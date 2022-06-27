Отпуск поможет побороть деменцию. Как это возможно?

Думаете, путешествия — это бессмысленно, и лучше провести время на даче филейным местом кверху? Да и полоумная пожилая родственница останется одна, если вы не позаботитесь об огороде в деревне?
Как бы не так. Оказывается, что если "полоумный" родственник или родственница всё же есть, не стоит запирать больного человека в стенах. Нужно, дабы замедлить прогрессирующую болезнь... отправиться в путешествие.
По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из Австралии и Китая. Они провели анализ ранее выпущенных научных работ о деменции, и узнали, что, оказывается, туризм оказывает терапевтический эффект на больного так называемым слабоумием.
Дело в том, что, утверждают учёные, впечатления, которые человек получает от путешествий, благоприятно влияют на работу мозга. Благодаря этому происходит когнитивная и сенсорная стимуляция. Более того, выяснилось, что человек в любой новой обстановке адаптируется, и на пациентов с деменцией это влияет крайне положительно — их мозг работает в усиленном режиме.
Кроме того, оказывается, что благодаря активному движению также успокаиваются и нервы и психика даже здорового человека, а не просто больного. Так что если вы вдруг решили отдохнуть в Турции, возьмите пару экскурсий. Там вы отдохнёте и душой.
Немаловажным является и совместный приём пищи, что чаще всего происходит с туристами. Благодаря этому пищевое поведение (а если проще — согласие человека есть в меру, а не меньше или больше положенного) стабилизируется.
Ко всему прочему, авторы исследования предлагают переосмыслить роль путешествий во врачебной практике, а заодно относиться к ним как к терапии.
Так что если вы всё-таки отправились летом в отпуск, воспринимайте это заодно как профилактику от деменции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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