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В Африке обнаружили древнейшую «мастерскую» по изготовлению рубил

В Африке обнаружили древнейшую «мастерскую» по изготовлению рубил

Автор:
31 января 2023 10:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   в мире   изготовление рубил   наука   находка   новости   ученные   
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Антропологи раскопали остатки центра массового изготовления обсидиановых рубил, где древние мастера Homo работали еще больше миллиона лет назад.

Палеолит — древний каменный век — был самой долгой эпохой в истории человечества. Он начался еще более 2,5 миллиона лет назад и закончился лишь около 15 тысяч лет назад, с наступлением мезолита. Все это время наши предки медленно осваивали природные материалы — камни и древесину, кожу и кости животных, — и изредка создавали новые, более эффективные технологии их обработки.

По мере усложнения этой работы в древних человеческих сообществах возникали «мастерские» — места, где опытные и умелые «профессионалы» массово изготавливали каменные орудия, обеспечивая ими всех желающих. Остатки таких центров древнего производства обнаруживаются на территории Европы, возраст некоторых оценивается вплоть до 774 тысяч лет.

Однако новая работа антропологов из Испании, Франции и Германии позволила найти первую палеолитическую «мастерскую» в Африке, и она оказалась самой древней из всех известных до сих пор. Об этом сообщается в статье Маргериты Масси (Margherita Mussi) и ее коллег, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые проводили раскопки в Эфиопии, в долине реки Аваш, где находится известный памятник палеолитической эпохи Мелка-Контуре. Там удалось обнаружить в общей сложности 578 рубил — древнейших топоров, еще лишенных рукояти. Все они обработаны схожим образом, что говорит о передаче «мастерства» между всеми участниками процесса. Масси и ее соавторы отмечают, что при этом особое внимание уделялось тонкой «доработке» деталей финального изделия.

Датировка показала, что рубила относятся к исключительно далекому времени, около 1,2 миллиона лет назад. Это делает «мастерскую» не только первой, найденной на территории Африки, но и самой древней из всех известных. Невозможно даже сказать, к какому именно виду гоминид она относится.

Что любопытно, для изготовления рубил использовали в основном обсидиан, который считается особенно сложным для обработки и требует массы усилий для получения изделия, удобно лежащего в руке и не режущего кожу. Поэтому обсидиан стали массово применять гораздо позднее кремня. Тем не менее мастера из Мелка-Контуре освоили его удивительно рано: лишь три образца, найденные в этом месте, сделаны из кремня, остальные — обсидиановые.

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Метки: Африка   в мире   изготовление рубил   наука   находка   новости   ученные   
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