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Древнюю статую Геракла в человеческий рост нашли в римской канализации

Древнюю статую Геракла в человеческий рост нашли в римской канализации

Автор:
01 февраля 2023 10:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   находка   новости   римская канализация   статуя Геракла   фото   
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Большую древнеримскую статую обнаружили во время чистки 100-летней канализационной трубы.

Находка была сделана в районе римского парка Скотта, где две тысячи лет назад проходила знаменитая Аппиева дорога. При подъеме статуи из канализации рабочие не смогли сохранить ногу античной фигуры, однако, верхняя часть произведения искусства была извлечена в полной сохранности.

Мраморная статуя представляет собой фигуру мужчины в головном уборе из львиной шкуры и дубинкой в руке. Историки говорят, что статуя явно восходит к римскому императорскому периоду (с 27 г. до н.э. по 476 г. н.э.). Более точную дату пока только предстоит установить. Пока же археологи при помощи зубных щеток очищают статую от грязи и наслоений.

«Обнаружение этой статуи еще раз доказывает, сколь огромно наше культурное наследие и сколько нам еще предстоит открыть», — прокомментировал находку министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.


У археологов уже есть догадки на предмет того, кто мог быть изображен в образе Геракла (Геркулеса в римской традиции).


«Мы обнаружили определенное сходство между лицом Геракла и императором Гаем Мессием Квинтом Траяном Децием», — говорят специалисты.


«Лицо нашего Геракла, хотя и пострадавшее от времени, кажется, имеет общие черты с официальными портретами Деция. На то, что это может быть Деций Траян, указывают морфология глаз, носа и губ, а также выбритый подбородок героя», — полагают итальянские ученые.

Источник:

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Метки: в мире   находка   новости   римская канализация   статуя Геракла   фото   
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5  комментариев
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244
Хухрмухр 37 минут назад
На нашего Буншу похож.
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sssss3 24 минуты назад
дубинку в руке не наблюдаю, как и самих рук собственно.....
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5k
5 копеек Полчаса назад
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10k
Евгений Полчаса назад
Чот, непонятно. Статуе, около 2 тысяч лет. А нашли её в "100-летней канализационной трубе".
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