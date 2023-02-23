Мода на радиацию: 10 радиоактивных предметов из прошлогоВсего каких-то 80-100 лет назад считалось, что радиация полезна для здоровья. Матери вязали радиоактивную одежду для своих малышей, мужчины носили в кармане радиоактивную пластину перед свиданием,...