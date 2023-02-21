Хохлатый осоед: Безбашенная птица разоряет ульи, ест пчёл, ос и шершней. И всё без вреда для здоровья! Как ей это удаётся?

Нет у него времени на ноготочки ходить. Работяга в земле копается, пропитание добывает!

Четвёртое приспособление, над которым учёные всё ещё ломают головы, — нитевидное вещество, покрывающее все перья осоедов. Его химическая структура изучена мало. Известно лишь то, что на жалящих насекомых оно действует как репеллент. То есть это вещество отпугивает насекомых.