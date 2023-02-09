25 самых старых зданий в мире

1. Кносский дворец
Это большой комплекс зданий и сооружений, включающий центральный двор, тронный зал, королевскую резиденцию и несколько меньших комнат и коридоров. Он известен своим сложным архитектурным дизайном, включая фрески, колонны и встроенные складские помещения.
2. Су-Нуракси-ди-Барумини
Это комплекс древних сооружений, построенных между 16 и 13 веками до нашей эры нурагической цивилизацией, населявшей остров Сардиния. Су-Нуракси является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых важных образцов нурагической архитектуры Сардинии.
3. Крепость Ван
Он был построен в 9 веке Ванским царством, могущественным армянским царством, правившим частями современной Турции и Ирана. Использовался как оборонительная крепость и столица королевства. Замок состоит из ряда стен и башен и имеет сложную планировку с несколькими внутренними дворами и зданиями.
4. Пирамида Джосера
Она была построена в 27 веке до нашей эры во времена Третьей династии для фараона Джосера, царя второй династии. Пирамида считается старейшим завершённым каменным сооружением в мире и является важным примером раннего строительства пирамид в Древнем Египте.
5. Ньюгрейндж
Считается, что Ньюгрейндж использовался как место захоронения и в церемониальных целях. Наиболее примечательной особенностью памятника является проходная гробница, длинный узкий туннель, ведущий в погребальную камеру. Туннель выровнен таким образом, чтобы в день зимнего солнцестояния, самого короткого дня в году, солнечные лучи проникали в погребальную камеру через короб на крыше и освещали её.
6. Мегалитические храмы Мальты
Храмы построены из камня и отличаются большими размерами и сложной конструкцией. Они состояли из палат, проходов и дворов, используемых для ритуальных и церемониальных целей. Храмы украшены резьбой и скульптурами, и считается, что они играли центральную роль в религиозной и общественной жизни древних мальтийцев.
7. Ла-Хуг-Би
Ла-Хуг-Би — длинный курган, типичный погребальный памятник эпохи неолита. Он состоит из камер и проходов, используемых для погребальных и ритуальных целей. Памятник сделан из земли и камня, украшен резьбой и скульптурой.
8. Большой сфинкс
Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса — лежащего на песке льва, лицу которого, как издавна принято считать, придано портретное сходство с фараоном Хефреном (ок. 2575—2465 гг. до н. э.), погребальная пирамида которого находится поблизости. Длина статуи — 73 метра, высота — 20 метров; между передними лапами располагалось небольшое святилище. Предположительная дата постройки — 2559 год до н. э.
9. Королевский дворец Эблы
Он был построен в 24 веке до нашей эры и был одним из самых важных дворцов на древнем Ближнем Востоке. Дворец представлял собой большой комплекс зданий, служивший резиденцией и административным центром царей Эблаитов. Он состоял из палат, залов и дворов, украшенных рельефами и надписями. Дворец известен своими хорошо сохранившимися записями, в которых содержится ценная информация об истории, культуре и повседневной жизни цивилизации Эблаитов.
10. Карнак
Храмовый комплекс посвящен богам Амону, Мут и Хонсу и был главным центром поклонения в Древнем Египте. Карнак известен своими массивными колоннами, обелисками и другими архитектурными элементами, а также хорошо сохранившимися рельефами и надписями, которые содержат ценную информацию об истории и культуре Древнего Египта.
11. Пирамиды Гизы
Пирамида Хеопса (Хуфу), самая большая из пирамид, — единственный сохранившийся до наших времён памятник из семи чудес древнего мира, а также национальное достояние Египта. Она сделана из известняковых блоков и изначально имела высоту 147 метров (сегодня высота составляет 139 метров).
12. Храм Хатшепсут
Храм представляет собой образец архитектуры Нового Царства и построен из песчаника. Он состоит из палат, залов и дворов, украшенных рельефами и надписями. Храм известен хорошо сохранившимися барельефами и заметками, в которых содержится ценная информация о правлении Хатшепсут и повседневной жизни древних египтян.
13. Рамессеум
Храм представляет собой образец архитектуры Нового Царства и построен из песчаника. Он состоит из палат, залов и дворов, которые были заполнены надписями. Известен обнаруженной там гигантской статуей Рамзеса II, а также хорошо сохранившимися храмовыми надписями.
14. Храм Кирены
Он был построен в 6 веке до нашей эры и является образцом дорического стиля архитектуры. Храм был сделан из мрамора и в архитектурном плане представлял собой периптер: прямоугольное сооружение, со всех сторон окруженное колоннадой (6 х 13 колонн).
Храм был разрушен в 3 веке нашей эры, а руины позже использовались как каменоломни. В настоящее время место является популярной туристической достопримечательностью и напоминанием о древней истории Кирены и важности бога Аполлона в древней ливийской религии и культуре.
15. Храм Юноны Лацинии
Он был посвящен Гере, жене Зевса и королеве богов в греческой мифологии, и был одним из самых важных храмов в древней Италии. Храм построен в 5 веке до нашей эры и является образцом дорического стиля архитектуры.
Он был сделан из туфа, разновидности вулканической породы, и имел периптеральную колоннаду (6 х 13 колонн). К сожалению, храм был разрушен в 3 веке до нашей эры, а руины впоследствии использовались как каменоломни.
16. Персеполь
Персеполь был основан ахеменидским царем Дарием I в 6 веке до нашей эры и использовался как царский дворец и административный центр. Это большой комплекс дворцов, залов и других зданий, украшенных искусными рельефами и скульптурами. Это место известно своей террасой, массивной площадкой, используемой для королевских церемоний и других важных мероприятий. Захваченный Александром Македонским в 330 году до н. э., был разрушен пожаром.
17. Парфенон
Парфенон представляет собой периферийный храм с колоннадой колонн, окружающих храм по периметру. Он сделан из мрамора и имеет характерный дорический стиль архитектуры. Храм украшен скульптурами и рельефами, изображающими мифологические сцены и фигуры. Первоначально он использовался для религиозных церемоний, а позже был преобразован в христианскую церковь.
18. Фракийская гробница в Свештари
Гробница каменная, прямоугольная, со сводчатой крышей, украшенной фресками с изображением мифологических сцен. Считается одним из лучших образцов фракийского искусства. Памятник богато украшен резьбой и скульптурами мифических существ и животных.
19. Дхамек
Это одна из старейших и самых важных буддийских ступ в Индии, и считается, что она отмечает место, где Будда произнес свою первую проповедь после достижения просветления. Ступа была построена в 5 веке нашей эры из кирпича и камня. Это цилиндрическая конструкция диаметром 43 метра и высотой 28 метров. Она украшена замысловатой резьбой и окружена каменной оградой с четырьмя воротами. Это популярная туристическая достопримечательность и место паломничества буддистов со всего мира.
20. Мавзолей Цинь Шихуанди
Он расположен у подножия горы Ли и окружен комплексом гробниц и захоронений, принадлежащих Цинь Шихуанди и другим членам императорской семьи. Мавзолей известен терракотовыми воинами, коллекцией терракотовых статуй солдат и лошадей в натуральную величину, похороненных вместе с императором, чтобы защитить его в загробной жизни.
21. Дун Карлоуэй
Брох — вид укрепленной крепостной башни, которую строили древние жители Шотландии в эпоху железного века. Дун Карлоуэй — один из наиболее хорошо сохранившихся брохов в Шотландии, который, как считается, датируется 1 или 2 веком нашей эры. Это круглое сооружение с двойными стенами и центральной лестницей, ведущей на вершину башни. Брох, вероятно, использовался как оборонительное сооружение и жилище, в котором мог жить вождь или семья знатного человека.
22. Мезон Карре
Храм был построен в I веке нашей эры и посвящен мифологическим героям Кастору и Поллуксу. Он сделан из известняка и имеет коринфскую колоннаду из шести рифлёных колонн. Здание прямоугольное и симметричное со всех сторон. Первоначально храм использовался для общественных собраний и религиозных церемоний, а сейчас является популярной туристической достопримечательностью и символом римского наследия Нима.
23. Музей при гробнице Лэй Ченг Ук Хань
Построенный на месте древней гробницы династии Хань, он был обнаружен в 1955 году во время строительных работ и восходит к периоду Восточной Хань (25-220 гг. н.э.). Также считается, что он принадлежал богатой семье. Гробница состоит из погребальной камеры, гончарной мастерской и прохода, ведущего в погребальную камеру.
24. Храм в Гарни
Здание является образцом греко-римского стиля архитектуры, который был популярен в регионе в эллинистический период. Он построен из базальтовых блоков и имеет колоннаду из 24 рифлёных коринфских колонн.
25. Колизей
Колизей был построен между 70 и 80 годами нашей эры. Первоначально он использовался для гладиаторских боев, публичных зрелищ, таких как имитация морских сражений, охота на животных, казни и реконструкции известных сражений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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