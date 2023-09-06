830
1
Насколько хорошо вы понимаете значения слов в русском языке? Проверим ваши познания.
Синонимы или антонимы: тест по русскому языку
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Источник:
Ссылки по теме:
- «Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о защите родного языка от иностранных заимствований
- О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея
- Как появилось ругательство "ё-моё"
- Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма
- Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет
Новости партнёров