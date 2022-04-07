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Скажи мне что-нибудь на грибном: ученые выяснили как общаются грибы

Скажи мне что-нибудь на грибном: ученые выяснили как общаются грибы (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 23:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: гифы   грибы   интересно   наука   открытие   электричество   язык   
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О свойствах грибов передавать электрические импульсы уже давно известно. Также как и о том, что их нельзя отнести ни к растительному, ни к животному миру.

Неудивительно, что их решили отнести к отдельному царству. Грибы обладают удивительными свойствами, многие из которых до сих пор не изучены.

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Не так давно, британский ученый из Бристоля доказал, что у некоторых грибов есть собственный язык. Это еще раз говорит о том, что относить грибы к растениям не корректно.

Эндрю Адамацки провел исследование с четырьмя видами грибов: эноки, щечножаберными, призрачными и гусеничными. Он наблюдал за электронными импульсами мицелий этих грибов.

До этого ученые полагали, что грибы производят электрические импульсы, когда происходит при размножении кончиков мицелий. Но профессор из Бристоля заметил, что в зависимости от длины электрических импульсов, грибы могут сообщать о пище, повреждениях и так далее. Всего Адамацки полагает, что язык грибов насчитывает порядка 50 слов.

Какие это конкретно слова и общаются ли не только эти 4 вида грибов, ученым еще предстоит ответить на эти и другие вопросы. Быть может, в скором времени у нас появится переводчик с грибного на человеческий язык.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гифы   грибы   интересно   наука   открытие   электричество   язык   
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7  комментариев
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Divergent?!? 2 часа назад
Так... Приехали. Грибы заговорили.

Еще назови грибницу нейросетью, и все вообще встанет на свои места.
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24k
Slawa49 24 минуты назад
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25k
Юрьевич 58 минут назад
"Не так давно, британский ученый из Бристоля доказал, что у некоторых грибов есть собственный язык. Это еще раз говорит о том, что относить грибы к растениям не корректно."

По-моему, он не тех грибов поел...
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5k
Mowgley Час назад
О грибах лучше всех расскажет Пашкет
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4k
Горожанин Час назад
"О свойствах грибов передавать электрические импульсы уже давно известно..."

Такое ощущение, что автор вместе с британскими учёными даже в школе не учились. Ведь электрическая активность и, соответственно, электрическая проводимость - это свойство всех живых клеток - от бактерий и одноклеточных до растений и животных. Вообще всех.
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