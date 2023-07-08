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В Казахстане водителя вытащили из горящей машины, разрезав ремень безопасности

В Казахстане водителя вытащили из горящей машины, разрезав ремень безопасности

Автор:
08 июля 2023 23:28
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Казахстан   авария   очевидцы   пожар   ремень безопасности   спасение   трасса   
2012
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В Казахстане водитель воспламенившейся легковушки не мог выбраться из своего автомобиля из-за заклинившего ремня безопасности и сгорел бы заживо, не вмешайся в дело проезжающие мимо очевидцы.

В соцсетях Казахстана появилось видео чудесного спасения на трассе.

На дороге произошло ДТП, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Водитель не мог выбраться, потому что заело ремень безопасности.

Дело приняло бы печальный поворот, если бы не неравнодушные очевидцы ЧП. Один из смелых парней, влез по пояс в горящую иномарку, разрезал ремень и вытящил водилу из горящей ловушки. Остальные, кто был рядом, помогли.

Удивительно, что объятая пламенем машина в этот момент не взорвалась. Повезло всем.

И вообще, мир не без добрых людей.

Источник:

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Метки: ДТП   Казахстан   авария   очевидцы   пожар   ремень безопасности   спасение   трасса   
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8  комментариев
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7k
Neo 6 часов назад
Красава! Че еще скажешь? Так выглядит отвага.
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2k
RaiJu 41 минуту назад
На самом деле в мире очень много добрых людей, просто мы их не замечаем и нам кажется, что мир плохой и жестокий.
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1k
Миша 46 минут назад
В Казахстане без ножа - чистое самоубийство.
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9k
RIZ deadening 2 часа назад
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19k
Bill 4 часа назад
так вот для чего эти штуки
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763
Damvrot Hohlam 4 часа назад
там чё все с ножом ходят ?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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