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Кто такой Дамокл и причём тут его меч

Кто такой Дамокл и причём тут его меч

Автор:
10 февраля 2023 16:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Фразы и выражения   интересное   история   события   факты   
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Всем известно выражение про "дамоклов меч", которое означает нависшую над человеком опасность. Но вот многие ли знают, откуда оно взялось?

На Сицилии в IV веке до н.э. жил такой Дамокл - придворный при сиракузском тиране Дионисии I. Он был известен тем, что угождал и льстил своему господину при каждом удобном и неудобном случае. Часто повторял, что Дионисию несказанно повезло жить в такой роскоши, да ещё и иметь безграничную власть над людьми.

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Дионисий Старший владел восточной половиной Сицилии и югом Апеннинского полуострова. Правителем он был жёстким, к врагам был безжалостен, а подданных держал в ежовых рукавицах, а ещё слыл хорошим полководцем, успешно отражая нападки больших карфагенских армий. Но вот счастливым он не был точно.

К власти он пришёл через заговор, поэтому и сам боялся заговора, видел в каждом встречном подстрекателя и врага. Он даже бороду себе разрешал стричь лишь своим дочерям, а охрана его состояла из 600 человек (по некоторым данным даже больше).

Видимо, в какой-то момент правитель то ли пресытился лестью Дамокла, то ли почувствовал со стороны последнего зависть к своему положению и решил интересно решить проблему - поменяться на один день местами с Дамоклом. Придворный, конечно же, согласился и радостно уселся на почётное место, окружённый самыми значимыми людьми. Роскошные красавицы прислуживали ему, а на столе были любые лакомства, которые бы он захотел. Дамокл был уверен, что вот оно счастье.

Но радость его длилась недолго. Он случайно поднял голову и увидел, что над ним висит меч, подвешенный за тонкий конский волос, который мог оборваться в любой момент и убить его.

Это был урок от Дионисия: власть даёт тебе практически неограниченные возможности, но взамен ежедневно подвергает тебя огромным рискам. Урок был принят и Дамокл резво побежал обратно, на своё спокойное место придворного.

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Метки: Прошлое   Фразы и выражения   интересное   история   события   факты   
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12  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Кому-то в руки попались греческие предания?
Не останавливайся, там много интересного.
Да и школота заодно школьную программу повторит.
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4k
Egoro 13 минут назад
Историю древнего мира вам в руки (у нас был 5 класс, сейчас - не знаю, но, по-моему, тоже 5-й), там столько классных историй можно запостить, например про аргонавтов, Геракла, Ахиллеса, и многое-многое другое.
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5k
5 копеек 13 минут назад
Познавательно, +. Думаю, что для многих "вундеров" выражение "дамоклов меч" тоже есть чуждая лексикону загадка от древних деда&бабы
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20k
nobody® 54 минуты назад
Вот ещё про знаменитого древнегреческого рыбака
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1k
Vladislav Grigorenko 54 минуты назад
А Дионисий-то оказывается добрейшей души человек был! Мог бы того Дамокла просто на кол посадить, а не развлекуху с лакомствами и красавицами устраивать. Это в то время - и такие сантименты! Прям не грозный правитель античный, а веган манерный.
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1k
КАКАнгел Час назад
Дионисий был ещё и достаточно мудрым правителем . Ну а жестким - так времена такие , хотя времена всегда такие - вон у нас был Николашка- слизняк и прокакал великую империю.
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1k
ChePaev Час назад
Автор, продолжай, напиши еще для развития ума школоты значение фразеологизмов "Прокрустово ложе", "Танталовы муки", "Гордиев узел".
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