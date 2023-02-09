25 самых старых зданий в мире

Этот древнегреческий храм, расположенный в Кирене, Ливия, был посвящен Аполлону, богу пророчеств, музыки и стрельбы из лука, и был одним из самых важных храмов в древней Ливии.



Он был построен в 6 веке до нашей эры и является образцом дорического стиля архитектуры. Храм был сделан из мрамора и в архитектурном плане представлял собой периптер: прямоугольное сооружение, со всех сторон окруженное колоннадой (6 х 13 колонн).



Храм был разрушен в 3 веке нашей эры, а руины позже использовались как каменоломни. В настоящее время место является популярной туристической достопримечательностью и напоминанием о древней истории Кирены и важности бога Аполлона в древней ливийской религии и культуре.