В Ставрополе неизвестный поджёг подъезд "коктейлем Молотова"

Отмечается, что это уже не первая попытка спалить эту квартиру. В ней проживает мать российской журналистки и блогера Полины Реутовой, которая даже близко не является диссиденткой, а как раз наоборот. Журналистка считает, что причина кроется как раз в этом. Кто-то решил её запугать, девушка подозревает, что заказ поступил из-за рубежа.





В первый раз спалить квартиру злоумышленники попытались 2 декабря. Реутова уверена, что во второй раз устроить пожар пытался один из двух подростков, приходивших ранее. Несмотря на то, что с момента попытки первого поджога прошло уже больше месяца, полицейские найти малолетних пироманов пока не смогли.