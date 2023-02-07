Какова была жизнь шутов в средние века

Шуты делились на три категории: профессиональные шуты, "невинные дурачки" (люди с умственной отсталостью или физическим уродством) и уличные скоморохи, выступающие труппами на ярмарках и городских площадях. Делали они, по сути, одно и то же, но имели определённые отличия друг от друга. Во всех трёх категориях те, кто обладал физическими уродствами, такими как хромота или горбатость, а также карлики, считались шутами высшего уровня.



Профессиональные шуты работали на знатных вельмож, жили в их доме и получали жалованье. Часто это были сообразительные, образованные и умные люди, обладающие массой талантов. Они надевали классические шутовские наряды на время выступлений, а в обычные дни носили простую одежду.



Невинные дурачки — люди с каким-либо психическим заболеванием или внешним уродством — считались "забавными". Им не нужно было выступать в традиционном смысле, хватало того, что все потешались, просто глядя на них. Дворяне держали их у себя почти как домашних зверьков и обычно таким шутам не платили жалованье: считалось, что еды, одежды и крыши над головой вполне достаточно. Невинных дурачков больше всего ценили за склонность всегда говорить правду.



Шуты-скоморохи выступали на улицах, веселя народ. Их могли пригласить целой труппой и в господский замок, чтобы посмотреть на представление, в котором участвовали и танцоры, и комики, и жонглёры, и акробаты. Сегодня мы бы назвали это просто цирковым представлением. Особенно популярны скоморошьи труппы были во Франции.