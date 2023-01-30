«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев

Письмом "Группа Вагнера" не ограничилась и опубликовала сегодня рекламный ролик для американского рынка. В незамысловатом "вербовочном" видео голос за кадром обращается к каждому военнослужащему США и взывает к его чувству справедливости. В видео в частности говорится, что Америка свернула не туда, устраивая перевороты и хаос по всему земному шару. Патриотам с оружием в руках приходится выполнять преступные приказы, обрекая мирных граждан тех или иных стран к страданиям, а также поддерживать откровенных людоедов. Но в мире ещё есть одна страна, которая пытается противостоять этому злу. И если ты настоящий патриот Америки и желаешь ей процветания, звони в нашу контору.



Ждём очередных санкций и за этот ролик.