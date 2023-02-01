В Японии археологи нашли гигантский меч длиной в несколько метров

В кургане Томио Маруяма в Японии обнаружили 2,3 метровый железный меч «дако».
Вид клинка «дако» получил название благодаря волнистой змеевидной форме. В качестве погребального инвентаря в Японии нашли уже более 80 других подобных орудий. Но это — самое длинное из сохранившихся целиком (курган Томио Маруяма датируется IV веком нашей эры и относится к периоду Кофун (300−710 гг. н.э.)).
Ученые предполагают, что меч вряд ли использовался в бою. У него было церемониальное значение. «Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов», — уточняется в публикации на сайте Arkeonews. Возможно, клинок специально был увеличен, чтобы возросла его сила.
Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита. Чаще в курганах на территории Японии встречаются округлые зеркала. В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмм.
Кто был захоронен в кургане, исследователям еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли его гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.
Источник: