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В Бахрушинском музее нашли уникальные росписи

В Бахрушинском музее нашли уникальные росписи

Автор:
23 января 2023 11:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бахрушинский музей   в мире   история   находка   новости   росписи   фото   
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В Бахрушинском музее в ходе реставрационных работ нашли уникальные росписи, которые были закрашены еще в советские времена.

Как рассказали в пресс-службе музея, находку сделали художники, которые расчищали поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу в особняке А.А. Бахрушина.Там обнаружился холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи «ТЕАТРЪ ШКОЛА». После полной расчистки изображения пройдут этап консервации, затем их восстановят реставраторы.

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Неизвестные ранее фрагменты росписей были обнаружены на стене, примыкающей к Лестнице Сальвини. Лестница, соединяющая подвал и первый этаж особняка, названа по имени великого итальянского трагика Томмазо Сальвини. С учетом обнаружения Арлекина исследователи приняли решение продолжить расчистку потолочного объема уже непосредственно над Лестницей Сальвини. В итоге был обнаружен еще один фрагмент масляной росписи по холсту с элементами позолоты конца XIX — начала XX вв.

В результате тщательной работы открылись новые изображения, схожие по своей стилистике с Арлекином: арфа на желто-зеленом фоне, окруженная розовыми тюльпанами, за ней — мужская и женская маски, а также красный солнечный диск с расходящимися от него желтыми лучами в правом верхнем углу фрагмента. Специалисты музея и реставраторы установили авторство и ориентировочную датировку всех найденных фрагментов.

Росписи были выполнены художником Сергеем Ягужинским около 1900-х гг., как предполагается, для оформления Домашнего театра. Ягужинский был хорошо знаком с Бахрушиным и принимал активное участие в оформлении интерьеров особняка, ставшего главным зданием Бахрушинского музея. На авторство Ягужинского, кроме того, указывает близкое сходство обнаруженного Арлекина с его же эскизом «Арлекин Ярцев» из альбома, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства.

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Метки: Бахрушинский музей   в мире   история   находка   новости   росписи   фото   
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2  комментария
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Guntis 45 минут назад
Стиль модерн, в то время самый современный, во всей красе.
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6k
salim777 Час назад
1900 год?! Да вообще шикарно. Вполне современно даже. Умели конечно..
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