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«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев

«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев

Автор:
30 января 2023 14:21
Сообщество : Военное
Метки: Пригожин   США   ЧВК Вагнер   вербовка   видео   ролик   троллинг   
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Очередной троллинг от "транснациональной криминальной организации".

Четыре дня назад Минфин США объявил "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, обвинив ЧВК в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Разумеется, Минфин США также насыпал санкций в отношении компаний и людей, якобы связанных с ЧВК. Под ограничения попали российская Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Спустя несколько дней Пригожин опубликовал открытое письмо на имя министра финансов Джанет Йеллен, в котором попросил оказать содействие в открытии филиала "Оркестра" на территории США для улучшения взаимодействия с возглавляемым ею ведомством. Но сегодняшний троллинг вышел на новый уровень.

Письмом "Группа Вагнера" не ограничилась и опубликовала сегодня рекламный ролик для американского рынка. В незамысловатом "вербовочном" видео голос за кадром обращается к каждому военнослужащему США и взывает к его чувству справедливости. В видео в частности говорится, что Америка свернула не туда, устраивая перевороты и хаос по всему земному шару. Патриотам с оружием в руках приходится выполнять преступные приказы, обрекая мирных граждан тех или иных стран к страданиям, а также поддерживать откровенных людоедов. Но в мире ещё есть одна страна, которая пытается противостоять этому злу. И если ты настоящий патриот Америки и желаешь ей процветания, звони в нашу контору.

Ждём очередных санкций и за этот ролик.

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Метки: Пригожин   США   ЧВК Вагнер   вербовка   видео   ролик   троллинг   
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13  комментариев
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7k
Том Сойер 2 часа назад
Годный троллинг!!!!
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131
Шпрота Втомате 10 минут назад
а как же видео?
Ссылка youtu.be
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2k
Nyash 21 минуту назад
дебильный плейер
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1k
Aleks 50 минут назад
Класс, нужно не вести переговоры, а просто делать что нужно. Палестинцам технику заслать, инструкторов военных, ракет новейших несколько дивизионов, деньжат подкинуть для постройки укрепрайонов и для наемников. Сказать как амеры, мы поставляем оружие, чтобы настал мир. Ну так же, все для мира, чем больше орудия и обученных людей, тем сильнее топить за мир. Когда города начнут переходить из состояния жилых в состояние руин , отвечать , ну и что что наши ракеты, мы не участвуем в конфликте, мы вообще ни при чем. Зеркалить амеров и делать морду кирпичом.
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30k
Ashabad 58 минут назад
Ну в общем правильно не недостаточно. Нам это не надо. Надо искать способ показывать такие ролики там, в Штатах и европках.
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6k
Mixalych 59 минут назад
В вчк не берут граждан из недружественных стран... так бы из Прибалтики в ряды Вагнер прибыло
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719
Nik Nik Час назад
Грамотно. Красиво. Умно. Респект ребятам занимающимися политтехнологиями !
P.S. - И не надо умникам из США катить бочку на Пригожина. Он просто использует один из элементов, для борьбы с фашистами, придуманный еще Черчилем.....))
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1k
AGold Час назад
нормуль
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1k
Виктор Глущенко Час назад
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Вы ЧТО же делаете то? Дед бидон и так старенький, а теперь и вовсе сраться в штанишки на ходу будет!!!! ИЗВЕРГИ!!!
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
в Пендосии уже пол армии содомитов...нахрен они нужны)))))))))
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