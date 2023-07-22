В столичном торговом центре произошла крупная авария, есть пострадавшие

СК уже завёл уголовное дело. Похоже, будет очередной громкий скандал и судебное разбирательство.
Сегодня днём на Кутузовском проспекте в Москве в торговом комплексе "Времена года" прорвало трубу с кипятком. Из-за сильного напора горячей воды многие люди оказались заблокированы, некоторые из них получили сильные ожоги.
Появилась информация о гибели четырёх человек. Это сотрудницы "Глобус Гурмэ", они находились в производственном помещении гипермаркета на минус первом этаже. Именно там случилась авария. Женщины не смогли покинуть помещение и сварились заживо.
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Некоторым сотрудникам, находившимся в непосредственной близости от очага аварии, приходилось забираться на мебель и ждать помощи, другие — узнавали о происшествии из новостей, которые присылали им друзья. Они жалуются, что у охранников не было инструкций на случай подобных ЧП, а система оповещения об эвакуации не сработала.
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Общее число пострадавших пока неизвестно. По данным экстренных служб, были госпитализированы 9 человек. В ТЦ идут поиски ещё одного человека, который заблокирован на втором этаже.
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По факту гибели четырёх человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц».
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Сейчас следователи изымают техническую документацию в здании ТЦ и устанавливают личности ответственных за эксплуатацию и обслуживание здания.
В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего
Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" сейчас закрыт. На месте работают все экстренные службы города.
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Помню зашёл там в книжный.
Поглядел на издания из Питера с конца 19 до начала 20го века.
да вы охренели, работать в этих условиях мне
и ведь орут потом, что в стране все херово, когда такой же хирург, как ваш бородатый мастер, кому-то из родственников подобного начальника не то отрежет и не туда пришьет.