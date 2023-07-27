Орфоэпический тест для знатоков русского языка

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Умеете ли вы правильно ставить ударения в словах? Данный тест рассчитан на людей, полагающих, что они разговаривают правильно. 12 вопросов для проверки собственного уровня владения языком. Чтобы не возникло проблем с изображением ударных символов, букву под ударением в тесте будем писать прописными.
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сёгУн - это, наверное, по японски, так как в русском языке ударение ВСЕГДА падает на букву Ё.
Так что не коверкайте русский язык в угоду японскому.
А так ПрИбыло, но бЫло.
"Приставка «при-» в формах женского рода обязательно безударная."
https://pishempravilno.ru/pribyl-i-pribyla-udarenie/https://pishempravilno.ru/pribyl-i-pribyla-udarenie/