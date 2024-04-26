Ду ю спик рашн? Тест по русскому языку, призванный выбесить всех

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Не ответить на эти вопросы правильно можно лишь в том случае, если русский язык не является для вас родным. Вы ведь образованный человек? Тогда данный тест пройдёте максимум за полторы – две минуты.
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Выбесить? Кого? Неучей? Тут все абсолютно примеры из средней школы. Не знать подобных вещей суть расписаться в собственной неграмотности.
Жду минусов и воплей "я ни на уроки рускава", "зочем мне песать бес ашибак итак фсе панятна", "гребаный громарнаци".
Проблема в том, что они считают свою безграмотность нормой. И люто ненавидят всех тех, кто смеет быть не таким безграмотным как они.
Времена нынче такие...