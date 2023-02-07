Какова была жизнь шутов в средние века

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Яркие причудливые наряды, колпак с колокольчиками или шапка с ослиными ушами, жезл "марот", жонглирование и грубые шутки — вот отличительные особенности средневекового шута, которые сразу приходят в голову. Но жизнь шутов заключалась не только в том, чтобы веселить знатных господ или простой народ, иногда она была куда сложнее и опаснее.
В жизни шутов, или "дураков" было множество других аспектов, далеко выходящих за рамки простого развлечения. На самом деле средневекового шута в Западной Европе часто ставили в ситуацию, когда он был вынужден смотреть в лицо опасности. И смеяться при этом.
Термин "шут" появился не сразу. Сначала мужчин и женщин, исполнявших эту роль, называли менестрелями, что означает "маленькие слуги". В 12 веке термин "дурак" стал обозначать роль шута, однако и менестрелями, и дураками могли называть людей самых разных профессий и талантов — и певцов, и музыкантов, и жонглёров, и многих других.
Мы привыкли думать о средневековом шутке как о чисто придворной забаве, комедианте, который специально ведёт себя глупо и неуклюже, чтобы развлечь короля или знатного вельможу. Да, иногда дело обстояло так. Но шут мог взять на себя и другие роли в зависимости от своих личных талантов. Кроме того, если он обладал более чем одним навыком, то считался гораздо более ценным и интересным, чем шут с одним талантом.
Мы привыкли думать о средневековом шутке как о чисто придворной забаве, комедианте, который специально ведёт себя глупо и неуклюже, чтобы развлечь короля или знатного вельможу. Да, иногда дело обстояло так. Но шут мог взять на себя и другие роли в зависимости от своих личных талантов. Кроме того, если он обладал более чем одним навыком, то считался гораздо более ценным и интересным, чем шут с одним талантом.
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На протяжении всего Средневековья и периода Тюдоров господские шуты, помимо основной обязанности, выполняли множество других задач: они могли участвовать в работе по дому, ухаживать за гончими, лошадьми или домашним скотом, заниматься закупкой продуктов, вести инвентаризацию продуктов на кухне и в кладовых, работать личными посыльными своих хозяев. Пиры и праздники не проводились каждый день, так что значительная часть работы, которую должны были выполнять шуты, не имела ничего общего с развлечением их господ.
Шуты делились на три категории: профессиональные шуты, "невинные дурачки" (люди с умственной отсталостью или физическим уродством) и уличные скоморохи, выступающие труппами на ярмарках и городских площадях. Делали они, по сути, одно и то же, но имели определённые отличия друг от друга. Во всех трёх категориях те, кто обладал физическими уродствами, такими как хромота или горбатость, а также карлики, считались шутами высшего уровня.
Профессиональные шуты работали на знатных вельмож, жили в их доме и получали жалованье. Часто это были сообразительные, образованные и умные люди, обладающие массой талантов. Они надевали классические шутовские наряды на время выступлений, а в обычные дни носили простую одежду.
Невинные дурачки — люди с каким-либо психическим заболеванием или внешним уродством — считались "забавными". Им не нужно было выступать в традиционном смысле, хватало того, что все потешались, просто глядя на них. Дворяне держали их у себя почти как домашних зверьков и обычно таким шутам не платили жалованье: считалось, что еды, одежды и крыши над головой вполне достаточно. Невинных дурачков больше всего ценили за склонность всегда говорить правду.
Шуты-скоморохи выступали на улицах, веселя народ. Их могли пригласить целой труппой и в господский замок, чтобы посмотреть на представление, в котором участвовали и танцоры, и комики, и жонглёры, и акробаты. Сегодня мы бы назвали это просто цирковым представлением. Особенно популярны скоморошьи труппы были во Франции.
Профессиональные шуты работали на знатных вельмож, жили в их доме и получали жалованье. Часто это были сообразительные, образованные и умные люди, обладающие массой талантов. Они надевали классические шутовские наряды на время выступлений, а в обычные дни носили простую одежду.
Невинные дурачки — люди с каким-либо психическим заболеванием или внешним уродством — считались "забавными". Им не нужно было выступать в традиционном смысле, хватало того, что все потешались, просто глядя на них. Дворяне держали их у себя почти как домашних зверьков и обычно таким шутам не платили жалованье: считалось, что еды, одежды и крыши над головой вполне достаточно. Невинных дурачков больше всего ценили за склонность всегда говорить правду.
Шуты-скоморохи выступали на улицах, веселя народ. Их могли пригласить целой труппой и в господский замок, чтобы посмотреть на представление, в котором участвовали и танцоры, и комики, и жонглёры, и акробаты. Сегодня мы бы назвали это просто цирковым представлением. Особенно популярны скоморошьи труппы были во Франции.
Придворные шуты средневековья могли подвергаться большой опасности. Когда их господин отправлялся повоевать с соседом, он брал своего шута на поле боя. Армии выстраивались друг напротив друга, а шут должен был маршировать взад и вперёд между ними и развлекать солдат, чтобы успокоить их и поднять боевой дух. Шуты пели оскорбительные песенки и издевались над противником.
Таким образом, шут служил орудием психологической войны. Он смотрел в лицо опасности и насмехался над врагом. Он жонглировал мечом или копьём, пародируя противника, вызывая смех своих солдат и гнев вражеских. Те, кто не мог контролировать свой гнев, преждевременно вступали в бой и ослабляли свою защиту.
Во время сражений средневековые шуты также брали на себя роль посыльных. От них требовалось передавать сообщения между лидерами противоборствующих сторон, и их безопасность часто зависела от содержания сообщения и настроения его получателя. В этих посланиях обычно содержались условия освобождения пленных или требования о сдаче. Если командир противника был оскорблен содержанием сообщения, он мог выместить это на несчастном шуте, который просто выполнял свою работу.
Для врага шут был всего лишь одноразовым слугой. Поэтому, чувствуя себя оскорблённым, он мог использовать шута для "наглядного ответа" и демонстрации своей силы. Посланники могли убить и вернуть его тело, забросив его в лагерь с помощью катапульты. Или только голову.
Таким образом, шут служил орудием психологической войны. Он смотрел в лицо опасности и насмехался над врагом. Он жонглировал мечом или копьём, пародируя противника, вызывая смех своих солдат и гнев вражеских. Те, кто не мог контролировать свой гнев, преждевременно вступали в бой и ослабляли свою защиту.
Во время сражений средневековые шуты также брали на себя роль посыльных. От них требовалось передавать сообщения между лидерами противоборствующих сторон, и их безопасность часто зависела от содержания сообщения и настроения его получателя. В этих посланиях обычно содержались условия освобождения пленных или требования о сдаче. Если командир противника был оскорблен содержанием сообщения, он мог выместить это на несчастном шуте, который просто выполнял свою работу.
Для врага шут был всего лишь одноразовым слугой. Поэтому, чувствуя себя оскорблённым, он мог использовать шута для "наглядного ответа" и демонстрации своей силы. Посланники могли убить и вернуть его тело, забросив его в лагерь с помощью катапульты. Или только голову.
Средневековым шутам платили по-разному в зависимости от того, какую услугу они оказывали. Образ жизни придворных шутов сильно отличался от образа жизни странствующих шутов-скоморохов, и это отражалось на их доходах. Придворному шуту предоставлялось постоянное место жительства в доме дворянина, которого он обслуживал. Таким слугам щедро платили, а в некоторых случаях давали гарантированную пенсию в виде земли.
Например, на свадьбе дочери короля Эдуарда I, Елизаветы, выступал знаменитый шут Болван Том. За это он получил 50 шиллингов, по тем временам целое состояние. А придворный шут Генриха II по имени Ролан ле Петур (Ролан Фартер) после выхода на пенсию получил в дар поместье в Саффолке и 30 акров земли. Единственным условием было то, что он должен был каждый год на Рождество исполнять при дворе свой коронный номер — прыгать, свистеть и мелодично испускать газы. В этом он был непревзойдённым мастером.
Например, на свадьбе дочери короля Эдуарда I, Елизаветы, выступал знаменитый шут Болван Том. За это он получил 50 шиллингов, по тем временам целое состояние. А придворный шут Генриха II по имени Ролан ле Петур (Ролан Фартер) после выхода на пенсию получил в дар поместье в Саффолке и 30 акров земли. Единственным условием было то, что он должен был каждый год на Рождество исполнять при дворе свой коронный номер — прыгать, свистеть и мелодично испускать газы. В этом он был непревзойдённым мастером.
Однако большинству шутов не посчастливилось попасть в тёплое местечко где-то при дворе знатного господина. Это была нищая и скитающаяся братия без своего дома и постоянной работы.
И всё же в целом в средние века профессия шута была действительно популярной. Однако испытания временем она не выдержала. Хотя, возможно, просто видоизменилась, и сегодня на смену шутам в какой-то степени пришли комики и артисты.
И всё же в целом в средние века профессия шута была действительно популярной. Однако испытания временем она не выдержала. Хотя, возможно, просто видоизменилась, и сегодня на смену шутам в какой-то степени пришли комики и артисты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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