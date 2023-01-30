«Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев

Очередной троллинг от "транснациональной криминальной организации".
Четыре дня назад Минфин США объявил "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией, обвинив ЧВК в дестабилизирующей деятельности в Центрально-Африканской Республике, Мали и на Украине. Разумеется, Минфин США также насыпал санкций в отношении компаний и людей, якобы связанных с ЧВК. Под ограничения попали российская Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A., которые, как утверждается, предоставляют группе спутниковые снимки. Также они коснулись авиакомпании Kratol Aviation, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.
Спустя несколько дней Пригожин опубликовал открытое письмо на имя министра финансов Джанет Йеллен, в котором попросил оказать содействие в открытии филиала "Оркестра" на территории США для улучшения взаимодействия с возглавляемым ею ведомством. Но сегодняшний троллинг вышел на новый уровень.
Письмом "Группа Вагнера" не ограничилась и опубликовала сегодня рекламный ролик для американского рынка. В незамысловатом "вербовочном" видео голос за кадром обращается к каждому военнослужащему США и взывает к его чувству справедливости. В видео в частности говорится, что Америка свернула не туда, устраивая перевороты и хаос по всему земному шару. Патриотам с оружием в руках приходится выполнять преступные приказы, обрекая мирных граждан тех или иных стран к страданиям, а также поддерживать откровенных людоедов. Но в мире ещё есть одна страна, которая пытается противостоять этому злу. И если ты настоящий патриот Америки и желаешь ей процветания, звони в нашу контору.
Ждём очередных санкций и за этот ролик.
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P.S. - И не надо умникам из США катить бочку на Пригожина. Он просто использует один из элементов, для борьбы с фашистами, придуманный еще Черчилем.....))