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Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет

Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 21:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Скульптуры   археологи   археология   древний рим   находки   новости   фото   
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Английские археологи сделали находку, которая, по их словам, "случается раз в жизни". Команда, работающая на проекте высокоскоростной железнодорожной сети HS2 в Бакингемшире, нашла древнеримские статуи под остатками старой церкви. Как определили эксперты, статуям около двух тысяч лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Скульптуры   археологи   археология   древний рим   находки   новости   фото   
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1  комментарий
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portmen77 Час назад
У моего деда такой кувшин стоял с брагой из ирги. Скульптуры да, почти настоящие.
Вообще предлагаю создать музей. И первыми экспонатами сделать эти скульптуры и амфоры, которые нашёл древнейший.
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