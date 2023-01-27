Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке

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46-летний колумбиец Рене Мартинес Гутьеррес — мирный семьянин без судимостей. Проблема в том, что он носит то же имя, что и лидер наркокартеля из Перу, находящийся в международном розыске. И по этой причине Рене арестовывали три раза за последние 13 лет, последний раз совсем недавно. И он до сих пор в полицейском участке, а газетные заголовки в очередной раз кричат об этой несправедливости.
Впервые Гутьеррес столкнулся с проблемами с законом из-за своего имени в 2010 году, когда явился в полицейский участок в Боготе, чтобы запросить документ об отсутствии судимостей. Они были нужны ему, чтобы открыть собственный бизнес. При проверке документов полиция обнаружила, что на Рене Мартинеса Гутьерреса имеется международный ордер на арест, выданный Перу. Тогда мужчину задержали и разбирательство заняло восемь дней.
В конце концов его отпустили. Он решил, что это нельзя это так оставлять, и обратился в различные инстанции — в посольство Перу, Верховный суд, Интерпол. Однако ни у одной из этих организаций не было реального объяснения случившемуся. Все они утверждали, что арест произошел из-за неудачного совпадения имён.
В конце концов его отпустили. Он решил, что это нельзя это так оставлять, и обратился в различные инстанции — в посольство Перу, Верховный суд, Интерпол. Однако ни у одной из этих организаций не было реального объяснения случившемуся. Все они утверждали, что арест произошел из-за неудачного совпадения имён.
Спустя год после первого ареста Рене Мартинес Гутьеррес снова оказался в полицейском участке Боготы — в качестве свидетеля по делу об ограблении, произошедшем у него на работе. Он должен был всего лишь дать показания, но когда полиция проверила его имя в базе данных, его в очередной раз приняли за разыскиваемого перуанского наркобарона.
На этот раз он провел два месяца в общей камере с прожженными преступниками в печально известной колумбийской тюрьме Ла-Пикота. Его выпустили только после того, как перуанские власти наконец подтвердили, что он не тот человек, которого они ищут.
На этот раз он провел два месяца в общей камере с прожженными преступниками в печально известной колумбийской тюрьме Ла-Пикота. Его выпустили только после того, как перуанские власти наконец подтвердили, что он не тот человек, которого они ищут.
После этого инцидента Гутьеррес решил, что лучший способ не попасть в тюрьму в будущем — это эмигрировать в США, и переехал туда с семьей в 2012 году. Все проблемы, казалось, остались позади. Но в начале 2023 года Рене узнал, что его пожилой отец уже совсем плох, и решил прилететь в Колумбию, чтобы успеть попрощаться с ним. Мужчина прекрасно осознавал, что подвергает себя риску, но не мог поступить иначе.
Его худшие опасения оправдались: как только самолёт приземлился в Боготе, на борт поднялись агенты Интерпола. Они запросили у него удостоверение личности и увели для дальнейших разбирательств. В конце концов его перевели в полицейский участок Лос-Мартирес, где он и содержится до сих пор.
К сожалению, отец Рене Мартинеса Гутьерреса за это время скончался, и сын даже не смог попрощаться с ним. В очередной раз он и его семья ждут, пока перуанские власти сформулируют запрос об экстрадиции и в очередной раз подтвердят, что он не тот человек, которого они разыскивают.
Удивительно, что подобное может случиться в реальной жизни, но история Рене хорошо задокументирована, поскольку каждый раз, когда его арестовывали, он попадал в заголовки национальных газет Колумбии.
Его худшие опасения оправдались: как только самолёт приземлился в Боготе, на борт поднялись агенты Интерпола. Они запросили у него удостоверение личности и увели для дальнейших разбирательств. В конце концов его перевели в полицейский участок Лос-Мартирес, где он и содержится до сих пор.
К сожалению, отец Рене Мартинеса Гутьерреса за это время скончался, и сын даже не смог попрощаться с ним. В очередной раз он и его семья ждут, пока перуанские власти сформулируют запрос об экстрадиции и в очередной раз подтвердят, что он не тот человек, которого они разыскивают.
Удивительно, что подобное может случиться в реальной жизни, но история Рене хорошо задокументирована, поскольку каждый раз, когда его арестовывали, он попадал в заголовки национальных газет Колумбии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Колумбия истории из жизни истории людей международный розыск незаконный арест перепутали перу полиция путаница тезка
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похоже аналог аиф есть и в южной америке.