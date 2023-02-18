В поисках затонувших военных кораблей. Экспедиции Пола Аллена и его находки

Основатели Microsoft Пол Аллен и Билл Гейтс, 1982 год. Фото Пола Аллена

В определённых кругах Аллена часто сравнивают с Жаком-Ивом Кусто, но если Кусто всю свою жизнь занимался исследованиями подводного мира, то Пол Аллен с 2007 года до самой своей смерти в 2018 году занимался поиском затонувших кораблей. После команда Аллена продолжила его дело.

По словам самого Аллена, таким образом он хотел почтить память моряков, отдавших свою жизнь в войне, — ведь их родственники даже не знают точного места, где они погибли.

Octopus и RV Petrel: легендарные эксплореры Пола Аллена

В 2000 году Аллен заказал на верфи Lürssen яхту «Октопус» — на тот момент самый большой эксплорер в мире. Проект был разработан известным конструктором Эспеном Ойно и стал революционным в своём классе, создав моду на экспедиционные яхты, сочетающие в себе роскошь и комфортабельность с широкими техническими возможностями для исследований.