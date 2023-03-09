В Китае нашли древние коньки из костей животных

Во время раскопок в районе Синьцзян китайские археологи нашли коньки возрастом 3500 лет, изготовленные из костей животных - быков и лошадей. Их нашли в гробнице в руинах Гаотай. Сами коньки состоят из цельного обработанного куска кости с отверстиями на обоих концах, чтобы их можно было прикрепить к обуви. Неизвестно, для чего именно они использовались - для охоты, передвижения по льду или в других целях. Но несмотря на отсутствие лезвия, на этих коньках можно было безопасно передвигаться по льду.