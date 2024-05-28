Высокий уровень заболеваемости сифилисом и гонореей в России связали с мигрантами и COVID

По данным главного специалиста Минздрава РФ по дерматовенерологии, 39% выявленных случаев сифилиса в России в 2023 году пришлись на мигрантов.
Коммерсант пишет о том, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о росте во всем мире заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП): четыре основных вида таких инфекций, сифилис, гонорею, хламидиоз и трихомониаз — ежедневно диагностируют примерно у 1 млн человек.
Высокий уровень заболеваемости ИППП в России эксперты объясняют миграционными потоками: так, по данным главного специалиста Минздрава по дерматовенерологии и косметологии Николая Потекаева, 39% выявленных случаев сифилиса в 2023 году пришлись как раз на мигрантов. В ведомстве при этом заверяют, что заболеваемость ИППП в России в 2023 году снизилась на 5,3% к предыдущему году.
В марте 2024 года издание «Медвестник» обнаружило, что национальные данные о ежемесячной динамике инфекционной заболеваемости в РФ теперь недоступны.
Статистику по самым значимым заболеваниям, в том числе по кори, коклюшу, гепатитам, гриппу, туберкулезу, ВИЧ и ИППП) собирает Роспотребнадзор и направляет в Росстат для включения в ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России», но последняя опубликованная информация касается 2022 года.
Согласно данным статсборника «Здравоохранение в России 2023», число зарегистрированных лиц с ВИЧ-инфекцией росло последние 12 лет: в 2022 году оно составило 885 417, а в 2010 таких было 503 724. При этом по данным ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, в 2023 году заболеваемость ВИЧ снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 тыс. населения. В то же время к концу 2023 года пораженность ВИЧ-инфекцией выросла до 810,1 на 100 тыс. населения, а умерли 34 254 инфицированных россиянина.Число новых случаев ВИЧ в прошлом году составило 58 397.
Что касается сифилиса, то в позапрошлом году показатель случаев заражений, установленных впервые, составил 18,9 на 100 тыс. населения, в 2021-м — 14,4.
Мужчины заболевают чаще женщин: 17,5 тыс. случаев против 9,8 тыс. в позапрошлом году. Хламидийные инфекции встречаются чуть реже: 17,1 на 100 тыс. населения.
«Медвестник» со ссылкой на данные Росстата сообщал, что в начале 2023 года на территории России зафиксирован рост заболеваемости сифилисом. В январе 2023 года сифилисом заболели минимум 2,6 тыс. граждан, что на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%.
На рост инфекционных заболеваний влияет миграция населения
,— говорит акушер-гинеколог клиники "Ниармедик" Елизавета Солоид.
Я как гинеколог также часто сталкиваюсь в клинической практике с тем, что многие мужчины в последнее время вынуждены отказаться от применения барьерной контрацепции». Связано это с распространением эректильной дисфункции «после эпидемии COVID-19»: от презервативов, по ее словам, в таких случаях отказываются «по техническим причинам». Есть и финансовая подоплека: Студентам, как самым сексуально активным гражданам, пачки презервативов из 12 штук хватает ненадолго, а стоит она 1200 руб.
Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский затрудняется говорить о значительном подъеме в России числа заражений ВИЧ и ИППП:
Что касается ВИЧ, в прошлом году было зарегистрировано на несколько процентов меньше случаев, чем в позапрошлом. Так как ВИЧ-инфекция не излечивается, общее число людей, живущих с этим диагнозом, продолжает увеличиваться.
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Получается, что те кто способствует их попаданию к нам- Государственные преступники