В Подмосковье уволенный слесарь поджёг своих коллег из самодельного огнемёта

Работягу попросили на выход, заметив его неадекватность. Он ушёл, а потом вернулся с оружием и отомстил.
Слесарь одной из управлящих компаний в посёлке Горки-25 был уволен на утренней планёрке. Коллеги отказались работать с мужчиной, когда увидели, как он пытался поджечь бездомную собаку. Работник ушёл, но затаил обиду.
Вчера, 16 марта, он вернулся в контору с самодельным огнемётом, облил горючей жидкостью несколько человек и поджёг их.
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Ожоги получили четыре человека, они в состоянии разной тяжести госпитализированы. Неадекватный 55-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство общеопасным способом и об умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105, и ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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