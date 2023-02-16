Мужчина перед смертью заговорил с акцентом – почему люди внезапно становятся иностранцами

При этом сам он прожил всю жизнь за океаном и с Ирландцами дел никаких не имел. В общем, мужчине поставили СИА – синдром иностранного акцента. Разбираемся, как это работает.

Стоит отметить, что впервые у человека с раком простаты выявили такой синдром. Вообще, впервые его описали во Франции в самом начале прошлого века как расстройство моторного речевого характера, при котором у человека появляется специфический выговор, которого у него никогда не было. Так, тогда у доктора появился пациент, переживший инсульт, который внезапно заговорил с эльзасским акцентом.