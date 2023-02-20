Американцы устроили флешмоб с воздушными шарами и нарушили работу средств ПВО

После того, как в США сбили НЛО, оказавшийся шариком, запущенным детьми в Иллинойсе, американцы троллят свои военно-воздушные силы.
Недавние страдания по НЛО в США изрядно пошатнули авторитет военно-воздушных сил страны после того, как появилась информация о происхождении одного из сбитых шариков. Оказалось, что этот загадочный объект - дело рук любительского кружка из Иллинойса. Стоимость воздушного шара - 12 долларов, что несопоставимо с затратами на его уничтожение (ракету с теплонаведением оценили в 400 тысяч долларов США).
Ироничным выглядит и тот факт, что основатель компании, выпускающий те самые шары, пытался связаться с ФБР. Он хотел предупредить о нецелесообразности уничтожения воздушных объектов, которые не представляют никакой опасности, но его никто не стал слушать.
После появления этой информации американцы стали массово запускать в небо воздушные шары и любительские аэростаты.
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Средства ПВО США эти объекты фиксируют, но распознать их не всегда могут. В результате, им приходится одновременно отслеживать большое количество целей, что дестабилизирует их работу.
Между тем, в небе над Гавайями снова замечен белый шар.
Центр управления воздушным движением Oakland Oceanic подтвердил существование летающего объекта. Сообщается, что шар находился примерно в 600 милях к северо-востоку от Гонолулу над Тихим океаном, но будут ли его сбивать или оставят в покое, пока неизвестно.
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А то будет не так весело.