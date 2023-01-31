В Африке обнаружили древнейшую «мастерскую» по изготовлению рубил

Палеолит — древний каменный век — был самой долгой эпохой в истории человечества. Он начался еще более 2,5 миллиона лет назад и закончился лишь около 15 тысяч лет назад, с наступлением мезолита. Все это время наши предки медленно осваивали природные материалы — камни и древесину, кожу и кости животных, — и изредка создавали новые, более эффективные технологии их обработки.

По мере усложнения этой работы в древних человеческих сообществах возникали «мастерские» — места, где опытные и умелые «профессионалы» массово изготавливали каменные орудия, обеспечивая ими всех желающих. Остатки таких центров древнего производства обнаруживаются на территории Европы, возраст некоторых оценивается вплоть до 774 тысяч лет.



Однако новая работа антропологов из Испании, Франции и Германии позволила найти первую палеолитическую «мастерскую» в Африке, и она оказалась самой древней из всех известных до сих пор. Об этом сообщается в статье Маргериты Масси (Margherita Mussi) и ее коллег, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.