В Бахрушинском музее нашли уникальные росписи

Неизвестные ранее фрагменты росписей были обнаружены на стене, примыкающей к Лестнице Сальвини. Лестница, соединяющая подвал и первый этаж особняка, названа по имени великого итальянского трагика Томмазо Сальвини. С учетом обнаружения Арлекина исследователи приняли решение продолжить расчистку потолочного объема уже непосредственно над Лестницей Сальвини. В итоге был обнаружен еще один фрагмент масляной росписи по холсту с элементами позолоты конца XIX — начала XX вв.

В результате тщательной работы открылись новые изображения, схожие по своей стилистике с Арлекином: арфа на желто-зеленом фоне, окруженная розовыми тюльпанами, за ней — мужская и женская маски, а также красный солнечный диск с расходящимися от него желтыми лучами в правом верхнем углу фрагмента. Специалисты музея и реставраторы установили авторство и ориентировочную датировку всех найденных фрагментов.