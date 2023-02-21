Хохлатый осоед: Безбашенная птица разоряет ульи, ест пчёл, ос и шершней. И всё без вреда для здоровья! Как ей это удаётся?

Насколько острую еду вы предпочитаете? Красный дошик и спайси крылышки? Ну-ну, салаги! Хохлатый осоед — вот кто настоящий гурман! Эти ребята переплюнули даже моего деда-корейца, что ест аджику как варенье. Любимое блюдо этих птичек — осы, пчёлы, шмели и шершни. И не в виде набирающих популярность сушёных закусок, а прямо так, живьём!
Тут одна безобидная пчёлка суету навести может, а осоеды ведь не просто ловят насекомых поодиночке — они разоряют целые ульи. Птицы совсем не боятся ни огромного роя, что отчаянно защищает своё жилище от нападения, ни сотни острых ядовитых жал. Но как пернатым удаётся поужинать опасными насекомыми безо всякого вреда для себя? Да и зачем такие жертвы, неужели нет более доступной добычи?
Справедливости ради стоит отметить, что осоеды способны-таки охотиться и на другую добычу, вроде мелких позвоночных — птиц, рептилий, земноводных, млекопитающих. Но при возможности выбора пернатые предпочитают добывать питательный мёд и толстеньких личинок, ведь это чистые углеводы и протеин! Ни одна мышка не даст столько энергии и калорий!
Для этого осоеды обзавелись крутыми наворотами. Первое — натуральная броня: перья на голове и шее птиц видоизменились так, что жала насекомых попросту не достают до кожи. Бородки пера — тоненькие ворсинки, что растут из стержня, стали крепиться ближе друг к другу, а их структура сделалась плотнее. Жало просто в них застревает! При этом размер перьев уменьшился на 50-70% по сравнению с аналогичными пёрышками у близких родичей осоеда. Получилась натуральная кольчуга!
Второе — голова. Череп пернатых стал длиннее, а клюв из грозного оружия для расчленения добычи превратился в аккуратный пинцет, которым удобно выуживать личинок из сот. Ноздри осоеда сузились в маленькие щелочки, чтобы не забивались воском или землёй во время охоты. На языке пернатого есть специальная бороздка для удобного поглощения мёда, чтобы по усам не текло.
После такого апгрейда осоедов издалека можно спутать с голубями-переростками — слишком уж изящным у них стало телосложение. Но вблизи ястреба от сизаря отличить легко — птиц набирает до 1,5 килограмм веса, а размах его крыльев может достигать 160 сантиметров.
Третье приспособление — строение лап. Голые ножки пернатых покрыты толстыми чешуйками. Средний палец на каждой лапе несколько удлинен по отношению к остальным, — им хищники выкапывают земляных ос.
Нет у него времени на ноготочки ходить. Работяга в земле копается, пропитание добывает!
Четвёртое приспособление, над которым учёные всё ещё ломают головы, — нитевидное вещество, покрывающее все перья осоедов. Его химическая структура изучена мало. Известно лишь то, что на жалящих насекомых оно действует как репеллент. То есть это вещество отпугивает насекомых.
Зимой встретить осоедов можно в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте, а летом — в Сибири и Японии, куда они прилетают ради продолжения рода. Для жизни пернатые выбирают лесные массивы и обширные открытые площади. К людям осоеды тоже не стесняются заглянуть на огонёк — птицы они не из пугливых. За эту черту характера их не любят в Индонезии.
Дело в том, что в Индонезии обитает оседлая популяция осоедов. Часто птицы устраивают гнёзда на границе с деревнями и городами. А малышей-то они тоже осами кормят. И личинками, и мёдом! Детишкам осоеды заботливо носят еду целый год, пока те сами не научатся мастерству пчелопоедания. Так вот, разорив очередной улей, осоед ведёт за собой шлейф из разъяренных насекомых. Но, пролетая над человеческим жилищем, пчёлы и осы быстро находят козла отпущения в лице человека!
Раньше считалось, что хищники специально пролетают рядом с людьми, чтобы «сбросить с хвоста погоню». Но исследования, проведенные в период с 2003 по 2019 годы эту теорию не подтвердили — птицы ничего плохого не замышляют. Пчёлы нападают сами: их среда обитания сокращается, и встречи с людьми учащаются. Так что единственное, в чём виноваты осоеды, так это в собственной крутости!
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