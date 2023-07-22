В столичном торговом центре произошла крупная авария, есть пострадавшие

Сегодня днём на Кутузовском проспекте в Москве в торговом комплексе "Времена года" прорвало трубу с кипятком. Из-за сильного напора горячей воды многие люди оказались заблокированы, некоторые из них получили сильные ожоги.



Появилась информация о гибели четырёх человек. Это сотрудницы "Глобус Гурмэ", они находились в производственном помещении гипермаркета на минус первом этаже. Именно там случилась авария. Женщины не смогли покинуть помещение и сварились заживо.