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В Японии археологи нашли гигантский меч длиной в несколько метров

В Японии археологи нашли гигантский меч длиной в несколько метров

Автор:
01 февраля 2023 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   археологи   в мире   меч   находка   новости   раскопка   
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В кургане Томио Маруяма в Японии обнаружили 2,3 метровый железный меч «дако».

Вид клинка «дако» получил название благодаря волнистой змеевидной форме. В качестве погребального инвентаря в Японии нашли уже более 80 других подобных орудий. Но это — самое длинное из сохранившихся целиком (курган Томио Маруяма датируется IV веком нашей эры и относится к периоду Кофун (300−710 гг. н.э.)).

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Ученые предполагают, что меч вряд ли использовался в бою. У него было церемониальное значение. «Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов», — уточняется в публикации на сайте Arkeonews. Возможно, клинок специально был увеличен, чтобы возросла его сила.

Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита. Чаще в курганах на территории Японии встречаются округлые зеркала. В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмм.

Кто был захоронен в кургане, исследователям еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли его гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.

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Метки: Япония   археологи   в мире   меч   находка   новости   раскопка   
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2  комментария
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Бритва Полчаса назад
а, это то самое весло миямото мусаси
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42k
Aleksandr 5 минут назад
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