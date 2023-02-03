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«Китайская угроза»: в небе США обнаружили «разведывательный» аэростат КНР

«Китайская угроза»: в небе США обнаружили «разведывательный» аэростат КНР

Автор:
03 февраля 2023 12:10
Сообщество : Военное
Метки: Китай   США   аэростат   видео   монтана   разведка   
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Сбивать его не собираются. Шар стал камнем преткновения и вызвал скандал в американском обществе.

В Пентагоне сообщили, что уже несколько дней отслеживают китайский аэростат-шпион, который находится над северной частью страны. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал журналистам, что зонд "размером с три автобуса" прилетел со стороны Алеутских островов, пересёк Канаду и сейчас находится над штатом Монтана, где успешно "висит" уже три дня.

Примечательно, что НЛО первыми заметили не военные, а люди в пролетающем неподалёку пассажирском самолёте. И это при том, что в Монтане расположены позиции американских баллистических ракет. Тем не менее в Пентагоне не планируют сбивать аэростат, опасаясь возможных жертв и разрушений на земле. И такая позиция Пентагона вызвала скандал в обществе.

Первой не выдержала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав администрацию Байдена «импотентной» из-за того, что она не может или не хочет сбивать разведывательный зонд.

Администрация президента Байдена тем временем пытается успокоить население, заявляя, что этот шар не годится для сбора данных и военной угрозы он никакой не несёт.


В Китае же открестились от шпионского зонда и традиционно призвали "прекратить спекуляции" вокруг этой темы. А американские эксперты уже заговорили об очередном витке обострения отношений между странами.

Тем временем истерия начинает набирать обороты: в Канаде заявили, что якобы заметили второй аэростат.

Небольшая историческая справка: с 1956 по конец 1970 годов американцы сами запускали аналогичные аэростаты, чтобы шпионить за СССР. Известно, что в рамках операции "Моби Дик" было запущено больше четырёх тысяч шаров. Советские ПВО сбили 793 из них.

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Метки: Китай   США   аэростат   видео   монтана   разведка   
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19  комментариев
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29k
Владимир Час назад

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811
KoteBasilio 9 минут назад
после всех подлостей и гадостей конечно США будут в шатны лристать от каждого шарика в небе !!!
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319
Николай Пауков 17 минут назад
Слышал что сбивать не хотят потому , что там вирусы и так далее. Могу китайским партнёрам посоветовать наловить где-нибудь и прикрутить к шару BLM-трангендера и всё, п-ц, никакое пво сбивать не будет.
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542
Nik 18 минут назад
напомнило
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4k
Vlamir 19 минут назад
Они боятся, что в шаре много китайских парашютистов!
Лопнет шарик и:

Лица жёлтые над Байденом кружатся,
Неужели собираются снижаться.
И от этих лиц не спрятаться - не скрыться.
Это братцы и во сне вам не присниться.
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4k
alex Полчаса назад
Байден может только на клыка зеленскому давать и в жопе ковыряться
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9k
Мариус 42 минуты назад
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17k
Топпер Харли Час назад
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9k
Владимир Час назад
Там ещё не начали бурлить, по поводу, "почему шар белый" или "не гендерно нейтральный"?
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2k
· · Час назад
Прочитал причину "импотенции" ПВО США :
- Пиндосы боятся, что в воздухе внутри шара находится биологические оружие (споры, вирусы, бактериальные токсины, патогенные микроорганизмы и т.д.) .
Поэтому не хотят аэростат уничтожать над своей территорией .
Только и всего .

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17k
Виталий Касандров Час назад
Отец жил в Хакассии в 60 годы. Однажды нашел такой зонд упавший в тайге.
А так как был радиолюбителем просто использовал го на запчасти.
А штаты похожепросто боятся сбить зонд КНР.
Они по уши на 404 завязли и в Иране, им только повода для КНР для начала потери Тайваня не хватает.
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
... развелося в наши дни неопознанной жуйни ...
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