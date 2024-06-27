Блогер из Самары устроил флешмоб с толпой друзей в костюмах Человека-Паука под песню «Я русский» и попал в полицию

Дело закончилось судом. Он постановил, что блогер виновен по ч. 1. статьи 20.2.2. КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». На заседании заявили, что эта толпа паукообразных мешала пешеходам и велосипедистам.

Поэтому блогер получил штраф в 10 тысяч рублей. Хотя свою вину не признал.