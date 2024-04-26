Не ответить на эти вопросы правильно можно лишь в том случае, если русский язык не является для вас родным. Вы ведь образованный человек? Тогда данный тест пройдёте максимум за полторы – две минуты.

Ду ю спик рашн? Тест по русскому языку, призванный выбесить всех 0 Источник: