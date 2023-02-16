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Мужчина перед смертью заговорил с акцентом – почему люди внезапно становятся иностранцами

Мужчина перед смертью заговорил с акцентом – почему люди внезапно становятся иностранцами

Автор:
16 февраля 2023 23:13
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: МРТ   болезнь   интересно   мозг   наука   открытие   смерть   
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Мозг до конца не изучен, и потому иногда выдает странные «финты» Так, например, в одной из клиник США пациент с раком предстательной железы внезапно начал разговаривать с ирландским акцентом.

При этом сам он прожил всю жизнь за океаном и с Ирландцами дел никаких не имел. В общем, мужчине поставили СИА – синдром иностранного акцента. Разбираемся, как это работает.

Стоит отметить, что впервые у человека с раком простаты выявили такой синдром. Вообще, впервые его описали во Франции в самом начале прошлого века как расстройство моторного речевого характера, при котором у человека появляется специфический выговор, которого у него никогда не было. Так, тогда у доктора появился пациент, переживший инсульт, который внезапно заговорил с эльзасским акцентом.

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Название синдрома, отметим, не всегда указывает именно на «иностранный» говор. В частности, все происходит потому, что в какой-то момент неврология немного «ломается», и окружающие воспринимают речь больного так, будто он говорит каким-то странным способом, словно иностранец. Более того, есть и документально подтвержденные случаи, которые чаще всего происходили из-за травм головы или опухолей мозга. В нашем же, недавнем случае, скорее всего, все случилось из-за иммунного ответа на рак. То есть акцент появился после того, как опухоль трансформировалась в агрессивный вариант, и почти убила мужчину.

Это подтверждают и МРТ мужчины, где все было в норме. К сожалению, агрессивная форма рака привела к метастазам и смерти пациента. В этом случае, таким образом, СИА сохранился до конца жизни пациента, хотя у некоторых наблюдаемых людей он проходил по мере выздоровления.

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Метки: МРТ   болезнь   интересно   мозг   наука   открытие   смерть   
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3  комментария
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8k
au3 Час назад
А проще сформулировать "появился дефект дикции" - и не будет мистики.
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15k
ss 24 минуты назад
А я знаю массу людей, у которых такой акцент начинает проявляться граммов так с четырёхсот-пятисот. Правда я пока ещё не определился что это за акцент. То ли баварский, то ли провинции Арманьяк...
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1k
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Знакомый случай. На соседней улице мужик один есть с таким же синдромом. Как полбанки съест, начинает чё-то буровить непонятное, так там не акцент, а прям чисто заграничный язык. СИА сто пудов.
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