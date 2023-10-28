Крупный пожар в российском отеле попал на видео

По предварительным данным, постояльцы не пострадали.
Мощный пожар вспыхнул в отеле Kamarooms в Набережных Челнах примерно в 10 часов утра в субботу, 28 октября. Несмотря на страшные кадры объятого сверху донизу пламенем здания, оперативные службы сообщают, что пострадавших в ЧП нет. Постояльцы мгновенно отреагировали на смертельную опасность и выбегали из отеля не позаботившись даже об одежде. И правильно сделали, поскольку пламя невероятно быстро распространялось по фасадным панелям.
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В МЧС сообщают об эвакуации 72 постояльцев отеля. По последним данным, пожарным уже удалось локализовать возгорание. Площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров. Причиной пожара, предварительно, стала непотушенная сигарета. Сообщается, что фасад четырёхзвёздочного отеля выгорел полностью.
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