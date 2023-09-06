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Синонимы или антонимы: тест по русскому языку

Синонимы или антонимы: тест по русскому языку

Автор:
06 сентября 2023 19:04
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   образовательные тесты   русский язык   тест   тесты по русскому языку   
830
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Насколько хорошо вы понимаете значения слов в русском языке? Проверим ваши познания.

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Метки: Тесты   интересное   образовательные тесты   русский язык   тест   тесты по русскому языку   
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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1k
blunt67 2 минуты назад
Ертаул и Мудир. Ладно, мой пробел, не знаком со словом "ертаул", бывает, невозможно знать всё. Но вот "мудир" - является арабским словом и к Русскому языку имеет крайне опосредованное отношение. Хорошо известно тюркоговорящим. Заимствованное, не общеупотребимое. Не могу припомнить это слово в классической Русской литературе, подскажите пожалуйста, если есть примеры.
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24k
sssss3 10 минут назад
Подтянуть РУССКИЙ язык???? Правда???
Мудир и ертаул - я сотни книг прочёл за жизнь, но в русской литературе не встречал этих слов.
Одно арабское используемое в Турции, другое татарское (да ещё и использовалось в ДО ПЕТРОВСКИЕ времена).
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1k
Николай 12 минут назад
ертаул, юшман и мудир - читаю мало, видимо. новые для меня слова...
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62k
doker 19 минут назад
Я не только читаю, но ещё и на "Фишках" "комменты" строчу - а здесь, не дай бог, граматическу ашипку дапустить - заклюют.
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2k
khvatich Полчаса назад
Холоп и слуга синонимы? Удивлён).
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88k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Легкота!
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