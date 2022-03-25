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Самый большой хищный динозавр был подводным охотником

Самый большой хищный динозавр был подводным охотником (8 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Палеонтологи   интересно   исследования   наука   открытие   палеонтология   спинозавр   факты   
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Исследование показало, что у массивного 60-футового спинозавра, который был самым большим хищным динозавром, когда-либо ходившим по Земле, были плотные кости. Это помогало ему охотиться под водой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Палеонтологи   интересно   исследования   наука   открытие   палеонтология   спинозавр   факты   
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