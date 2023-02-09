FISHKINET
Сообщество RealFishki 1194 поста • 102 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого?

Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого?

Автор:
09 февраля 2023 19:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   дети   интересное   история   мороженое   факты   
780
5

В Советском союзе мороженое поначалу можно было купить только в магазинах, но со временем в разных точках города, где была большая проходимость народа, стали появляться отдельные точки по продаже десерта. Нужно было сделать продавцов подвижнее.

Сначала мороженщикам выдали обычные металлические тележки на колёсах. Стенки обшивали картоном и покрывали парафином, чтобы сохранялась температура, а вниз клали или сухой, или обычный лёд, а на него мороженое.


×
×

Первые такие тележки могли двигаться исключительно по ровной поверхности, а вес их был (и это без учёта мороженого и льда) 70 кг! Если вспомнить, что женщины выступали продавцами всё-таки чаще, то становится понятно, что труд это был тяжёлый. Ещё и стоять весь день под палящим солнцем.


Конструкция со временем становилась всё лучше, но вес только увеличивался. И только спустя долгое время появились тележки, которые были простыми в обращении. Мороженого в них умещалось гораздо больше, оно легко доставалось, а ещё можно было легко слить конденсат. Их также использовали и для торговли горячими блюдами. Вот только весили они без еды 125 кг...


А вот советские дети считали профессию продавца мороженого романтичной. Наверное, они все считали, что занимая такую ответственную должность, можно поедать мороженое целыми днями и в любом количестве. Но мало кто из ребятишек догадывался, как же тяжело в жаркий день таскать такую неудобную и массивную конструкцию.



Но были у продавцов мороженого и свои преимущества. В жаркие дни спрос на мороженое был такой большой, что можно было заработать вполне неплохие деньги. Существовали самые разные схемы, если продукт отпускался на развес. Кто там будет в жару обращать внимание на явный недовес или просто порцию чуть меньшего размера.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   СССР   дети   интересное   история   мороженое   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Юр21 56 минут назад
Никогда не хотел быть продавцом, тем более мороженного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кистень 4 минуты назад
Никогда не возникало такого желания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман 9 минут назад
а я был в детстве продавцом мороженного, как розничного так и оптового летом. Помогал родителям на заре зарождения капитализма у нас.

PS Да, и ничего у меня не слиплось. Хотя многие и предупреждали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
гарри 11 минут назад
А я хотел ! Признаюсь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5 копеек 15 минут назад
В СССР "рожки" с мороженным не встречал... Возможно потому, что в основном жил в военных городках (по месту службы отца). В Москве и Ленинграде был только проездом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Corvus Corax 24 минуты назад
В жару было ужасно стоять.. а в мороз (см. свои же фото) было заипись?


Признаюсь заодно - даже в голову не приходило стать продавцом мороженого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Возможно, у столичных детей и детей в областных центрах и была такая мечта - стать продавцом мороженого, то, что продавалось под этим заманчивым названием в глубинке, мало подвигало на сладкое поприще. По "престольным" праздникам привозили в сельский или поселковый магазин флягу "мороженого". В итоге непростого долгого пути на райповской Сивке фляга содержала в себе сладкое молоко с сиротливо плавающими в нём ледышками. "Мороженое" разливалось продавщицей половником в картонные стаканчики и вручалось счастливому ребёнку из очереди в обмен на 11 копеек, зажатые в кулачке. Вручалась уже совсем неуместная деревянная палочка-лопатка. Разочарование. Тем не менее, сладкая белая жижа выпивалась, а стаканчик заканчивал свой жизненный путь громким хлопком под детским ботинком...
Не, не хотелось продавцом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg Полчаса назад
Совершенно не хотел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

125619



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Семицвет": как выглядит новая форма для военных
"Семицвет": как выглядит новая форма для военных
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Почему Красное море называется красным
Почему Красное море называется красным
Горнолыжный курорт Логойск в Беларуси
Горнолыжный курорт Логойск в Беларуси
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После начала отношений

Популярные теги
#фото#интересно#факты#забавно#история#Россия#истории#Приколы#Австралия#США
#Юмор#Прикол#автомобили#позитив#в мире#актеры#картинки#Прошлое#дикая природа#шоу бизнес
#животные#интересное#автомир#природа#люди#дикие животные#кино#Ynews#Еда#познавательно
Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Интересные факты о мороженом Интересные факты о мороженом "Спокойной ночи, малыши!": колыбельная для нескольких поколений "Спокойной ночи, малыши!": колыбельная для нескольких поколений Человек, который разгадал секрет языка майя Человек, который разгадал секрет языка майя Советские стиляги Советские стиляги Очень странная деталь советского чайного сервиза Очень странная деталь советского чайного сервиза

На что жалуетесь?

Вернуться