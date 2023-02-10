Кто такой Дамокл и причём тут его меч

Всем известно выражение про "дамоклов меч", которое означает нависшую над человеком опасность. Но вот многие ли знают, откуда оно взялось?
На Сицилии в IV веке до н.э. жил такой Дамокл - придворный при сиракузском тиране Дионисии I. Он был известен тем, что угождал и льстил своему господину при каждом удобном и неудобном случае. Часто повторял, что Дионисию несказанно повезло жить в такой роскоши, да ещё и иметь безграничную власть над людьми.
Дионисий Старший владел восточной половиной Сицилии и югом Апеннинского полуострова. Правителем он был жёстким, к врагам был безжалостен, а подданных держал в ежовых рукавицах, а ещё слыл хорошим полководцем, успешно отражая нападки больших карфагенских армий. Но вот счастливым он не был точно.
К власти он пришёл через заговор, поэтому и сам боялся заговора, видел в каждом встречном подстрекателя и врага. Он даже бороду себе разрешал стричь лишь своим дочерям, а охрана его состояла из 600 человек (по некоторым данным даже больше).
Видимо, в какой-то момент правитель то ли пресытился лестью Дамокла, то ли почувствовал со стороны последнего зависть к своему положению и решил интересно решить проблему - поменяться на один день местами с Дамоклом. Придворный, конечно же, согласился и радостно уселся на почётное место, окружённый самыми значимыми людьми. Роскошные красавицы прислуживали ему, а на столе были любые лакомства, которые бы он захотел. Дамокл был уверен, что вот оно счастье.
Но радость его длилась недолго. Он случайно поднял голову и увидел, что над ним висит меч, подвешенный за тонкий конский волос, который мог оборваться в любой момент и убить его.
Это был урок от Дионисия: власть даёт тебе практически неограниченные возможности, но взамен ежедневно подвергает тебя огромным рискам. Урок был принят и Дамокл резво побежал обратно, на своё спокойное место придворного.
Источник:
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Не останавливайся, там много интересного.
Да и школота заодно школьную программу повторит.