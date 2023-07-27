FISHKINET
Сообщество Юмор 17266 постов • 3596 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Орфоэпический тест для знатоков русского языка

Орфоэпический тест для знатоков русского языка

Автор:
27 июля 2023 15:45
Сообщество : Юмор
Метки: Тесты   орфоэпический тест   орфоэпия   русский язык   тест   ударения   
1614
1
Умеете ли вы правильно ставить ударения в словах? Данный тест рассчитан на людей, полагающих, что они разговаривают правильно. 12 вопросов для проверки собственного уровня владения языком. Чтобы не возникло проблем с изображением ударных символов, букву под ударением в тесте будем писать прописными.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Тесты   орфоэпический тест   орфоэпия   русский язык   тест   ударения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Павел Плеханов Час назад
А тест правда на правила русского языка?
сёгУн - это, наверное, по японски, так как в русском языке ударение ВСЕГДА падает на букву Ё.
Так что не коверкайте русский язык в угоду японскому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Атомный Крот 2 секунды назад
"Видимо, у вас филологическое или лингвистическое образование. "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася Полчаса назад
Расширить и ухлубить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Роман Час назад
Ну конечно, Сёгун - исконно русское слово! Исконнее не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Элитный тигр Час назад
Интересно, если он - прИбыл, а она - почему-то прибыла...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan Час назад
Тройка, как и в школах-училищах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
no. Час назад
следующий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100558



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#кино#аварии#история#Китай#знаменитости#СССР
#животные#автомир#интересное#Автовсячина#США#забавно#Россия#подборка#истории#факты
#машина#в мире#интересно#ДТП#Юмор#авто аварии#фильм#Москва#милота#шоу бизнес
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться