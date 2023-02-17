ВВС США сбили надувной шарик стоимостью 12 долларов

Появились сведения, что один из трёх загадочный неопознанных объектов, что был сбит бравыми американскими пилотами истребителей, оказался надувным шаром за 12 долларов. Его запустила в небо группа школьников и их родителей из клуба любителей воздушных шаров из Иллинойса.



Собственно, они и сообщили, что так называемый пико-шар из термоплёнки с позывным K9YO, успевший шесть раз обогнуть Землю, в последний раз выходил на связь 10 февраля у западного побережья Аляски. На следующий день шарик должен был парить над центральной частью Юкона. И как раз спустя сутки премьер-министр Канады Джастин Трюдо отчитался об успешном уничтожении неопознанного объекта над канадской территорией Юкон.