В Казахстане водителя вытащили из горящей машины, разрезав ремень безопасности

В соцсетях Казахстана появилось видео чудесного спасения на трассе.

На дороге произошло ДТП, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Водитель не мог выбраться, потому что заело ремень безопасности.

Дело приняло бы печальный поворот, если бы не неравнодушные очевидцы ЧП. Один из смелых парней, влез по пояс в горящую иномарку, разрезал ремень и вытящил водилу из горящей ловушки. Остальные, кто был рядом, помогли.