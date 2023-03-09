В Китае нашли древние коньки из костей животных

В ходе раскопок на западе Китая сделали необычную находку - коньки из костей животных возрастом примерно 3500 лет. Их обнаружили в гробнице бронзового века в Синьцзяне - горном районе, который, по мнению некоторых археологов, был родиной лыжного спорта.
Во время раскопок в районе Синьцзян китайские археологи нашли коньки возрастом 3500 лет, изготовленные из костей животных - быков и лошадей. Их нашли в гробнице в руинах Гаотай. Сами коньки состоят из цельного обработанного куска кости с отверстиями на обоих концах, чтобы их можно было прикрепить к обуви. Неизвестно, для чего именно они использовались - для охоты, передвижения по льду или в других целях. Но несмотря на отсутствие лезвия, на этих коньках можно было безопасно передвигаться по льду.
Теперь эти коньки считаются самыми древними из когда-либо найденных в Китае. Археолог Руан Цюронг, профессор из синьцзянского Института древних памятников и археологии, сообщил, что находка очень похожа на такие же коньки из доисторической Европы. Это - одно из возможных свидетельств связей между древним Западом и Востоком в бронзовом веке. Подобные коньки (только возрастом 5000 лет) уже находили в Финляндии и по всей Северной Европе. Археологи полагают, что их использовали преимущественно в равнинных районах южной Финляндии, где зимой замерзает множество озёр.
Раскопки на руинах Гоаотай, где обнаружили коньки, начались ещё в 2015 году. Около 3600 лет назад здесь располагалось древнее поселение и комплекс гробниц на высокой платформе, окруженной каменными плитами. В этих местах жили скотоводы, которые также населяли части Центральной Азии и дальний восток Европы в позднем бронзовом веке. Считается, что гробницы принадлежали уважаемой семье скотоводов, а за время раскопок учёным удалось выявить особенности их погребальных обрядов, верований и социальных структур.
В этом же месте нашли остатки десятков деревянных повозок, которые, вероятно, использовались для строительства платформы гробницы. Всего было найдено 11 крупных деревянных колес и более 30 деревянных деталей. В данный момент археологи занимаются изучением всех найденных артефактов, и надеются сделать новые открытия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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