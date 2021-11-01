Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет

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Английские археологи сделали находку, которая, по их словам, "случается раз в жизни". Команда, работающая на проекте высокоскоростной железнодорожной сети HS2 в Бакингемшире, нашла древнеримские статуи под остатками старой церкви. Как определили эксперты, статуям около двух тысяч лет.
Команда археологов сделала эту находку недалеко от английской деревни Сток-Мадевилл, графство Бакингемшир. Скульптуры нашли на месте бывшей нормандской церкви Святой Марии, которая была построена в 1080 году. В 13, 14 и 17 веках церковь реставрировали, а в 1966 году снесли. Найденные скульптуры представляют собой бюсты мужчины и женщины, а также отдельно нашли маленькую каменную голову, вероятно, изображавшую ребенка.
"Эти статуи великолепно сохранились, и благодаря им мы получаем представление о людях, которых они изображают - мы буквально заглядываем в лица прошлого, а это уникальный опыт. Это открытие, которое бывает раз в жизни. Конечно, после этого нам крайне интересно, что еще погребено под средневековыми деревенскими церквями Англии," - сказала Рэйчел Вуд, ведущий археолог.
Кроме бюстов, команда нашла остатки стеклянного римского кувшина, урны для кремации, черепицу с крыши и подобие штукатурки. Найденные скульптуры, тем временем, отправили в специализированную лабораторию, где их очистят и осмотрят. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.
За три года вдоль маршрута HS2 между Лондоном и Уэст-Мидлендс работали более 1000 археологов работали на 60 объектах. Бюсты обнаружили на заключительном этапе раскопок в Сток-Мандевилле. Археологи начали разбирать руины старой церкви в мае 2021 года, и помимо недавних находок, там нашли место захоронения трех тысяч древних римлян - подобие мавзолея. Предполагается, что после римлян это место населяли саксы – на это указывает саксонская керамика и монеты. Только после этого норманны снесли мавзолей для строительства церкви Святой Марии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вообще предлагаю создать музей. И первыми экспонатами сделать эти скульптуры и амфоры, которые нашёл древнейший.