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Высокий уровень заболеваемости сифилисом и гонореей в России связали с мигрантами и COVID

Высокий уровень заболеваемости сифилисом и гонореей в России связали с мигрантами и COVID

Автор:
28 мая 2024 00:45
Сообщество : Жить в России
Метки: ЗППП   гонорея   дерматовенерологи   миграция   минздрав   сифилис   
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По данным главного специалиста Минздрава РФ по дерматовенерологии, 39% выявленных случаев сифилиса в России в 2023 году пришлись на мигрантов.

Коммерсант пишет о том, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о росте во всем мире заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП): четыре основных вида таких инфекций, сифилис, гонорею, хламидиоз и трихомониаз — ежедневно диагностируют примерно у 1 млн человек.

Высокий уровень заболеваемости ИППП в России эксперты объясняют миграционными потоками: так, по данным главного специалиста Минздрава по дерматовенерологии и косметологии Николая Потекаева, 39% выявленных случаев сифилиса в 2023 году пришлись как раз на мигрантов. В ведомстве при этом заверяют, что заболеваемость ИППП в России в 2023 году снизилась на 5,3% к предыдущему году.

В марте 2024 года издание «Медвестник» обнаружило, что национальные данные о ежемесячной динамике инфекционной заболеваемости в РФ теперь недоступны.

Статистику по самым значимым заболеваниям, в том числе по кори, коклюшу, гепатитам, гриппу, туберкулезу, ВИЧ и ИППП) собирает Роспотребнадзор и направляет в Росстат для включения в ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России», но последняя опубликованная информация касается 2022 года.

Согласно данным статсборника «Здравоохранение в России 2023», число зарегистрированных лиц с ВИЧ-инфекцией росло последние 12 лет: в 2022 году оно составило 885 417, а в 2010 таких было 503 724. При этом по данным ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, в 2023 году заболеваемость ВИЧ снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 тыс. населения. В то же время к концу 2023 года пораженность ВИЧ-инфекцией выросла до 810,1 на 100 тыс. населения, а умерли 34 254 инфицированных россиянина.Число новых случаев ВИЧ в прошлом году составило 58 397.

Что касается сифилиса, то в позапрошлом году показатель случаев заражений, установленных впервые, составил 18,9 на 100 тыс. населения, в 2021-м — 14,4.

Мужчины заболевают чаще женщин: 17,5 тыс. случаев против 9,8 тыс. в позапрошлом году. Хламидийные инфекции встречаются чуть реже: 17,1 на 100 тыс. населения.

«Медвестник» со ссылкой на данные Росстата сообщал, что в начале 2023 года на территории России зафиксирован рост заболеваемости сифилисом. В январе 2023 года сифилисом заболели минимум 2,6 тыс. граждан, что на 71% больше, чем за первый месяц 2022 года. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%.

На рост инфекционных заболеваний влияет миграция населения

,— говорит акушер-гинеколог клиники "Ниармедик" Елизавета Солоид.

Я как гинеколог также часто сталкиваюсь в клинической практике с тем, что многие мужчины в последнее время вынуждены отказаться от применения барьерной контрацепции». Связано это с распространением эректильной дисфункции «после эпидемии COVID-19»: от презервативов, по ее словам, в таких случаях отказываются «по техническим причинам». Есть и финансовая подоплека: Студентам, как самым сексуально активным гражданам, пачки презервативов из 12 штук хватает ненадолго, а стоит она 1200 руб.

Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский затрудняется говорить о значительном подъеме в России числа заражений ВИЧ и ИППП:

Что касается ВИЧ, в прошлом году было зарегистрировано на несколько процентов меньше случаев, чем в позапрошлом. Так как ВИЧ-инфекция не излечивается, общее число людей, живущих с этим диагнозом, продолжает увеличиваться.

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Метки: ЗППП   гонорея   дерматовенерологи   миграция   минздрав   сифилис   
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4  комментария
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205
Corkscrew 56 минут назад
То что обезьяны являются разносчиками венерических заболеваний, это, по ходу, секрет только для чиновников их завозящих, а вполне может быть что и нет, и все это делается целенаправленно, чтобы угробить генофонд российских народов, закрепив сифилис и хрен его знает что еще в их ДНК, подселяя заразных инородцев на территории России.
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1k
рулон обоев 4 минуты назад
как это соотносится с исламом?один черножопый алабая оприходовал -опять какая нибудь зараза всплывет
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8k
Евгений Д 24 минуты назад
Эта долбанная черножопия к нам вместе со своей дикой культурой и нравами тащит всякую грязь и заразу.
Получается, что те кто способствует их попаданию к нам- Государственные преступники
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1498 постов (1428 в горячем)
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