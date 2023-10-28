Крупный пожар в российском отеле попал на видео

Мощный пожар вспыхнул в отеле Kamarooms в Набережных Челнах примерно в 10 часов утра в субботу, 28 октября. Несмотря на страшные кадры объятого сверху донизу пламенем здания, оперативные службы сообщают, что пострадавших в ЧП нет. Постояльцы мгновенно отреагировали на смертельную опасность и выбегали из отеля не позаботившись даже об одежде. И правильно сделали, поскольку пламя невероятно быстро распространялось по фасадным панелям.