Американцы устроили флешмоб с воздушными шарами и нарушили работу средств ПВО

Ироничным выглядит и тот факт, что основатель компании, выпускающий те самые шары, пытался связаться с ФБР. Он хотел предупредить о нецелесообразности уничтожения воздушных объектов, которые не представляют никакой опасности, но его никто не стал слушать.





После появления этой информации американцы стали массово запускать в небо воздушные шары и любительские аэростаты.



