Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв

На расстоянии примерно в 5 -15 метров включается уже и зрение. Обнаружив в поле зрения жертву, комар начинает пристрелку, выявляя оптимальное место для посадки. Этот этап вы часто замечали, когда комар осуществлял долгие полеты вокруг вас. Знайте, в этот момент, он ищет поверхность, где лучше всего будет приземлиться для укуса. К слову, в этот момент его "оружие" находится в режиме боевой готовности.