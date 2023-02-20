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Американцы устроили флешмоб с воздушными шарами и нарушили работу средств ПВО

Американцы устроили флешмоб с воздушными шарами и нарушили работу средств ПВО

Автор:
20 февраля 2023 10:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   аэростат   видео   воздушные шары   пво   троллинг   флешмоб   
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После того, как в США сбили НЛО, оказавшийся шариком, запущенным детьми в Иллинойсе, американцы троллят свои военно-воздушные силы.

Недавние страдания по НЛО в США изрядно пошатнули авторитет военно-воздушных сил страны после того, как появилась информация о происхождении одного из сбитых шариков. Оказалось, что этот загадочный объект - дело рук любительского кружка из Иллинойса. Стоимость воздушного шара - 12 долларов, что несопоставимо с затратами на его уничтожение (ракету с теплонаведением оценили в 400 тысяч долларов США).


Ироничным выглядит и тот факт, что основатель компании, выпускающий те самые шары, пытался связаться с ФБР. Он хотел предупредить о нецелесообразности уничтожения воздушных объектов, которые не представляют никакой опасности, но его никто не стал слушать.


После появления этой информации американцы стали массово запускать в небо воздушные шары и любительские аэростаты.


Средства ПВО США эти объекты фиксируют, но распознать их не всегда могут. В результате, им приходится одновременно отслеживать большое количество целей, что дестабилизирует их работу.

Между тем, в небе над Гавайями снова замечен белый шар.



Центр управления воздушным движением Oakland Oceanic подтвердил существование летающего объекта. Сообщается, что шар находился примерно в 600 милях к северо-востоку от Гонолулу над Тихим океаном, но будут ли его сбивать или оставят в покое, пока неизвестно.

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Метки: США   аэростат   видео   воздушные шары   пво   троллинг   флешмоб   
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8  комментариев
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28k
Ego sum qui sum Час назад
раскрашивать надо шары вот так, чтобы не сбивали
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10k
GRuslan Минуту назад
Зачем когда говорят сколько это стоило, обязательно добавляют "долларов США", и так понятно каких долларов. Вот если бы не американских баксов, то тогда бы и поясняли, что было бы крайне редко по понятным причинам.
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1k
K_II_T Полчаса назад
главное что-бы рядом с аэропортами не запускали.
А то будет не так весело.
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570
Николай 37 минут назад
А я знал, что именно этим всё и кончится.
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24k
Михаил Сметанкин 49 минут назад
Средства ПВО США, это когда в шар, стоимостью 5 000 рублей сбивают ракетой, стоимость 700 000 рублей )))
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10k
Бендер Родригес Час назад
Е.баааааать полудурки!
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