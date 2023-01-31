Десятки рогатых черепов обнаружены в неандертальской пещере. Находка озадачила ученых

Зачем древние люди собирали головы животных?

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, ученые описали необычную находку – десятки черепов животных в одной из пещер Куэва-дес-Кубьерта в Испании. Среди них были 35 черепов крупных животных, все из которых имели рога: 28 голов крупного рогатого скота (бизоны и зубры), а также пять оленей и два носорога.

Инструменты, найденные поблизости, указывают на то, что древние люди жили в этой пещере.

Конечно, ранее исследователи находили немало пещер древних людей с костями животных внутри. Однако эта отличается от остальных.

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