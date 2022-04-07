Скажи мне что-нибудь на грибном: ученые выяснили как общаются грибы

О свойствах грибов передавать электрические импульсы уже давно известно. Также как и о том, что их нельзя отнести ни к растительному, ни к животному миру.
Неудивительно, что их решили отнести к отдельному царству. Грибы обладают удивительными свойствами, многие из которых до сих пор не изучены.
Не так давно, британский ученый из Бристоля доказал, что у некоторых грибов есть собственный язык. Это еще раз говорит о том, что относить грибы к растениям не корректно.
Эндрю Адамацки провел исследование с четырьмя видами грибов: эноки, щечножаберными, призрачными и гусеничными. Он наблюдал за электронными импульсами мицелий этих грибов.
До этого ученые полагали, что грибы производят электрические импульсы, когда происходит при размножении кончиков мицелий. Но профессор из Бристоля заметил, что в зависимости от длины электрических импульсов, грибы могут сообщать о пище, повреждениях и так далее. Всего Адамацки полагает, что язык грибов насчитывает порядка 50 слов.
Какие это конкретно слова и общаются ли не только эти 4 вида грибов, ученым еще предстоит ответить на эти и другие вопросы. Быть может, в скором времени у нас появится переводчик с грибного на человеческий язык.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Еще назови грибницу нейросетью, и все вообще встанет на свои места.
По-моему, он не тех грибов поел...
Такое ощущение, что автор вместе с британскими учёными даже в школе не учились. Ведь электрическая активность и, соответственно, электрическая проводимость - это свойство всех живых клеток - от бактерий и одноклеточных до растений и животных. Вообще всех.