Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв

Американские биологи недавно выяснили, что у комаров есть любимые цвета. В ходе эксперимента, проведенного сотрудниками Вашингтонского университета, комары чаще реагировали на людей в красной, оранжевой, черной и голубой одежде, а вот людей в зеленой, фиолетовой, синей и белой одежде комары не атаковали.
Несмотря на то, что исследование показало, что насекомые избирательны в цветах, основным критерием поиска своей жертвы у комаров является орган обоняния.
Ученые из этого же университета в 2015 году воспроизвели полный цикл охоты комара при помощи аэродинаической трубы.
Первым этапом в поиске жертвы комара является выявление следов углекислого газа в воздухе: комары могут учуять "отходы" дыхания живых существ на расстоянии 50 метров.
На расстоянии примерно в 5 -15 метров включается уже и зрение. Обнаружив в поле зрения жертву, комар начинает пристрелку, выявляя оптимальное место для посадки. Этот этап вы часто замечали, когда комар осуществлял долгие полеты вокруг вас. Знайте, в этот момент, он ищет поверхность, где лучше всего будет приземлиться для укуса. К слову, в этот момент его "оружие" находится в режиме боевой готовности.
Есть целый ряд запахов, которые отпугивают комаров. Если про запах костра и хвои слышали многие, то вот про то, что кровососущих отпугивает запах чеснока — для вас может быть открытием. Кстати, есть его необязательно. Достаточно просто почистить и положить его вблизи. Если вы натрете его на терке, то это усилит эффект.
Источник:
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