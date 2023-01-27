Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке

После этого инцидента Гутьеррес решил, что лучший способ не попасть в тюрьму в будущем — это эмигрировать в США, и переехал туда с семьей в 2012 году. Все проблемы, казалось, остались позади. Но в начале 2023 года Рене узнал, что его пожилой отец уже совсем плох, и решил прилететь в Колумбию, чтобы успеть попрощаться с ним. Мужчина прекрасно осознавал, что подвергает себя риску, но не мог поступить иначе.



Его худшие опасения оправдались: как только самолёт приземлился в Боготе, на борт поднялись агенты Интерпола. Они запросили у него удостоверение личности и увели для дальнейших разбирательств. В конце концов его перевели в полицейский участок Лос-Мартирес, где он и содержится до сих пор.



К сожалению, отец Рене Мартинеса Гутьерреса за это время скончался, и сын даже не смог попрощаться с ним. В очередной раз он и его семья ждут, пока перуанские власти сформулируют запрос об экстрадиции и в очередной раз подтвердят, что он не тот человек, которого они разыскивают.



Удивительно, что подобное может случиться в реальной жизни, но история Рене хорошо задокументирована, поскольку каждый раз, когда его арестовывали, он попадал в заголовки национальных газет Колумбии.