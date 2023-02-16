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Рядом с турецкими министром здравоохранения взорвался уличный обогреватель

Рядом с турецкими министром здравоохранения взорвался уличный обогреватель

Автор:
16 февраля 2023 12:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   взрыв   видео   министр здравоохранения   печь   уголь   
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Говорят, это был всего лишь уголь. Ничего себе уголёк!

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и десятки врачей едва не получили серьёзные травмы из-за взрыва уличного обогревателя рядом с полевым госпиталем в зоне землетрясения, пишут турецкие издания. На опубликованных кадрах видно, как во время общения министра с медиками у ног чиновника неожиданно взрывается небольшая печь и обдаёт всех пламенем.

Как выяснилось позднее, в печи взорвался каменный уголь или, скорее, угольная пыль. К счастью, никто из находящихся в непосредственной близости не пострадал.

В Турции продолжается разбор завалов. Российские спасатели уже покинули страну, поскольку надежды найти живых людей под обломками зданий практически не осталось. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 36 187 человек


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Метки: Турция   взрыв   видео   министр здравоохранения   печь   уголь   
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2  комментария
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21k
BiZ 38 минут назад
прям так и взорвался? это же дерево тлеет, хлопнула головешка - сырая была, вода испарилась внутри. нееьаться взрыв..
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8k
Axel 15 минут назад
Хорошо, что не кондиционер бахнул
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