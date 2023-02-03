«Китайская угроза»: в небе США обнаружили «разведывательный» аэростат КНР

Сбивать его не собираются. Шар стал камнем преткновения и вызвал скандал в американском обществе.
В Пентагоне сообщили, что уже несколько дней отслеживают китайский аэростат-шпион, который находится над северной частью страны. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал журналистам, что зонд "размером с три автобуса" прилетел со стороны Алеутских островов, пересёк Канаду и сейчас находится над штатом Монтана, где успешно "висит" уже три дня.
Примечательно, что НЛО первыми заметили не военные, а люди в пролетающем неподалёку пассажирском самолёте. И это при том, что в Монтане расположены позиции американских баллистических ракет. Тем не менее в Пентагоне не планируют сбивать аэростат, опасаясь возможных жертв и разрушений на земле. И такая позиция Пентагона вызвала скандал в обществе.
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Первой не выдержала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав администрацию Байдена «импотентной» из-за того, что она не может или не хочет сбивать разведывательный зонд.
Администрация президента Байдена тем временем пытается успокоить население, заявляя, что этот шар не годится для сбора данных и военной угрозы он никакой не несёт.
В Китае же открестились от шпионского зонда и традиционно призвали "прекратить спекуляции" вокруг этой темы. А американские эксперты уже заговорили об очередном витке обострения отношений между странами.
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Тем временем истерия начинает набирать обороты: в Канаде заявили, что якобы заметили второй аэростат.
Небольшая историческая справка: с 1956 по конец 1970 годов американцы сами запускали аналогичные аэростаты, чтобы шпионить за СССР. Известно, что в рамках операции "Моби Дик" было запущено больше четырёх тысяч шаров. Советские ПВО сбили 793 из них.
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Лопнет шарик и:
Лица жёлтые над Байденом кружатся,
Неужели собираются снижаться.
И от этих лиц не спрятаться - не скрыться.
Это братцы и во сне вам не присниться.
- Пиндосы боятся, что в воздухе внутри шара находится биологические оружие (споры, вирусы, бактериальные токсины, патогенные микроорганизмы и т.д.) .
Поэтому не хотят аэростат уничтожать над своей территорией .
Только и всего .
Даже на последних современных самолётах F-35 и СУ-57 стоят пушки прицеливания в режиме, т.с."по курсу" .
Пушка на фото произвольная :
Их и сейчас используют на современных самолётах, а как раз для подобных случаев они и сгодятся, когда не навести ракету .
А я, как говорится - за что купил, за то и продал, ничего себе не взяв и не придумав - просто донёс информацию, неуказанную Автором этой статьи .
А так как был радиолюбителем просто использовал го на запчасти.
А штаты похожепросто боятся сбить зонд КНР.
Они по уши на 404 завязли и в Иране, им только повода для КНР для начала потери Тайваня не хватает.