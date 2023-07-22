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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 455 постов • 26 подписчиков подписаться
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В столичном торговом центре произошла крупная авария, есть пострадавшие

В столичном торговом центре произошла крупная авария, есть пострадавшие

Автор:
22 июля 2023 19:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Москва   Труба   авария   времена года   кипяток   погибшие   торговый центр   
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СК уже завёл уголовное дело. Похоже, будет очередной громкий скандал и судебное разбирательство.

Сегодня днём на Кутузовском проспекте в Москве в торговом комплексе "Времена года" прорвало трубу с кипятком. Из-за сильного напора горячей воды многие люди оказались заблокированы, некоторые из них получили сильные ожоги.

Появилась информация о гибели четырёх человек. Это сотрудницы "Глобус Гурмэ", они находились в производственном помещении гипермаркета на минус первом этаже. Именно там случилась авария. Женщины не смогли покинуть помещение и сварились заживо.

Некоторым сотрудникам, находившимся в непосредственной близости от очага аварии, приходилось забираться на мебель и ждать помощи, другие — узнавали о происшествии из новостей, которые присылали им друзья. Они жалуются, что у охранников не было инструкций на случай подобных ЧП, а система оповещения об эвакуации не сработала.

Общее число пострадавших пока неизвестно. По данным экстренных служб, были госпитализированы 9 человек. В ТЦ идут поиски ещё одного человека, который заблокирован на втором этаже.

По факту гибели четырёх человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц».

Сейчас следователи изымают техническую документацию в здании ТЦ и устанавливают личности ответственных за эксплуатацию и обслуживание здания.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" сейчас закрыт. На месте работают все экстренные службы города.

Источник:

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Метки: МЧС   Москва   Труба   авария   времена года   кипяток   погибшие   торговый центр   
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19  комментариев
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11k
Летучий Мыш 45 минут назад
Бедные люди, какой ужас
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14
Радист 8 минут назад
Очень жаль пострадавших, соболезнования родным и близким.
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5k
sergonly Полчаса назад
Вангую, что будет много шума, пара-тройка задержаний и выпуска под подписку каких-нибудь инженеров или директоров, а через пару лет разбирательств все спишут на сантехника Васю который недокрутил гайку. Но Вася все равно уже умер от цироза
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5k
Трям Полчаса назад
Понастроил оленевод говноцентров... лучше бы обычные палатки у остановок оставил.
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15
Scar Трям 19 минут назад
"Времена года" построил Лужков. Пафосный ТЦ для "больших людей"
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5k
Трям Полчаса назад
Ох и счет за горячую воду будет...
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1k
K_II_T 57 минут назад
Кроме Глобус Гурме там всё очень дорогое. Хотя и Глобус не для среднего класса.

Помню зашёл там в книжный.
Поглядел на издания из Питера с конца 19 до начала 20го века.
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17k
Vital Idol Час назад
ну, хлещет откуда-то вода, вода только на полу...как свариться-то получилось?! они же не провалились в колодец с горячей водой...температура в трубе 65*
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10k
Борис Карабанов Час назад
Вот, так вот! Оказывали услуги, оказывали, а они, оказывается, небезопасные. Интересно, а если бы это было чисто торговое заведение, без оказания услуг, то получилось бы "продажа товаров не со ответствующих...". Пипец. И погибших жалко, и пострадавших жалко, и правоприменительную практику тоже жалко.
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3k
Alex Час назад
Пиз**ц конечно... И опять наше распиз**во и халатность.
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278
Алексей Бляйбтрой Alex Полчаса назад
строили наверняка мастурбеки, а приемная комиссия получила откат и откатилась
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1k
Тордион 2 часа назад
Очень пафосный ТЦ. Туда только мажоры ходят. Будь он более демократичен, наверное и жертв было бы больше...
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