Вчера, 16 марта, он вернулся в контору с самодельным огнемётом, облил горючей жидкостью несколько человек и поджёг их.




Ожоги получили четыре человека, они в состоянии разной тяжести госпитализированы. Неадекватный 55-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство общеопасным способом и об умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105, и ч. 2 ст. 167 УК РФ).



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Метки: Ynews   Дмитров   Огнемёт   Поджог   Подмосковье   видео   обиделся   полиция   слесарь   увольнение   
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2  комментария
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Dobry vojak Svejk 55 минут назад
Задолбали с такими "новостями". Давайте лучше про лунный трактор или о там как космические корабли бороздят!
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