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Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке

Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке

Автор:
27 января 2023 13:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Колумбия   истории из жизни   истории людей   международный розыск   незаконный арест   перепутали   перу   полиция   путаница   тезка   
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46-летний колумбиец Рене Мартинес Гутьеррес — мирный семьянин без судимостей. Проблема в том, что он носит то же имя, что и лидер наркокартеля из Перу, находящийся в международном розыске. И по этой причине Рене арестовывали три раза за последние 13 лет, последний раз совсем недавно. И он до сих пор в полицейском участке, а газетные заголовки в очередной раз кричат об этой несправедливости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   истории из жизни   истории людей   международный розыск   незаконный арест   перепутали   перу   полиция   путаница   тезка   
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9  комментариев
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10k
Nero 14 минут назад
Такое ощущение, что полиция и интерпол знают только фамилию и имя преступника, и у них нет ни его фотографий, ни отпечатков. Словно призрака ищут. А скорость идентификации человека на уровне 18 века.
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20k
nobody® 3 минуты назад
Газеты должны были объявить, что пойман наркобарон
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14k
Кот Скрипалей 11 минут назад
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111
Николай Тимофеев 20 минут назад
Да это он и есть наркобарон! Только говорит каждый раз- "Не! Не! Это не я! Вы меня с кем-то перепутали!"; и каждый раз работает)))
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10k
Shtoppi 21 минуту назад
Они в курсе там что существуют тесты ДНК, раз уж они его никак иначе идентифицировать не в состоянии?
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17k
Bill 36 минут назад
"Да мало ли в Бразилии Педров?!"
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3k
Старичок 43 минуты назад
а отпечатки пальцев проверить никак.
похоже аналог аиф есть и в южной америке.
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27k
Ваня 46 минут назад
а сменить имя и фамилию, нет, никак?..
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