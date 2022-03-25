Самый большой хищный динозавр был подводным охотником

Исследователи из Палеонтологического музея в Чикаго, штат Иллинойс, пришли к выводу о его умении охотиться под водой, изучив плотность костей спинозавров и сравнив их с костями других животных, таких как пингвины, бегемоты и аллигаторы. Они обнаружили, что в то время как у спинозавра и его близкого родственника барионикса были плотные кости, которые позволяли им погружаться в воду, у другого родственного динозавра по имени зухомимус были более легкие кости, которые затрудняли плавание. Палеонтологи считают, что этот вид, скорее всего, ходил по водоемам вброд или проводил больше времени на суше, как и другие динозавры.

«Летопись окаменелостей сложна — среди спинозавров есть лишь несколько частичных скелетов. У нас нет полных скелетов этих динозавров, — сказал Маттео Фаббри, научный сотрудник Полевого музея и ведущий автор исследования. - Другие исследования были сосредоточены на интерпретации анатомии, но очевидно, что если существуют такие противоположные интерпретации одних и тех же костей, это уже четкий сигнал о том, что, по-видимому, на основании этих данных мы не можем делать выводы об экологии вымерших животных».

Вся жизнь на планете изначально произошла из воды, и в большинстве групп наземных позвоночных есть животные, которые вернулись в водную среду. Например, в то время как большинство млекопитающих обитают на суше, киты и тюлени живут в океане, а другие млекопитающие, такие как выдры, тапиры, бегемоты, - полуводные. Среди птиц полуводными можно назвать пингвинов и бакланов, у рептилий есть аллигаторы, крокодилы, морские игуаны и морские змеи.

Долгое время нептичьие динозавры — виды, низ которых не образовались птицы, — оставались единственной группой, не имевшей в своем составе полуводных представителей. Ситуация изменилась в 2014 году, когда исследователи из Портсмутского университета описали новый скелет спинозавра. Ученым уже было известно, что спинозавриды какое-то время проводили в воде — их длинные крокодиловые челюсти и конусообразные зубы похожи на других водных хищников, а некоторые окаменелости были найдены с животами, полными рыб. Но у нового экземпляра спинозавра, описанного в 2014 году, были втянутые ноздри, короткие задние ноги, веслообразные ступни и плавниковый хвост: все признаки указывали на водный образ жизни.

С тех пор исследователи продолжают спорить о том, действительно ли спинозавриды плавали в поисках пищи или они просто стояли на мелководье и опускали голову, чтобы схватить добычу.

Эти долгие бесплодные споры побудили Фаббри и его коллег попытаться найти другой способ решения проблемы. «Идея нашего исследования заключалась в том, что мы можем интерпретировать данные окаменелостей по-разному, в отличие от общефизических законов», — сказал Фаббри.