Кто такой Дамокл и причём тут его меч

Дионисий Старший владел восточной половиной Сицилии и югом Апеннинского полуострова. Правителем он был жёстким, к врагам был безжалостен, а подданных держал в ежовых рукавицах, а ещё слыл хорошим полководцем, успешно отражая нападки больших карфагенских армий. Но вот счастливым он не был точно.

К власти он пришёл через заговор, поэтому и сам боялся заговора, видел в каждом встречном подстрекателя и врага. Он даже бороду себе разрешал стричь лишь своим дочерям, а охрана его состояла из 600 человек (по некоторым данным даже больше).