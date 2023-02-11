FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6092 поста • 2664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Стамбуле задержали владельца компании, построившей развалившийся при землетрясении ЖК Rönesans Rezidans

В Стамбуле задержали владельца компании, построившей развалившийся при землетрясении ЖК Rönesans Rezidans

Автор:
11 февраля 2023 09:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Rönesans Rezidans   Турция   архитектор   видео   землятресение   стамбул   
1391
4
2

Мехмет Яшар Джошкун, владелец компании Antis Yapı, построившей обрушившуюся в Хатае резиденцию Rönesans Rezidans, через 5 дней после разрушительного землетрясения решил от греха подальше сбежать из Турции в Черногорию.

В далеком 2012 году 12-этажная резиденция «Ренессанс» с 250 квартирами, расположенная на бульваре Инону в районе Антакья в Хатае считалась одним из самых элитных ЖК города. Стоимость квартир начиналась от 1,5 миллионов лир.

Застройщик убеждал покупателей, что здание способно выдержать даже 9-ти бальное землетрясение и называл свою постройку "Небесным квадратом. Но, как показала практика, уже при толчке в 7,7 баллов многоэтажка мгновенно сложилась как карточный домик, погребя под завалами около тысячи человек.


Владелец компании, которая строила это ЖК понял, что придет время и у властей появятся к нему несколько неудобных вопросов. И по этому решил совершить поездку в Черногорию, прихватив с собой крупную сумму денег. Вот только "деловая поездка" сорвалась в аэропорту Стамбула.



Джошкуна задержали при попытке сесть на самолет по распоряжению прокуратуры Газиосманпаши, он был взят под стражу и доставлен в отделение полиции.



Пока идут спасательные работы в районе обрушившегося здания, беспилотник сделал несколько снимков обломков резиденции с воздуха. На полученных кадрах видно, что строение в результате подземных толчков было опрокинуто в сторону района, где находится бассейн и повредило другое здание на улице.


В настоящий момент число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665. В списке раненых более 80 тысяч человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Rönesans Rezidans   Турция   архитектор   видео   землятресение   стамбул   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Владимир Полчаса назад
Быстро сработали, хотя всё равно опоздали. Сажать его надо было ещё до строительства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Женя 18 минут назад
Капитализм не имеет национальности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 23 минуты назад
почему в турции могут пресекать выезд, а у нас - нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66239



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это Япония, детка!
Это Япония, детка!
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие фотографии с конкурса дикой природы 2022
Лучшие фотографии с конкурса дикой природы 2022
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сексуальная фантазия

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#факты#Россия#кино#подборка#картинки#СССР#Разное
#Юмор#Прикол#Жизнь#Прошлое#Турция#Приколы#забавно#Мемы#США#Австралия
#интересно#люди#в мире#животные#истории#познавательно#землетрясение#Предметы#удивительно#Музыка
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру:... Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео

На что жалуетесь?

Вернуться