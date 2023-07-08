В Казахстане водителя вытащили из горящей машины, разрезав ремень безопасности

В Казахстане водитель воспламенившейся легковушки не мог выбраться из своего автомобиля из-за заклинившего ремня безопасности и сгорел бы заживо, не вмешайся в дело проезжающие мимо очевидцы.
В соцсетях Казахстана появилось видео чудесного спасения на трассе.
На дороге произошло ДТП, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Водитель не мог выбраться, потому что заело ремень безопасности.
Дело приняло бы печальный поворот, если бы не неравнодушные очевидцы ЧП. Один из смелых парней, влез по пояс в горящую иномарку, разрезал ремень и вытящил водилу из горящей ловушки. Остальные, кто был рядом, помогли.
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Удивительно, что объятая пламенем машина в этот момент не взорвалась. Повезло всем.
И вообще, мир не без добрых людей.
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