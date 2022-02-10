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Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв

Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв (5 фото)

Автор:
10 февраля 2022 20:11
Сообщество : Животные
Метки: зрение комаров   интересно   исследование   комары   насекомые   наука   факты   
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Американские биологи недавно выяснили, что у комаров есть любимые цвета. В ходе эксперимента, проведенного сотрудниками Вашингтонского университета, комары чаще реагировали на людей в красной, оранжевой, черной и голубой одежде, а вот людей в зеленой, фиолетовой, синей и белой одежде комары не атаковали.

Несмотря на то, что исследование показало, что насекомые избирательны в цветах, основным критерием поиска своей жертвы у комаров является орган обоняния.

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Ученые из этого же университета в 2015 году воспроизвели полный цикл охоты комара при помощи аэродинаической трубы.

Первым этапом в поиске жертвы комара является выявление следов углекислого газа в воздухе: комары могут учуять "отходы" дыхания живых существ на расстоянии 50 метров.

На расстоянии примерно в 5 -15 метров включается уже и зрение. Обнаружив в поле зрения жертву, комар начинает пристрелку, выявляя оптимальное место для посадки. Этот этап вы часто замечали, когда комар осуществлял долгие полеты вокруг вас. Знайте, в этот момент, он ищет поверхность, где лучше всего будет приземлиться для укуса. К слову, в этот момент его "оружие" находится в режиме боевой готовности.

Есть целый ряд запахов, которые отпугивают комаров. Если про запах костра и хвои слышали многие, то вот про то, что кровососущих отпугивает запах чеснока — для вас может быть открытием. Кстати, есть его необязательно. Достаточно просто почистить и положить его вблизи. Если вы натрете его на терке, то это усилит эффект.

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Метки: зрение комаров   интересно   исследование   комары   насекомые   наука   факты   
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Седой Час назад
Видно в тайге комары неграмотные и эту работу не читали, им фиолетово как вы одеты и чем вы пахнете, после всех мазилок у вас есть часик чтоб заснуть, а дальше вы корм...
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Barachek_Obachek Час назад
Над поведением комара работали большие учёные, а вышел маленький пук
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