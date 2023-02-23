Впрочем, радоваться пока рано. Прежде уже были проведены исследования, которые показали, что фертильность мужчин снижается, если они пьют сладкие напитки. Тогда были отобраны 2,5 тысячи мужчин, и те, кто выпивали хотя бы литр колы в день, имели на 30% меньше жизнеспособных сперматозоидов, чем те, кто не пил сладкое вообще. Так что тут судить только на ваш страх и риск.