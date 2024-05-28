Высокий уровень заболеваемости сифилисом и гонореей в России связали с мигрантами и COVID

Коммерсант пишет о том, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о росте во всем мире заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП): четыре основных вида таких инфекций, сифилис, гонорею, хламидиоз и трихомониаз — ежедневно диагностируют примерно у 1 млн человек.

Высокий уровень заболеваемости ИППП в России эксперты объясняют миграционными потоками: так, по данным главного специалиста Минздрава по дерматовенерологии и косметологии Николая Потекаева, 39% выявленных случаев сифилиса в 2023 году пришлись как раз на мигрантов. В ведомстве при этом заверяют, что заболеваемость ИППП в России в 2023 году снизилась на 5,3% к предыдущему году.

В марте 2024 года издание «Медвестник» обнаружило, что национальные данные о ежемесячной динамике инфекционной заболеваемости в РФ теперь недоступны.

Статистику по самым значимым заболеваниям, в том числе по кори, коклюшу, гепатитам, гриппу, туберкулезу, ВИЧ и ИППП) собирает Роспотребнадзор и направляет в Росстат для включения в ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России», но последняя опубликованная информация касается 2022 года.