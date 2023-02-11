В Стамбуле задержали владельца компании, построившей развалившийся при землетрясении ЖК Rönesans Rezidans

Владелец компании, которая строила это ЖК понял, что придет время и у властей появятся к нему несколько неудобных вопросов. И по этому решил совершить поездку в Черногорию, прихватив с собой крупную сумму денег. Вот только "деловая поездка" сорвалась в аэропорту Стамбула.