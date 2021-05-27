Рядом с автомагистралью в шотландском округе Норт-Ланаркшир обнаружили руины затерянной средневековой деревни. Под одним из зданий нашли древний кинжал железного века, оставленный там для защиты от темной магии.
Всего были обнаружены следы четырех зданий, датируемых 14-17 веками, а также несколько «потрясающих» находок, в том числе веретено, точильный камень для инструментов, две монеты 17 века и древний железный кинжал. Кинжал, восходящий к железному веку, судя по всему, оставили здесь как часть ритуала для защиты дома и его жителей от темной магии.
Доктор Наташа Фергюсон из GUARD Archeology, одна из соавторов исследования, сказала: «Особые или магические свойства этого кинжала как предмета защиты, возможно, должны были усилить ритуал по защите дома от мирского и магического вреда».
«Возможно, эти предметы разместили под фундаментом одного из домов с целью отметить это пространство как место безопасности для его жителей и будущих поколений. Потенциальная древность кинжала как доисторического объекта, возможно, придавала ему инаковость».
«Повторное использование доисторических объектов в этом качестве в средневековых помещениях было зафиксировано при раскопках средневековых церквей в Англии, а кремневые наконечники стрел традиционно считались «эльфийскими стрелами» и долгое время им приписывали темные магические свойства».
Доктор Джемма Круикшенкс из Национального музея Шотландии сказала, что в момент захоронения кинжал был укрыт ножнами. Она добавила: «Вероятно, в то время он был еще цел и мог использоваться».
«Форма этого кинжала неотличима от образцов железного века, что указывает на то, что эта простая форма кинжала имеет очень долгую историю».
Поселение 10-го века Нетертон-Кросс находилось примерно в 1 км от моста Ботвелл, где в 1679 году произошло сражение, положившее конец восстанию Ковенантеров в Шотландии. Нетертон-Кросс исчез в 18 веке, когда герцог Гамильтон решил расширить свое поместье, и на месте поселения построили парк. Уже позже большая часть деревни, включая четыре каменных дома, исчезла под автострадой.
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