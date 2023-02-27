Учёные выяснили, что «базельскую мумию» убил вовсе не сифилис

В 1975 году в швейцарском городе Базель, в церкви Барфюссер, были найдены мумифицированные останки женщины. Всё это время учёные полагали, что женщина умерла от сифилиса, поскольку её тело было пропитано ртутью, которой в те времена пытались лечить это заболевание. Однако последние исследования привели к неожиданному выводу: причиной смерти был не сифилис, а некая неизвестная науке бактерия.
Когда мумию только нашли, ей дали имя «Леди церкви Барфюссер». Позже выяснилось, что женщину звали Анна Катарина Бишофф, она была женой пастора и умерла в 1787 году. С помощью анализа ДНК исследователи выявили даже её потомков — одним из них с вероятностью 99% является британский политик Борис Джонсон. Анна Катарина Бишофф приходится ему прапрапрапрапрапрабабушкой.
«Первоначальное предположение было основано на присутствии ртути в её организме, особенно в легких, — объяснил микробиолог Мохамед Сархан из Eurac Research. — Это может указывать на ингаляционное лечение сифилиса, так как в то время его именно так и лечили. Поэтому мы проанализировали множество образцов из каждого органа её тела, чтобы увидеть, сможем ли мы найти какие-либо следы ДНК возбудителя, вызывающего сифилис. Но не смогли. Вместо этого мы обнаружили эту новую бактерию, которой больше всего было в тканях мозга, и это коррелировало с самой высокой концентрацией ртути в мозге».
Сравнение таинственной старой бактерии с современными бактериями выявило кое-что интригующее.
Она содержала те же наборы генов, что и современные бактерии, вызывающие поражение костей и лёгочные симптомы. Повреждения костей, которые видны в останках Бишофф, являются известным симптомом нелеченного сифилиса на поздних стадиях.
Так что, возможно, ей неправильно поставили диагноз инфекции, передающейся половым путем, тогда как истинная причина её болезни была неизвестна.
охамед Сархан уверенно исключает сифилис как причину смерти: «Предположение, что она могла умереть от сифилиса, можно исключить, даже если бы он у неё был. Сифилис на запущенной стадии имеет очень явные признаки, которые в этом случае отсутствуют. Кроме того, она умерла в возрасте 69 лет, не очень молодой. И у неё были другие проблемы со здоровьем, например избыточный вес и камни в желчном пузыре, а также другие проблемы, которые в настоящее время изучаются. Лечение ртутью могло со временем ослабить её тело и иммунную систему, но на самом деле не было основной причиной её смерти».
Однако выводы учёного не лишены противоречий.
«Это тот момент, когда у нас разные мнения, — говорит Герхард Хотц из Музея естественной истории Базеля, где сейчас хранится мумия. — На поздних стадиях сифилиса в организме уже не найдешь много бактерий. Поэтому было очень трудно найти старый геном бактерий. Так что это не доказательство того, что у неё его не было — лично я по-прежнему думаю, что был. На её черепе отчетливо видны признаки сифилиса. Но мы не можем доказать это с помощью геномов».
Как бы то ни было, в то время симптомы болезни Бишофф определенно были приняты за симптомы сифилиса и лечились соответственно.
А для богатой вдовы священника это был сокрушительный диагноз.
«Никто не хотел об этом говорить, — продолжает Герхард Хотц. — Обычно, когда люди из её социального класса умирали в Базеле, то о них писали некролог, кем человек был и так далее. Мы нашли это обо всех, но не о ней. Итак, мы думаем, что она умерла, и её очень быстро и тайно похоронили в церкви».
По словам Хотца, диагноз Бишофф не позволил бы ей пользоваться общественными банями или лечиться в обычной больнице. Но заразиться сифилисом она могла даже ведя праведную жизнь. Никаких архивных сведений о том, что у неё или её мужа когда-либо были похождения на стороне, не обнаружено. Письма её мужа с подробным описанием его собственных болезней не содержат никаких симптомов сифилиса.
«Мы не думаем, что дело не во внебрачных связях, — говорит Хотц.— Есть другое объснение: она была женой священника, и поэтому ей приходилось навещать больных, утешать их. А в Страсбурге, недалеко от того места, где она жила, находилась лечебница для больных сифилисом. Мы думаем, что она ездила туда навещать пациентов и могла заразиться от кого-то тех, кто недавно заболел».
Анна Катарина Бишофф родилась в богатой семье в Страсбурге, Франция, в 1719 году. Её отец служил там священником. Муж Анны Катарины, тоже пастор, занял место её отца после его смерти, Анна прожила там почти всю жизнь. После смерти мужа она переехала в Базель к родственникам, где и скончалась в 1787 году.
А когда её похоронили в церкви Барфюссер, ртуть, которой её лечили, замедлила разложение и превратила её в мумию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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