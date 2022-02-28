Учёные заморозили муравьёв , чтобы узнать, каким образом они помнят дорогу домой

Чтобы получить некоторое представление о том, что делают эти замечательные насекомые, представим себе, что один километр примерно в 100 тысяч раз превышает длину тела муравья. Это эквивалентно тому, как если бы человек шёл из Нью-Йорка в Вашингтон, округ Колумбия, а затем обратно, всегда зная правильное направление и то, как далеко ему нужно идти, не используя ориентиры.

Специалистам же захотелось больше узнать о том, как они это делают.

Внутри мозга насекомого

Благодаря последним достижениям в области микроскопии и генетики учёные смогли заставить разные клетки мозга излучать разные цвета. Это огромное достижение позволило исследователям различить отдельные нейроны и понять, как они соединяются друг с другом в нейронных спагетти, составляющих мозг.

Этот метод был использован для того, чтобы увидеть, как мозг насекомого отслеживает своё направление, и определить клетки мозга, которые кодируют скорость насекомого во время его движения. С помощью этой информации его мозг может вычислить, как далеко оно проползло, постоянно добавляя текущую скорость в память во время этого похода.

Как направление, так и расстояние, пройденное насекомым, кодируются нейронами его мозга, когда оно отдаляется от своего гнезда. Но как подобное сохраняется в их памяти и помогает в поисках дороги назад?