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Блогер из Самары устроил флешмоб с толпой друзей в костюмах Человека-Паука под песню «Я русский» и попал в полицию

Блогер из Самары устроил флешмоб с толпой друзей в костюмах Человека-Паука под песню «Я русский» и попал в полицию

Автор:
27 июня 2024 19:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   СУД   Самара   блогер   полиция   флешмоб   человек паук   
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Позже выяснилось, зачем он это сделал.

Недавно жители Самары увидели шествие мужиков в образе Человека-Паука. Ребята бегали по улицам, размахивали флагами и напевели композицию Шамана «Я русский».

Короче говоря, хотели привлечь внимание. У них получилось.

Парней остановили полицейские и начали разбираться в причинах такого веселья. Выяснилось, что организовал его блогер Илья Кулагин. Директор местного фуд-холла Picture's нанял его для рекламы своего заведения и блогер расстарался. Кстати, директор от этого сразу открестился и заявил, что о деталях будущей акции не знал и ничего не согласовывал.

Дело закончилось судом. Он постановил, что блогер виновен по ч. 1. статьи 20.2.2. КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». На заседании заявили, что эта толпа паукообразных мешала пешеходам и велосипедистам.

Поэтому блогер получил штраф в 10 тысяч рублей. Хотя свою вину не признал.

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Метки: Видео   СУД   Самара   блогер   полиция   флешмоб   человек паук   
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1k
DuckTales 46 минут назад
Ну хоть террористами не признали ...
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72k
Пётровыч 8 минут назад
Жесть, как это вообще возможно в современном мире? Всех расстрелять! Срочно Бастрыкину показать!
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54k
Опиум для народа 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3052 поста (3003 в горячем)

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