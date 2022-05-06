Ценители русского языка оценят: непростой тест на грамотность

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В этом тесте не будет разбора пунктуации или синтаксиса... Зато в правописании оторвёмся на полную катушку. Рассмотрим правописание 10 сложных слов. Слабо получить хотя бы четвёрку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Начало сентября, дети в школе пишут сочинение на тему "Как я провел/а лето".
Танечка поднимает руку:
- Марьявановна, а как правильно писать: "забЕременела" или "забИременела"?
Учительница:
-Танечка, ты лучше про лето не пиши. Напиши лучше что нибудь про Пушкина...
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...а ещё бы научили бы долбанных рекламщиков использованию падежей когда пишут тексты для долбанной рекламы.