В Подмосковье уволенный слесарь поджёг своих коллег из самодельного огнемёта

Слесарь одной из управлящих компаний в посёлке Горки-25 был уволен на утренней планёрке. Коллеги отказались работать с мужчиной, когда увидели, как он пытался поджечь бездомную собаку. Работник ушёл, но затаил обиду.

Вчера, 16 марта, он вернулся в контору с самодельным огнемётом, облил горючей жидкостью несколько человек и поджёг их.