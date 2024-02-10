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В Ставрополе неизвестный поджёг подъезд "коктейлем Молотова"

В Ставрополе неизвестный поджёг подъезд "коктейлем Молотова"

Автор:
10 февраля 2024 21:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Поджог   Ставрополь   дверь   квартира   коктейль молотова   подъезд   полиция   
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Это уже вторая попытка спалить квартиру пенсионерки за месяц. Полиция найти пироманов пока не может.

В Ставрополе подросток в маске попытался поджечь квартиру вместе с пожилой женщиной. Инцидент произошёл 8 февраля. Злоумышленник намеревался облить открывшую дверь пенсионерку горючей жидкостью. У него не получилось, старушка успела быстро захлопнуть дверь. Но пиромана это не остановило, он разбрызгал жидкость по лестничной клетке и швырнул "коктейль Молотова" во входную дверь. К счастью, серьёзного пожара не произошло, сгорела только обивка двери, огонь пенсионерка смогла потушить самостоятельно до приезда пожарных.

Отмечается, что это уже не первая попытка спалить эту квартиру. В ней проживает мать российской журналистки и блогера Полины Реутовой, которая даже близко не является диссиденткой, а как раз наоборот. Журналистка считает, что причина кроется как раз в этом. Кто-то решил её запугать, девушка подозревает, что заказ поступил из-за рубежа.


В первый раз спалить квартиру злоумышленники попытались 2 декабря. Реутова уверена, что во второй раз устроить пожар пытался один из двух подростков, приходивших ранее. Несмотря на то, что с момента попытки первого поджога прошло уже больше месяца, полицейские найти малолетних пироманов пока не смогли.

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Метки: Видео   Поджог   Ставрополь   дверь   квартира   коктейль молотова   подъезд   полиция   
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1  комментарий
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Bill 23 минуты назад
Полина Реутова - пророссийская журналистка. Она как-то поругалась с украинским блогером Анатолием Шарием. В качестве мести он нашел и опубликовал личные данные о её матери. При этом сказал что она(мать) якобы причастна к подрыву Татарского. Чтобы натравить на неё сразу всех: и про-украинских, и про-российских.
В любом случае - поймать поджигателей и закрыть лет на 20. И Шария, естественно.
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