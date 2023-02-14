От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

Сама возможность информировать людей в самых отдаленных точках земного шара восхищала первого советского вождя: его воззвание «К гражданам России», переданное из радиорубки крейсера «Аврора», по эффекту мало чем отличалось от знаменитого холостого выстрела этого же крейсера.

По распоряжению Ленина Михаил Бонч-Бруевич выстроил в Нижнем Новгороде радиолабораторию, а уже в 1922 году начала вещание радиостанция им. Коминтерна.

С середины 1920-х массово выпускаются простые и дешевые репродукторы для улиц, четырехгранные рупоры, и для домов – так называемые «тарелки» или «сковородки» в виде вогнутых черных дисков, в скором времени появившихся чуть ли не в каждой избе. В домах устанавливались радиоточки, а за обслуживание взималась абонентская плата, размер которой зависел от «политической благонадежности» радиопользователя. Больше всех платили «лишенцы» вроде нэпманов, священников и бывших дворян.

Ленинскую страсть к радио разделяли и режиссер-авангардист Дзига Вертов, воспевавший новую технологию в своих фильмах, и поэты Велимир Хлебников и Осип Мандельштам – по сути все люди модернистского склада находили в радио воплощение идеи о всечеловеческом единении.

На удивление эти мечты были недалеки от правды: советское радиовещание, первое в мире достигшее наиболее широкого охвата территории и диапазона радиоволн благодаря работе Бонч-Бруевича, Минца и радиобашне Шухова, стало первым по-настоящему международным радио, транслировавшим передачи на нескольких языках даже раньше, чем служба BBC.