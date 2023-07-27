Умеете ли вы правильно ставить ударения в словах? Данный тест рассчитан на людей, полагающих, что они разговаривают правильно. 12 вопросов для проверки собственного уровня владения языком. Чтобы не возникло проблем с изображением ударных символов, букву под ударением в тесте будем писать прописными.

Орфоэпический тест для знатоков русского языка 0