7 признаков того, что вы умнее, чем о себе думаете

800
4
Интеллект не измеряется исключительно возможностью решать сложные математические задачки или собирать Кубик Рубика за секунды. Есть еще не книжный интеллект, который позволяет справляться с трудностями жизни, находить выход из любой ситуации и не падать духом. Сегодня мы перечислим некоторые признаки, подтвержденные учеными.
- Вы - чуткий человек. Эмпатия - вообще мощный инструмент. Если вы способны проявлять сочувствие и помогать другим людям, это говорит о том, что вы можете нести ответственность за других людей (что доступно только взрослым людям, которые и за свою жизнь ответственность несут), перенимать опыт, чувствовать чужие эмоции. Тот факт, что вы позволяете и сами себе проживать эмоции - говорит о зрелости и широте личности.
- Вы - креативны. Ведь именно креативность позволяет искать нестандартные решения, требует гибкого мышления. Потому часто про творческих людей говорят: "Они думают не так, как обычно". Рекламные кампании, прекрасные полотна, гениальная музыка - все это создано обычно не обладателями "книжного" ума.
×
×
- Вы себя контролируете. Именно способность к самоконтролю говорит о возможности принимать не импульсивные решения, а тщательно взвешивать варианты. Такое поведение коррелирует с интеллектом. Ведь спонтанные, необдуманные и эмоциональные выводы обычно делают люди с неустойчивой самооценкой, проблемами с психикой.
- Интеллект может проявляться и в физическом контексте. Тело все запоминает: порой вы не можете вспомнить дорогу или объяснить ее других, но зато ноги принесут вас точно к цели. Или порой ловкость и координация, которыми вы думали, не обладаете, уносит вас от столкновения с авто или людьми. Мышечная память, отличная моторика и такой вот самоконтроль тела тесно связаны с высоким интеллектом.
- В жизни бывают разные ситуации. Порой кто-то падает на самое дно, теряет средства к существованию или близких. Только те, кто способен пережить это, найти выход, готов встретить любые сложности - может отлично адаптироваться к ситуациям. Это не значит, что надо ждать от жизни плохого и готовиться к худшему, однако вера в собственные силы очень помогают. Такая черта связана с устойчивостью, возможностью восстанавливаться после передряг.
- Вы прекрасно чувствуете себя в одиночестве. Вы не боитесь, что останетесь наедине со своими мыслями. Вам не нужно заполнять время ненужными занятиями и встречами с людьми, лишь бы не быть наедине с собой. Оставшись с собой, вы можете продуктивно провести время: подумать, расставить приоритеты, планировать. С людьми вы любите проводить время, но и с собой прекрасно ладите.
- Вы считаете, что не слишком умны. Те, кто считают себя самыми умными, обычно допускают нелепые ошибки, не позволяя расширить свой кругозор, признав тот факт, что у других тоже могут быть хорошие идеи. Подвергать сомнению свой ум или принижать себя намеренно не нужно, но и переоценивать тоже. Ведь слишком умные люди всегда более ограничены, они не жаждут узнать больше и не хотят окружить себя людьми с живым интеллектом, ведь те могут вступить с ними в конкуренцию.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как выглядел мужчина, живший на территории Швеции около 8000 лет назад
- Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет?
- Ученые показали лицо перуанской женщины
- Ученые заглянули в мозг рыбок, чтобы понять, как создаются воспоминания
- Учёные заморозили муравьёв , чтобы узнать, каким образом они помнят дорогу домой
Новости партнёров