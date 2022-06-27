Отпуск поможет побороть деменцию. Как это возможно?

Дело в том, что, утверждают учёные, впечатления, которые человек получает от путешествий, благоприятно влияют на работу мозга. Благодаря этому происходит когнитивная и сенсорная стимуляция. Более того, выяснилось, что человек в любой новой обстановке адаптируется, и на пациентов с деменцией это влияет крайне положительно — их мозг работает в усиленном режиме.

Кроме того, оказывается, что благодаря активному движению также успокаиваются и нервы и психика даже здорового человека, а не просто больного. Так что если вы вдруг решили отдохнуть в Турции, возьмите пару экскурсий. Там вы отдохнёте и душой.