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Ценители русского языка оценят: непростой тест на грамотность

Ценители русского языка оценят: непростой тест на грамотность

Автор:
06 мая 2022 13:41
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   грамматика   грамотность   русский язык   тест   тест по русскому языку   
9382
1
В этом тесте не будет разбора пунктуации или синтаксиса... Зато в правописании оторвёмся на полную катушку. Рассмотрим правописание 10 сложных слов. Слабо получить хотя бы четвёрку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   грамматика   грамотность   русский язык   тест   тест по русскому языку   
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80  комментариев
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98
Alex 3 часа назад
Анекдот напомнило:
Начало сентября, дети в школе пишут сочинение на тему "Как я провел/а лето".
Танечка поднимает руку:
- Марьявановна, а как правильно писать: "забЕременела" или "забИременела"?
Учительница:
-Танечка, ты лучше про лето не пиши. Напиши лучше что нибудь про Пушкина...
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1k
Leonid 53 секунды назад
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2k
cnob7 10 минут назад
а как правильно писать : пи(с,з)дёж(ь) ваш этот тест. 8 из 10 и в итоге 3??? автор, похоже, среднее арифметическое значение не проходил.
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−46
Insaid From 15 минут назад
говорится явства значит и писаться будет так
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−10
С. 19 минут назад
На яствах подлетел ) неприятненько
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23k
ПаганецЪ 22 минуты назад
10 из 10

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6k
Slowly 44 минуты назад
Серьёзно? Люди, качайте приложения по русскому языку, не позорьтесь. Блть, на кого рассчитан этот "тест"?
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303
Dragon 46 минут назад
Легко, 10 из 10. И это всего лишь с четвертого раза.
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17k
Сергей 47 минут назад
5 по русскому языку в школе, и здесь тоже. Было просто.
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15
300n Час назад
На дощатой террасе под аккомпанемент виолончели веснушчатая Агриппина Саввична исподтишка потчевала коллежского асессора Аполлона Кирилловича винегретом и прочими яствами.
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7k
mbr 2 часа назад
Тест хороший, но лучше бы сделали упор на такие грубые ошибки как:
двойнЫЕ стандарТЫ
брюки от дизайнера
бандеровцы

...а ещё бы научили бы долбанных рекламщиков использованию падежей когда пишут тексты для долбанной рекламы.
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74k
Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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51
Витаминка 2 часа назад
Правильно писать: "рюмочка коньячкЮ"! Но почему-то этого вопроса в тесте нет. Негодный тест.
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Не даются мне точные науки.
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85
apqurhf 2 часа назад
тест для седьмого класса, что ли
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9k
Ivan 2 часа назад

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8k
Dabus 2 часа назад
7, при том что в школе я был круглый двоечник (по русскому в т.ч.), и с двойками по русскому и математике за год, оставался на второй год в шестом классе ...
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5k
heta 2 часа назад
10
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377
ManA108 2 часа назад
В тесте по русскому языку половина нерусских слов.
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85
apqurhf ManA108 2 часа назад
открою страшную тайну: даже слова "изба" и "баня" заимствованные.
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13k
Элитный тигр 2 часа назад
Из 10 ответил правильно на 8, при том что на линолеуме второпях нажал не туда. Получил трояк, как и в школе, обучение проходил еще в СССР, да и просто люблю читать.
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117
Владимир 2 часа назад
У меня 5. Учился в СОВЕТСКОЙ школе.
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