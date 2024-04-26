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Ду ю спик рашн? Тест по русскому языку, призванный выбесить всех

Ду ю спик рашн? Тест по русскому языку, призванный выбесить всех

Автор:
26 апреля 2024 16:10
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   правописание   пунктуация   русский язык   тест   тесты по русскому языку   
1140
1
Не ответить на эти вопросы правильно можно лишь в том случае, если русский язык не является для вас родным. Вы ведь образованный человек? Тогда данный тест пройдёте максимум за полторы – две минуты.

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Метки: Тесты   правописание   пунктуация   русский язык   тест   тесты по русскому языку   
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19  комментариев
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3k
Сергей 51 минуту назад
Тройбан.
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12k
Dihydrogen Monoxide 2 минуты назад
Не скажу, что я знаток Русского языка, но ответил на 5. Другое дело, сможет ли современный школьник ответить правильно? Читая комментарии на фишках вижу столько безграмотных... И часто это не дети, а взрослые особи.
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17k
ron 16 минут назад
Нуль и Ноль. NULL % nil;
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128k
Аааа 22 минуты назад
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18k
Majul Полчаса назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Впечатляющий результат, которым можно похвастаться даже в соцсетях, но это не точно!

Выбесить? Кого? Неучей? Тут все абсолютно примеры из средней школы. Не знать подобных вещей суть расписаться в собственной неграмотности.

Жду минусов и воплей "я ни на уроки рускава", "зочем мне песать бес ашибак итак фсе панятна", "гребаный громарнаци".
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3k
Едондер пуп 37 минут назад
ЧОрт, в предпоследнем вопросе ошибся - чисто интонационно запятая слышится))
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636
DuckTales 46 минут назад
Пятёра
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 703 поста (698 в горячем)

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