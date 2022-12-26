Заброшенные корабли на севере России

Старые суда на побережье Кольского залива. Они давно выработали свой ресурс, так что переживать за них не стоит. Тем более что им на смену уже приходят новые корабли.
Несамоходное плавучий склад СХ3 (СХ-3) проекта 814. Довольно редкий тип судов с бетонным корпусом.
Использовалось как плавучий склад (плавсклад ПСКЛ-3). Помимо различных складских помещений, на судне находилась рубка оперативного дежурного, кубрики личного состава и каюта комбрига.
Некоторые суда этого проекта до сих пор в строю, в том числе на Северном Флоте.
Плавбаза ПБ-24 (ПКЗ-112). Плавучая база проекта 314 для снабжения подводных лодок была заложена в мае 1956 года на заводе №402. Уже через год в августе 1957 года плавбаза была включена в состав 162-й бригады подводных лодок Северного флота с дислокацией в Полярном.
В 1966 году ПБ-24 стала использоваться как плавучая казарма под новым именем ПКЗ-112. В статусе плавказармы она прослужила до 1975 года, когда ее исключили из состава военно-морского флота.
Все суда этого старого проекта давно списаны и распилены на металл, сохранилось только ПБ-24. Северный Флот пополняется новыми кораблями, так что эти и многие другие списанные суда уже история.
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