Синонимы или антонимы: тест по русскому языку

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«Любой правдоруб обязательно ударится своим узким лбом о слово Русь»: в Госдуме приняли закон о...

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