ВВС США сбили надувной шарик стоимостью 12 долларов

Как оказалось, его запустили дети из кружка любителей воздушных шаров из Иллинойса.
Появились сведения, что один из трёх загадочный неопознанных объектов, что был сбит бравыми американскими пилотами истребителей, оказался надувным шаром за 12 долларов. Его запустила в небо группа школьников и их родителей из клуба любителей воздушных шаров из Иллинойса.
Собственно, они и сообщили, что так называемый пико-шар из термоплёнки с позывным K9YO, успевший шесть раз обогнуть Землю, в последний раз выходил на связь 10 февраля у западного побережья Аляски. На следующий день шарик должен был парить над центральной частью Юкона. И как раз спустя сутки премьер-министр Канады Джастин Трюдо отчитался об успешном уничтожении неопознанного объекта над канадской территорией Юкон.
Отмечается, что обломки шарика с миниатюрной солнечной батареей так и не нашли. Что, впрочем, неудивительно. Вес такого пико-зонда всего 2,5 килограмма.
Как пишет британская Daily Mail, надувной шар, запущенный хобби-клубом из Иллинойса, сбили с помощью ракеты с тепловым наведением "Сайдвиндер" стоимостью 400 000 долларов.
Основатель компании Scientific Balloon Solutions Рон Медоуз, чьи воздушные шары использовались кружком авиамоделирования, рассказал изданию Aviation Week о попытке связаться с ФБР, чтобы сообщить о бессмысленности их затеи, но с ним разговаривать не стали.
Я хотел попытаться просветить их о том, что многие из этих вещей, вероятно, не представляют никакой угрозы. И они будут выглядеть не слишком умными, если начнут сбивать их
Напомним, вчера президент США Джо Байден выступил с незапланированным обращением по поводу сбитых неопознанных объектов над территорией США и Канады. В частности он заявил, что уничтоженные аэростаты не имели никакого отношения к разведывательным программам какой-либо страны. Один из сбитых объектов действительно был китайским. США не ищет с КНР конфронтации и не хочет новой Холодной войны, но за сбитие этого аэростата он извиняться не будет.
Источник:
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Блин, "F-19" вспомнил, такая ностальгия нахлынула.
Тема источника тепла на шарике, для захвата, цели остался не раскрытым...
Для тех, кто не в теме -
https://ilibrary.ru/text/1260/p.1/index.htmlhttps://ilibrary.ru/text/1260/p.1/index.html
Салтыков-Щедрин.
Столько лет прошло, и как в воду глядел.
Американское ПРО явно кирпичный завод откроет.
ну а юных авиамоделистов так не сокращают. Они всегда - авиамоделисты
Немедленно сбить, вражину!