«Китайская угроза»: в небе США обнаружили «разведывательный» аэростат КНР

Администрация президента Байдена тем временем пытается успокоить население, заявляя, что этот шар не годится для сбора данных и военной угрозы он никакой не несёт.



В Китае же открестились от шпионского зонда и традиционно призвали "прекратить спекуляции" вокруг этой темы. А американские эксперты уже заговорили об очередном витке обострения отношений между странами.