Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого?

Конструкция со временем становилась всё лучше, но вес только увеличивался. И только спустя долгое время появились тележки, которые были простыми в обращении. Мороженого в них умещалось гораздо больше, оно легко доставалось, а ещё можно было легко слить конденсат. Их также использовали и для торговли горячими блюдами. Вот только весили они без еды 125 кг...



