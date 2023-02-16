Рядом с турецкими министром здравоохранения взорвался уличный обогреватель

Говорят, это был всего лишь уголь. Ничего себе уголёк!
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и десятки врачей едва не получили серьёзные травмы из-за взрыва уличного обогревателя рядом с полевым госпиталем в зоне землетрясения, пишут турецкие издания. На опубликованных кадрах видно, как во время общения министра с медиками у ног чиновника неожиданно взрывается небольшая печь и обдаёт всех пламенем.
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Как выяснилось позднее, в печи взорвался каменный уголь или, скорее, угольная пыль. К счастью, никто из находящихся в непосредственной близости не пострадал.
В Турции продолжается разбор завалов. Российские спасатели уже покинули страну, поскольку надежды найти живых людей под обломками зданий практически не осталось. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 36 187 человек
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