Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет

За три года вдоль маршрута HS2 между Лондоном и Уэст-Мидлендс работали более 1000 археологов работали на 60 объектах. Бюсты обнаружили на заключительном этапе раскопок в Сток-Мандевилле. Археологи начали разбирать руины старой церкви в мае 2021 года, и помимо недавних находок, там нашли место захоронения трех тысяч древних римлян - подобие мавзолея. Предполагается, что после римлян это место населяли саксы – на это указывает саксонская керамика и монеты. Только после этого норманны снесли мавзолей для строительства церкви Святой Марии.