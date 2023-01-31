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Десятки рогатых черепов обнаружены в&nbsp;неандертальской пещере. Находка озадачила ученых

Десятки рогатых черепов обнаружены в неандертальской пещере. Находка озадачила ученых

Автор:
31 января 2023 10:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   находка   новости   пещера   ученные   фото   череп   
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Около 40 000 лет назад неандертальцы, живших на территории Испании, заполнили свою пещеру десятками черепов крупных животных. Но зачем? Открытие озадачило исследователей.

Зачем древние люди собирали головы животных?

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, ученые описали необычную находку – десятки черепов животных в одной из пещер Куэва-дес-Кубьерта в Испании. Среди них были 35 черепов крупных животных, все из которых имели рога: 28 голов крупного рогатого скота (бизоны и зубры), а также пять оленей и два носорога.

Инструменты, найденные поблизости, указывают на то, что древние люди жили в этой пещере.

Конечно, ранее исследователи находили немало пещер древних людей с костями животных внутри. Однако эта отличается от остальных.

Не просто еда

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По мнению исследователей, черепа животных были собраны в пещере в ритуальных целях, а не для еды.

Во-первых, большие черепа массивных животных давали слишком мало мяса. Приносить в жилище голову добычи было бы нецелесообразно.

Во-вторых, отсутствие в пещере других костей животных также указывает на то, что они были забиты в другом месте и что в пещеру были принесены только их отрубленные головы.

Задачка для исследователей

Ранее ученые не находили подобных неандертальских пещер с черепами, поэтому им не с чем сравнить и объяснить открытие. Ритуалы с головами добычи, согласно археологическим записями, начали совершать только ранние современные люди.

Наличие рогов у всех найденных голов заставляет исследователей предположить, что они могли быть охотничьими трофеями.

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Метки: в мире   находка   новости   пещера   ученные   фото   череп   
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5  комментариев
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10k
Евгений Час назад
Разделочный цех. Чтоб не свинячить в жилой пещере, приносили тушу в эту, отрезали всё лишнее, а мясо несли в "дом".
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18k
anpetrof 49 минут назад
Была у неандертальцев ферма, а потом случился ящур...
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20k
Вишенка Крокодилова 57 минут назад
Использовали рога как вешалки?
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