Доктор Наташа Фергюсон из GUARD Archeology, одна из соавторов исследования, сказала: «Особые или магические свойства этого кинжала как предмета защиты, возможно, должны были усилить ритуал по защите дома от мирского и магического вреда».

«Возможно, эти предметы разместили под фундаментом одного из домов с целью отметить это пространство как место безопасности для его жителей и будущих поколений. Потенциальная древность кинжала как доисторического объекта, возможно, придавала ему инаковость».

«Повторное использование доисторических объектов в этом качестве в средневековых помещениях было зафиксировано при раскопках средневековых церквей в Англии, а кремневые наконечники стрел традиционно считались «эльфийскими стрелами» и долгое время им приписывали темные магические свойства».