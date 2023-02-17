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ВВС США сбили надувной шарик стоимостью 12 долларов

ВВС США сбили надувной шарик стоимостью 12 долларов

Автор:
17 февраля 2023 11:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Джо Байден   США   аэростат   курьёз   надувной шарик   нло   фото   
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Как оказалось, его запустили дети из кружка любителей воздушных шаров из Иллинойса.

Появились сведения, что один из трёх загадочный неопознанных объектов, что был сбит бравыми американскими пилотами истребителей, оказался надувным шаром за 12 долларов. Его запустила в небо группа школьников и их родителей из клуба любителей воздушных шаров из Иллинойса.

Собственно, они и сообщили, что так называемый пико-шар из термоплёнки с позывным K9YO, успевший шесть раз обогнуть Землю, в последний раз выходил на связь 10 февраля у западного побережья Аляски. На следующий день шарик должен был парить над центральной частью Юкона. И как раз спустя сутки премьер-министр Канады Джастин Трюдо отчитался об успешном уничтожении неопознанного объекта над канадской территорией Юкон.

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Отмечается, что обломки шарика с миниатюрной солнечной батареей так и не нашли. Что, впрочем, неудивительно. Вес такого пико-зонда всего 2,5 килограмма.

Как пишет британская Daily Mail, надувной шар, запущенный хобби-клубом из Иллинойса, сбили с помощью ракеты с тепловым наведением "Сайдвиндер" стоимостью 400 000 долларов.

Основатель компании Scientific Balloon Solutions Рон Медоуз, чьи воздушные шары использовались кружком авиамоделирования, рассказал изданию Aviation Week о попытке связаться с ФБР, чтобы сообщить о бессмысленности их затеи, но с ним разговаривать не стали.


Я хотел попытаться просветить их о том, что многие из этих вещей, вероятно, не представляют никакой угрозы. И они будут выглядеть не слишком умными, если начнут сбивать их

Напомним, вчера президент США Джо Байден выступил с незапланированным обращением по поводу сбитых неопознанных объектов над территорией США и Канады. В частности он заявил, что уничтоженные аэростаты не имели никакого отношения к разведывательным программам какой-либо страны. Один из сбитых объектов действительно был китайским. США не ищет с КНР конфронтации и не хочет новой Холодной войны, но за сбитие этого аэростата он извиняться не будет.

Источник:

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Метки: Джо Байден   США   аэростат   курьёз   надувной шарик   нло   фото   
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31  комментарий
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24k
Влад 2 часа назад
Шалость удалась.
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12k
Karelian 9 минут назад
"sidewinder"?
Блин, "F-19" вспомнил, такая ностальгия нахлынула.
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5k
VonK 15 минут назад
"пико-шар из термоплёнки с позывным K9YO, успевший шесть раз обогнуть Землю". Шесть кругосветок? Шар за $12???
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1k
Vladislav Grigorenko 22 минуты назад
Если близко воробей - мы готовим пушку
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6k
Leo Sun Полчаса назад
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71k
Пётровыч Полчаса назад
Никто ведь властям не сообщил что это игрушка. Недавно сбили шар разведчик, вот и по инерции валят всё что неизвестно.
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8k
au3 49 минут назад
Подать военных в суд за порчу имущества и моральный ущерб.
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9k
Мариус 56 минут назад
"...сбили с помощью ракеты с тепловым наведением..." (с)

Тема источника тепла на шарике, для захвата, цели остался не раскрытым...
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370
Javier sssss3 36 минут назад
Нука поподробнее, как нагреть тонюсенькую фольгу?
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13k
Antique computer Час назад
"От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!" (с)

Для тех, кто не в теме -
https://ilibrary.ru/text/1260/p.1/index.htmlhttps://ilibrary.ru/text/1260/p.1/index.html
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61k
Андрей Час назад
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27k
Юрий Час назад
А кружков юннатов по запуску моделей ракет нет у них?

Американское ПРО явно кирпичный завод откроет.
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4k
alex Час назад
ну тупыыыее
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
"надувной шар, запущенный хобби-клубом из Иллинойса, сбили с помощью ракеты с тепловым наведением "Сайдвиндер"(с) интересно, как они смогли навести - захватить гсн ракеты холодный шарик?!
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370
Javier LekS 51 минуту назад
У Вас это сарказм, или всётаки недостаток образования?
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Запустить шаров на 12 000 баксов, пусть развлекаются. На 400 лямов
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29k
Владимир 2 часа назад
Ну вы поняли.
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370
Javier Владимир 49 минут назад
Дебилы те, кто поверил в эту чушь. Особенно про сбитие ракетой, с тепловым наведением...
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Вот! Нашим детям надо дать задание - запустить дофига шариков и пустить их в сторону сша! Акция "обанкротим сша" :))
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16k
Alex 2 часа назад
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13k
gavrosh 2 часа назад
Этот шар не страшный, не китайский!
Немедленно сбить, вражину!
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15k
Patmaz 2 часа назад
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