В Японии археологи нашли гигантский меч длиной в несколько метров

Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита. Чаще в курганах на территории Японии встречаются округлые зеркала. В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмм.

Кто был захоронен в кургане, исследователям еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли его гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.