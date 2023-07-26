Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты

Поправки к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи" вступят в силу 1 декабря 2023 года. С этого момента регистрироваться на российских сайтах можно будет только с использованием почтовых сервисов, которые принадлежат российским компаниям.



Также легально зарегистрироваться можно посредством российского номера телефона, портала "Госуслуги", Единой биометрической системы и иных инфосистем (например через ID-номер "Вконтакте"), которым владеет гражданин России или российская компания.