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25 самых старых зданий в мире

25 самых старых зданий в мире

Автор:
09 февраля 2023 14:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   археология   архитектура   достопримечательности   древние постройки   древние сооружения   история   познавательно   самые старые   факты   
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Древние сооружения всегда окружены историей и тайной. Они так много пережили на своём веку! Когда-то это были грандиозные монументальные постройки, имевшие важное стратегическое или культурное значение, а сегодня это отголоски прошлого, которые мы продолжаем изучать и которыми невозможно не восхищаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   археология   архитектура   достопримечательности   древние постройки   древние сооружения   история   познавательно   самые старые   факты   
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1  комментарий
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Pravda 4 минуты назад
Как можно было Баальбек не указать ?
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