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Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала

Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала

Автор:
06 февраля 2023 14:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Турция   видео   землетрясение   обрушение дома   прямой эфир   спасатели   
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По мнению сейсмологов, повторные толчки будут ощущаться ещё на протяжении месяца.

В центральной части Турции произошло повторное землетрясение. По предварительным данным, магнитуда подземных толчков была такой же, как и накануне — 7,5 - 7,7 баллов. Турецкие журналисты, вещающие в прямом эфире о работе спасателей в городе Малатье, стали невольными свидетелями нового обрушения многоквартирного здания.

Сообщается, что новое землетрясение в Турции ощутили в Анкаре, Алании и других регионах.

Подземные толчки ощущались в Абхазии, Грузии, Ираке, Армении, Израиле, Чечне, Осетии и Азербайджане.

Азербайджанские сейсмологи уже предположили, что повторные толчки после землетрясения будут ощущаться в течение месяца. Уже сейчас СМИ пишут о новом афтершоке в центральной части Турции магнитудой 6,0.

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Метки: Турция   видео   землетрясение   обрушение дома   прямой эфир   спасатели   
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7  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Очень много говорят о Турции, а вот о том, что в Сирии, в провинциях Алеппо, Хама и Латакия, не менее сильные разрушения и сотни погибших, говорят очень мало.
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9k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Мои соболезнования!
Это очень печально
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12k
кира 46 минут назад
Очень страшно! Людей жалко. Наверное много погибло.
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1k
ФЫВАПРОЛ 56 минут назад
Людей жалко, главное чтобы наши не пострадали.
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