Древнюю статую Геракла в человеческий рост нашли в римской канализации

Находка была сделана в районе римского парка Скотта, где две тысячи лет назад проходила знаменитая Аппиева дорога. При подъеме статуи из канализации рабочие не смогли сохранить ногу античной фигуры, однако, верхняя часть произведения искусства была извлечена в полной сохранности.

Мраморная статуя представляет собой фигуру мужчины в головном уборе из львиной шкуры и дубинкой в руке. Историки говорят, что статуя явно восходит к римскому императорскому периоду (с 27 г. до н.э. по 476 г. н.э.). Более точную дату пока только предстоит установить. Пока же археологи при помощи зубных щеток очищают статую от грязи и наслоений.