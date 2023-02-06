Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала

По мнению сейсмологов, повторные толчки будут ощущаться ещё на протяжении месяца.
В центральной части Турции произошло повторное землетрясение. По предварительным данным, магнитуда подземных толчков была такой же, как и накануне — 7,5 - 7,7 баллов. Турецкие журналисты, вещающие в прямом эфире о работе спасателей в городе Малатье, стали невольными свидетелями нового обрушения многоквартирного здания.
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Оператор с очевидцами едва успевают убежать от падающего здания
Ещё одно обрушение жилого дома — девятиэтажка в Шанлыурфе сложилась как карточный домик после новых подземных толчков
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Сообщается, что новое землетрясение в Турции ощутили в Анкаре, Алании и других регионах.
Российские туристы в Мерсине бегут с документами на улицу
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Подземные толчки ощущались в Абхазии, Грузии, Ираке, Армении, Израиле, Чечне, Осетии и Азербайджане.
Видео из грузинского Батуми
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Израиль
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После землетрясения на одном из турецких курортов
Азербайджанские сейсмологи уже предположили, что повторные толчки после землетрясения будут ощущаться в течение месяца. Уже сейчас СМИ пишут о новом афтершоке в центральной части Турции магнитудой 6,0.
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Это очень печально