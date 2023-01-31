Десятки рогатых черепов обнаружены в неандертальской пещере. Находка озадачила ученых

Около 40 000 лет назад неандертальцы, живших на территории Испании, заполнили свою пещеру десятками черепов крупных животных. Но зачем? Открытие озадачило исследователей.
Зачем древние люди собирали головы животных?
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, ученые описали необычную находку – десятки черепов животных в одной из пещер Куэва-дес-Кубьерта в Испании. Среди них были 35 черепов крупных животных, все из которых имели рога: 28 голов крупного рогатого скота (бизоны и зубры), а также пять оленей и два носорога.
Инструменты, найденные поблизости, указывают на то, что древние люди жили в этой пещере.
Конечно, ранее исследователи находили немало пещер древних людей с костями животных внутри. Однако эта отличается от остальных.
Не просто еда
По мнению исследователей, черепа животных были собраны в пещере в ритуальных целях, а не для еды.
Во-первых, большие черепа массивных животных давали слишком мало мяса. Приносить в жилище голову добычи было бы нецелесообразно.
Во-вторых, отсутствие в пещере других костей животных также указывает на то, что они были забиты в другом месте и что в пещеру были принесены только их отрубленные головы.
Задачка для исследователей
Ранее ученые не находили подобных неандертальских пещер с черепами, поэтому им не с чем сравнить и объяснить открытие. Ритуалы с головами добычи, согласно археологическим записями, начали совершать только ранние современные люди.
Наличие рогов у всех найденных голов заставляет исследователей предположить, что они могли быть охотничьими трофеями.
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