Блогер из Самары устроил флешмоб с толпой друзей в костюмах Человека-Паука под песню «Я русский» и попал в полицию

Позже выяснилось, зачем он это сделал.
Недавно жители Самары увидели шествие мужиков в образе Человека-Паука. Ребята бегали по улицам, размахивали флагами и напевели композицию Шамана «Я русский».
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Короче говоря, хотели привлечь внимание. У них получилось.
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Парней остановили полицейские и начали разбираться в причинах такого веселья. Выяснилось, что организовал его блогер Илья Кулагин. Директор местного фуд-холла Picture's нанял его для рекламы своего заведения и блогер расстарался. Кстати, директор от этого сразу открестился и заявил, что о деталях будущей акции не знал и ничего не согласовывал.
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Дело закончилось судом. Он постановил, что блогер виновен по ч. 1. статьи 20.2.2. КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». На заседании заявили, что эта толпа паукообразных мешала пешеходам и велосипедистам.
Поэтому блогер получил штраф в 10 тысяч рублей. Хотя свою вину не признал.
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