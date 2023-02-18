В поисках затонувших военных кораблей. Экспедиции Пола Аллена и его находки

Миллиардер, филантроп, один из соучредителей знаменитой Microsoft — большинству людей Пол Гарднер Аллен известен именно в такой роли. Но кроме бизнеса и благотворительности он посвятил немало времени и подводным исследованиям.
Основатели Microsoft Пол Аллен и Билл Гейтс, 1982 год. Фото Пола Аллена
В определённых кругах Аллена часто сравнивают с Жаком-Ивом Кусто, но если Кусто всю свою жизнь занимался исследованиями подводного мира, то Пол Аллен с 2007 года до самой своей смерти в 2018 году занимался поиском затонувших кораблей. После команда Аллена продолжила его дело.
По словам самого Аллена, таким образом он хотел почтить память моряков, отдавших свою жизнь в войне, — ведь их родственники даже не знают точного места, где они погибли.
Octopus и RV Petrel: легендарные эксплореры Пола Аллена
В 2000 году Аллен заказал на верфи Lürssen яхту «Октопус» — на тот момент самый большой эксплорер в мире. Проект был разработан известным конструктором Эспеном Ойно и стал революционным в своём классе, создав моду на экспедиционные яхты, сочетающие в себе роскошь и комфортабельность с широкими техническими возможностями для исследований.
Яхта «Октопус»
Спущенная на воду в 2003 году яхта «Октопус» стоила своему владельцу 200 миллионов долларов. Это восьмипалубное судно с экипажем в 63 человека может взять до 26 пассажиров на борт, предоставив им исключительно комфортабельные условия. Но, кроме этого, на яхте имеются две посадочные площадки для вертолетов, а также плавучий док в кормовой части. В доке находятся сверхмалая субмарина Pagoo, дистанционно управляемый подводный аппарат Argus Mariner XL, оборудованный камерой высокого разрешения, эхолотом и гидроакустической станцией, способный погружаться до 3000 м, а также полностью автономный аппарат Bluefin 12D.
Но уже после ряда экспедиций стало ясно, что для глубоководных исследований возможностей «Октопуса» недостаточно. Поэтому экспедиция Аллена была вынуждена взять в аренду научно-исследовательское судно RV Petrel. Впоследствии, в 2016 году Аллен приобрёл это судно в свою собственность, и экипаж «Октопуса» практически в полном составе перешёл на его борт, а сама яхта больше не привлекалась к экспедициям по поиску затонувших кораблей.
Исследовательское судно Petrel (со спускаемым аппаратом Bluefin 12D, фото из архива Пола Аллена
RV Petrel представляет собой 76-метровое судно для глубоководных работ. После модернизации в 2017 году оно стало единственным частным судном в мире, способным производить исследования на глубине более 6000 м. На борту установлена самая современная аппаратура, включая систему динамического позиционирования, комплекс из эхолотов Kongsberg EM710 и Kongsberg EA600, гидролокационной системы BlueView M450 2D и бортового массива EdgeTech 2205 AUV. Подводные средства представлены мини-субмариной Pagoo, а также двумя подводными аппаратами с глубиной погружения 6000 м: дистанционно управляемым Argus 6000 и полностью автономным Remus 6000.
Находки экспедиции Пола Аллена
Линейный крейсер «Худ»
Первой известной экспедицией стал поход к линейному крейсеру «Худ» — флагману британского флота в начале Второй мировой войны. «Худ» был потоплен в Датском проливе во время операции по предотвращению прорыва в Атлантику немецкого линкора «Бисмарк». Точное место гибели «Худа» было определено еще в 2001 году подводным исследователем Дэвидом Мернзом. С 2002 года правительство Великобритании запретило любые исследования и работы на останках «Худа», так как этот объект был признан военным захоронением.
Один из колоколов HMS Hood среди обломков корабля
В 2012 году Мернз получил разрешение от правительства на поднятие судового колокола для передачи его в экспозицию Национального музея Королевского флота. Экспедиция была профинансирована Полом Алленом, и «Октопус» предпринял попытку поднять колокол с морского дна, но из-за неблагоприятных погодных условий экспедицию пришлось свернуть. Следующую попытку предприняли только летом 2015 года и использовали арендованный Seven Petrel, после покупки и модернизации получивший имя RV Petrel. Экспедиция длилась несколько дней, и 7 августа дистанционно управляемый подводный аппарат Octo поднял колокол с морского дна.
Линейный корабль «Мусаси»
Работы по поиску одного из самых мощных кораблей своего времени — японского линкора «Мусаси», погибшего во время сражения в море Сибуян в октябре 1944 года, начались еще в 2007 году. Но из-за отсутствия точных координат гибели корабля, значительной глубины и мощных подводных течений в этом районе, длительное время не удавалось найти никаких следов линкора. Только в 2015 году удалось более-менее точно локализовать приблизительный район и «Октопус» приступил к детальным поискам.
Остатки тиковой хризантемы на носу «Мусаси»
После громадного объёма работ по батиметрическим исследованиям дна моря Сибуян 2 марта 2015 года в районе Висайских островов удалось определить очень крупный объект, который предположительно мог быть корпусом «Мусаси». Глубоководный аппарат Bluefin-12S отыскал на глубине 1000 метров обломки, которые впоследствии были идентифицированы, как «Мусаси» — предположительно, из-за взрыва корпус линкора уже под водой распался на несколько крупных и множество мелких частей. Весь процесс поиска экспедиция Аллена выкладывала на официальном сайте, поэтому все желающие могли просмотреть снятые подводным аппаратом Bluefin-12S видео затонувшей гордости японского флота.
Тяжелый крейсер «Индианаполис»
Обломки крейсера «Индианаполис» были обнаружены на глубине 5500 метров, фото Пола Аллена
В середине 2016 года экспедиция начала работы по поиску американского крейсера «Индианаполис», который был потоплен 20 июля 1945 года японской подлодкой I-58 в Филиппинском море. Главная сложность заключалась в том, что крейсер даже не успел передать в эфир координаты места своей гибели, так как был торпедирован практически в упор и затонул меньше, чем за 12 минут. Много времени ушло на анализ архивных документов, чтобы приблизительно локализовать район гибели крейсера. Только в августе 2017 года экспедиция на судне RV Petrel направилась в предполагаемый квадрат. Поиски заняли несколько дней, и 18 августа глубоководный аппарат REMUS 6000 нашел останки «Индианаполиса» на глубине 5500 метров. Данные передали ВМС США, и крейсер был признан воинским захоронением. С учётом того, что он остается собственностью ВМС США, командование запретило публикацию точных координат места его крушения.
Авианосец «Лексингтон»
Осенью 2017 года экспедиция Аллена приступила к исследованиям места гибели американского авианосца «Лексингтон», имевшего среди моряков прозвище «Леди Лекс». Авианосец погиб 8 мая 1942 года во время отчаянного сражения в Коралловом море, во время которого самолёты авианосца потопили 7 мая японский авианосец «Сехо» и тяжело повредили 8 мая авианосец «Сёкаку».
Останки самолетов Douglas TBD-1 на авианосце «Лексингтон», снимок опубликован в соцсетях Пола Аллена
После определения предполагаемого района гибели, судно RV Petrel вышло в Коралловое море и приступило к поискам. 4 марта 2018 года примерно в 800 км от восточного побережья Австралии на глубине 3400 метров исследователям удалось обнаружить обломки самого авианосца и около десятка самолётов, которые входили в его авиагруппу.
Находки возле Соломоновых островов: легкие крейсеры «Джуно» и «Хелена»
Сразу после обнаружения «Лексингтона», экспедиция приступила к поискам затонувших кораблей в районе Соломоновых островов. В годы Второй мировой войны в этих водах проходили ожесточённые сражения между американским и японским флотами, в ходе которых погибло немало крупных кораблей.
Останки крейсера «Хелена», фото из архива Пола Аллена
17 марта 2018 года во время исследований океанского дна на значительной глубине (4200 м) подводный аппарат обнаружил расколотый на две части корпус корабля. Он был идентифицирован, как легкий крейсер «Джуно». Корабль затонул неподалеку от Соломоновых островов 13 ноября 1942 года во время сражения за Гуадалканал. Из всего экипажа выжило только 10 человек.
Экспедиция продолжила свою работу по исследованию района Соломоновых островов и почти через месяц около острова Нью-Джорджия удалось обнаружить останки ещё одного крупного корабля, лежащего на дне на глубине 850 м. Подводный аппарат осмотрел корпус и обнаружил в носовой части отчетливо видный бортовой номер, принадлежащий американскому легкому крейсеру «Хелена». Он погиб во время сражения в заливе Кула в июле 1943 года от торпед японских эсминцев.
Субмарина AE1
В декабре 2017 года экспедиция Морского музея Западной Австралии на судне MV Fugro Equator обнаружила около островов Дюк-оф-Йорк (архипелаг Бисмарк) на глубине 300 м остатки пропавшей еще в сентябре 1914 года австралийской субмарины AE1, безуспешные поиски которой велись с 1970-х годов. Но технические возможности экспедиции не позволяли произвести детальное исследование, поэтому в апреле 2018 года к исследователям присоединилось судно RV Petrel с экспедицией Аллена. Имеющиеся на RV Petrel подводные аппараты позволили провести детальный осмотр остатков субмарины и точно ее идентифицировать.
Линейные крейсеры «Хиэй» и «Кирисима»
Вблизи острова Саво на глубине 985 м был обнаружен перевёрнутый корпус крупного корабля. С помощью подводных аппаратов исследователи осмотрели его и пришли к выводу, что это японский линейный крейсер «Хиэй», погибший во время Первого сражения при Гуадалканале.
Орудия японского линкора Hiei на дне Тихого океана
Исследователи приняли решение продолжить изучение морского дна. В августе 1992 года были обнаружены остатки другого линейного крейсера — «Кирисима», являвшегося систершипом «Хиэй». Из-за несовершенства тогдашней техники детально изучить их не удалось, но на этот раз подводные дроны сумели произвести качественную видеосъёмку и подготовить обширный материал.
Информация о находках была передана японским ВМС, и в феврале уже японская экспедиция начала более подробно изучать остатки погибших кораблей.
Авианосец «Хорнет»
Поиски авианосца «Хорнет», потопленного японской авиацией во время боя у островов Санта-Крус 26 октября 1942 года, стали последней экспедицией, которую Пол Аллен финансировал и участвовал в её подготовке. После рецидива раковой опухоли в начале 2018 года состояние его здоровья ухудшилось, и 15 октября 2018 года Пол Аллен умер. Но основанный им фонд продолжил финансирование экспедиции, и в феврале 2019 года исследователям удалось обнаружить возле Соломоновых островов останки американского авианосца, лежащие на глубине почти 4800 м.
Авиабуксировщик International Harvester стоит в ангаре на Hornet
В ходе поисков «Хорнета» 8 февраля на глубине 300 м исследователям удалось обнаружить останки ещё одного корабля около острова Нью-Джорджия, входящего в архипелаг Соломоновых островов. После обследования остатков корпуса они сумели идентифицировать затонувший корабль, как американский эсминец «Стронг», погибший 5 июля 1943 года.
Экспедиции 2019 года
После смерти Пола Аллена его фонд продолжал финансировать деятельность экспедиций и в течение 2019 года исследователи совершили несколько громких находок.
Мостик авианосца «Уосп»
В начале января начались работы по исследованию акватории Кораллового моря. 13 января глубоководный аппарат на глубине 4345 м обнаружил останки крупного корабля, которые были позже опознаны, как авианосец «Уосп». Он был тяжело повреждён японской подводной лодкой 15 сентября 1942 года неподалеку от острова Сан-Кристобаль. Из-за сильного пожара капитан корабля приказал эвакуировать экипаж, а сам авианосец был затоплен американским эсминцем «Лэнсдаун».
В начале октября экспедиция исследовала морское дно Филиппинского моря. На глубине 4736 мв были обнаружены остатки эскортного авианосца «Сент-Ло», который погиб в результате атаки лётчика-камикадзе во время сражения в заливе Лейте 25 октября 1944 года.
После этого было принято решение переместиться в район атолла Мидуэй, где в 1942 года состоялось грандиозное сражение между американским и японским флотами. На глубине 5400 м в акватории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа 15 октября экспедиция обнаружила корпус японского авианосца «Акаги». После этого было решено переместиться в квадрат, где ещё в 1999 году были обнаружены отдельные части корпуса еще одного японского авианосца — «Кага». С помощью глубоководных аппаратов удалось найти остальные части авианосца.
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Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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