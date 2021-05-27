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В Шотландии обнаружили затерянную средневековую деревню с древними артефактами

В Шотландии обнаружили затерянную средневековую деревню с древними артефактами (6 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археология   интересное   находки   новости   раскопки   
364
6

Рядом с автомагистралью в шотландском округе Норт-Ланаркшир обнаружили руины затерянной средневековой деревни. Под одним из зданий нашли древний кинжал железного века, оставленный там для защиты от темной магии.

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Метки: археология   интересное   находки   новости   раскопки   
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1  комментарий
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Дядя Витя 41 минуту назад
Они что там в Шотландии никак свои "просторные" владеения не обойдут?
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