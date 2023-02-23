Американские ученые выяснили, что употребление таких напитков, как всем известных «Кока-Колы» и «Пепси» влияет на тестостерон. В частности, они заставляют расти уровень этого вещества в организме, а также влияет на фертильность и размер половых органов у мужчин.
Правда, подтвердилось это пока только на мышах. Их исследовали три группы — одной давали только воду, другой — кока-колу, а третьей — пепси. И все это происходило 15 дней подряд.
В итоге, когда исследование закончилось, половые органы мышей взвесили, а также взяли у них кровь на анализы. И оказалось, что обе газировки значительно изменили жизнь простых мышей.
В частности, у мышей, которые пили только кока-колу, тестостерон был выше, чем у их сородичей, сидевших на воде. Вероятно, механизм такой же и с людьми, и в дальнейшем могут помочь с лечением разных заболеваний половой системы и даже рака простаты и ее дисфункции.
Впрочем, радоваться пока рано. Прежде уже были проведены исследования, которые показали, что фертильность мужчин снижается, если они пьют сладкие напитки. Тогда были отобраны 2,5 тысячи мужчин, и те, кто выпивали хотя бы литр колы в день, имели на 30% меньше жизнеспособных сперматозоидов, чем те, кто не пил сладкое вообще. Так что тут судить только на ваш страх и риск.
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От него сиськи растут