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Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты

Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты

Автор:
26 июля 2023 15:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   данные   закон   регистрация   сайты   электронная почта   
1030
4

Закон, как сообщили депутаты, обратной силы не имеет. Запрещать пользоваться сайтами, на которых гражданин ранее зарегистрировался с помощью условного Gmail, никто не будет.

Поправки к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи" вступят в силу 1 декабря 2023 года. С этого момента регистрироваться на российских сайтах можно будет только с использованием почтовых сервисов, которые принадлежат российским компаниям.

Также легально зарегистрироваться можно посредством российского номера телефона, портала "Госуслуги", Единой биометрической системы и иных инфосистем (например через ID-номер "Вконтакте"), которым владеет гражданин России или российская компания.

Примечательно, что в новых поправках пока не предусмотрено наказание для владельцев российских сайтов, которые не уберут функцию регистрации через иностранную электронную почту. Как отметил автор поправок Антон Горелкин, меры наказания будут прописаны позже.


Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики

Депутат Хинштейн отметил, что закон принят с целью обезопасить данные российских пользователей.


Часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которую персональные данные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками


И ещё одна важная деталь. Закон не имеет обратной силы. То есть если гражданин зарегистрировался на каком-либо российской ресурсе через иностранную почту до вступления закона в силу, то сайты не будут требовать поменять адрес почты на российский.

Источник:

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Метки: Госдума   данные   закон   регистрация   сайты   электронная почта   
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15  комментариев
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14k
Kostick 54 минуты назад
гм, у яндекса голова на нидерландах, у мейла вообще голову сломать можно, кому он принадлежит) остается только рамблер, который сбер купил. но кто им пользуется?
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Показать 1 ответ
889
adssaf afasffdsga 2 минуты назад
С одной стороны - неплохо. С другой - оказался, недавно, в такой ситуации, что к иностранному сервису был зарегистрирован через почту на mail.ru, нужно восстановить пароль ибо регистрировался лет 15 назад и пароль проспал за это время. Пишу на восстановление - письмо не приходит хоть ты обоссысь. Подождал день - нифига. Пишу в сп - сожалеют, что так получилось, но ничего поделать не могут ибо эти мыльники признаны агрессивными и с ними больше не работают. И зарегаться с ними хер. На Gmail регистрация через раз работает. И хрен знает, что с этим всем делать.
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3k
VPJ 5 минут назад
Депутатов надо укантропупивать. И такие законы принимать они могут, только после полной, чистой, личной декларации о доходах и недвижимости. Ну, максимум из иностранных передвежных средств - мотоцикл "Ява", а из косметики - паста "помарин".
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15k
Shtoppi 9 минут назад
<<Часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которую персональные данные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками>>
-------------
это не поможет в плане безопасности хранения пд. с наших почтовых сервисов инфа так же легко утекает как и с иностранных. а по сему не сложно сделать вывод, что как продавали данные (причем любые - тут дело в желании, упорстве и глубине кошелька покупателя), так и будут продавать, даже из, типа, закрытых систем. те кому надо, всегда найдут тех кому заплатить, чтобы заполучить интересующую информацию. это уже большая, освоенная и прибыльная ниша бизнеса.
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5k
Атомный Крот 14 минут назад
ID-номер "Вконтакте"

Этот тентакль настолько дырявый, что реально опасаюсь там регистрироваться.
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253
Dupych 18 минут назад
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

А посему. ..
Имею право использовать VPN для защиты своих интересов и данных.
Имею право использовать те ресурсы, которые обеспечивают надежную защиту.
Как показала практика Яндекса. Никто ничего не гарантирует, никто ничего не защищает, никто не несет ответственности.
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38k
Седой 48 минут назад
Какая то глупость очередная, от людей совершенно не знающих вопрос. Про безопастность отметили, только затем чтоб хоть как то оправдать свои действия...
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25
Vovki Седой Полчаса назад
безопасностью и борьбой с терроризмом оправдывают самую лютую дичь
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9k
SuperTroll 48 минут назад
Это просто дыра в безопасности! Ну хоть, что то у нас в безопасности...
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174
FelisLynx 50 минут назад
Интересно, а какая почта у нас российская?
Насквозь дырявый Мэйл (В России компания зарегистрирована как ООО «ВК», которая через ООО «Компания ВК» на 99,99 % принадлежит «MGL Mail.ru Equity Limited» (Лимасол, Кипр), которая в свою очередь, принадлежит компании «Mail Coöperatief U.A.» (Амстердам, Нидерланды). Последняя принадлежит компании «VK Company Limited» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, главный офис находится в Лимасоле).
"Википедия")
или неизвестно чей Яндекс, с котрым сейчас что-то мутят, чтобы выставить его российским (Компания зарегистрирована в России как ООО «Яндекс», 100 % уставного капитала которого владеет зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V. "Википедия")?
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5k
Трям 56 минут назад
Опять какие-то сказки про "безопасность" )))
У меня вопрос, а много-ли российских сайтов, на которых прям очень нужно регистрироваться? Я таких что-то не знаю.
Не надо путать с русскоязычными.
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910
ruslan d Час назад
Ага , а наши типа не сливают ПД ... Если уж банки это делают ...
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