Учёные выяснили, что «базельскую мумию» убил вовсе не сифилис

Как бы то ни было, в то время симптомы болезни Бишофф определенно были приняты за симптомы сифилиса и лечились соответственно.

А для богатой вдовы священника это был сокрушительный диагноз.

«Никто не хотел об этом говорить, — продолжает Герхард Хотц. — Обычно, когда люди из её социального класса умирали в Базеле, то о них писали некролог, кем человек был и так далее. Мы нашли это обо всех, но не о ней. Итак, мы думаем, что она умерла, и её очень быстро и тайно похоронили в церкви».

По словам Хотца, диагноз Бишофф не позволил бы ей пользоваться общественными банями или лечиться в обычной больнице. Но заразиться сифилисом она могла даже ведя праведную жизнь. Никаких архивных сведений о том, что у неё или её мужа когда-либо были похождения на стороне, не обнаружено. Письма её мужа с подробным описанием его собственных болезней не содержат никаких симптомов сифилиса.