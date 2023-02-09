Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого?

В Советском союзе мороженое поначалу можно было купить только в магазинах, но со временем в разных точках города, где была большая проходимость народа, стали появляться отдельные точки по продаже десерта. Нужно было сделать продавцов подвижнее.
Сначала мороженщикам выдали обычные металлические тележки на колёсах. Стенки обшивали картоном и покрывали парафином, чтобы сохранялась температура, а вниз клали или сухой, или обычный лёд, а на него мороженое.
Первые такие тележки могли двигаться исключительно по ровной поверхности, а вес их был (и это без учёта мороженого и льда) 70 кг! Если вспомнить, что женщины выступали продавцами всё-таки чаще, то становится понятно, что труд это был тяжёлый. Ещё и стоять весь день под палящим солнцем.
Конструкция со временем становилась всё лучше, но вес только увеличивался. И только спустя долгое время появились тележки, которые были простыми в обращении. Мороженого в них умещалось гораздо больше, оно легко доставалось, а ещё можно было легко слить конденсат. Их также использовали и для торговли горячими блюдами. Вот только весили они без еды 125 кг...
А вот советские дети считали профессию продавца мороженого романтичной. Наверное, они все считали, что занимая такую ответственную должность, можно поедать мороженое целыми днями и в любом количестве. Но мало кто из ребятишек догадывался, как же тяжело в жаркий день таскать такую неудобную и массивную конструкцию.
Но были у продавцов мороженого и свои преимущества. В жаркие дни спрос на мороженое был такой большой, что можно было заработать вполне неплохие деньги. Существовали самые разные схемы, если продукт отпускался на развес. Кто там будет в жару обращать внимание на явный недовес или просто порцию чуть меньшего размера.
Источник:
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PS Да, и ничего у меня не слиплось. Хотя многие и предупреждали.
Признаюсь заодно - даже в голову не приходило стать продавцом мороженого...
Не, не хотелось продавцом.