«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев

Четыре дня назад Минфин США объявил "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, обвинив ЧВК в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Разумеется, Минфин США также насыпал санкций в отношении компаний и людей, якобы связанных с ЧВК. Под ограничения попали российская Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.



Спустя несколько дней Пригожин опубликовал открытое письмо на имя министра финансов Джанет Йеллен, в котором попросил оказать содействие в открытии филиала "Оркестра" на территории США для улучшения взаимодействия с возглавляемым ею ведомством. Но сегодняшний троллинг вышел на новый уровень.