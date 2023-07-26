Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной почты

Закон, как сообщили депутаты, обратной силы не имеет. Запрещать пользоваться сайтами, на которых гражданин ранее зарегистрировался с помощью условного Gmail, никто не будет.
Поправки к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи" вступят в силу 1 декабря 2023 года. С этого момента регистрироваться на российских сайтах можно будет только с использованием почтовых сервисов, которые принадлежат российским компаниям.
Также легально зарегистрироваться можно посредством российского номера телефона, портала "Госуслуги", Единой биометрической системы и иных инфосистем (например через ID-номер "Вконтакте"), которым владеет гражданин России или российская компания.
Примечательно, что в новых поправках пока не предусмотрено наказание для владельцев российских сайтов, которые не уберут функцию регистрации через иностранную электронную почту. Как отметил автор поправок Антон Горелкин, меры наказания будут прописаны позже.
Меры ответственности действительно не прописаны, это случится позже, после оценки правоприменительной практики
Депутат Хинштейн отметил, что закон принят с целью обезопасить данные российских пользователей.
Часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которую персональные данные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками
И ещё одна важная деталь. Закон не имеет обратной силы. То есть если гражданин зарегистрировался на каком-либо российской ресурсе через иностранную почту до вступления закона в силу, то сайты не будут требовать поменять адрес почты на российский.
Источник:
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это не поможет в плане безопасности хранения пд. с наших почтовых сервисов инфа так же легко утекает как и с иностранных. а по сему не сложно сделать вывод, что как продавали данные (причем любые - тут дело в желании, упорстве и глубине кошелька покупателя), так и будут продавать, даже из, типа, закрытых систем. те кому надо, всегда найдут тех кому заплатить, чтобы заполучить интересующую информацию. это уже большая, освоенная и прибыльная ниша бизнеса.
Этот тентакль настолько дырявый, что реально опасаюсь там регистрироваться.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
А посему. ..
Имею право использовать VPN для защиты своих интересов и данных.
Имею право использовать те ресурсы, которые обеспечивают надежную защиту.
Как показала практика Яндекса. Никто ничего не гарантирует, никто ничего не защищает, никто не несет ответственности.
Насквозь дырявый Мэйл (В России компания зарегистрирована как ООО «ВК», которая через ООО «Компания ВК» на 99,99 % принадлежит «MGL Mail.ru Equity Limited» (Лимасол, Кипр), которая в свою очередь, принадлежит компании «Mail Coöperatief U.A.» (Амстердам, Нидерланды). Последняя принадлежит компании «VK Company Limited» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, главный офис находится в Лимасоле).
"Википедия")
или неизвестно чей Яндекс, с котрым сейчас что-то мутят, чтобы выставить его российским (Компания зарегистрирована в России как ООО «Яндекс», 100 % уставного капитала которого владеет зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V. "Википедия")?
У меня вопрос, а много-ли российских сайтов, на которых прям очень нужно регистрироваться? Я таких что-то не знаю.
Не надо путать с русскоязычными.