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Какова была жизнь шутов в средние века

Какова была жизнь шутов в средние века

Автор:
07 февраля 2023 17:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   история   как это было   познавательно   средневековье   средние века   факты   шут   шуты   
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Яркие причудливые наряды, колпак с колокольчиками или шапка с ослиными ушами, жезл "марот", жонглирование и грубые шутки — вот отличительные особенности средневекового шута, которые сразу приходят в голову. Но жизнь шутов заключалась не только в том, чтобы веселить знатных господ или простой народ, иногда она была куда сложнее и опаснее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   история   как это было   познавательно   средневековье   средние века   факты   шут   шуты   
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3  комментария
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25k
Егор 37 минут назад
Еще в эпоху ренессанса было популярно держать "садового философа". В уголке сада строился специальный грот и там селился какой-нибудь безобидный бродяга с образованием. Его задачей было развлекать гостей глубокомысленными беседами, выслушивать, давать пространные советы и т.п.
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25k
Matrosskin 15 минут назад
"Однако испытания временем она не выдержала. Хотя, возможно, просто видоизменилась, и сегодня на смену шутам в какой-то степени пришли комики и артисты." - да ку да там, "не выдержала". Слегка видоизменилась - это да. Счас держать лично себе не интересно - можно просто заказать приезд шута на дом. Как шалаву. Выбор большой, смысл на одном зацикливаться, вон - целые толпы "камедиклаберистов", " блоггеров", "Шоу-менов" и прочая "селеблядь"...
Хотя некоторые все ещё предпочитают держать одного:
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