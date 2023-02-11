В Стамбуле задержали владельца компании, построившей развалившийся при землетрясении ЖК Rönesans Rezidans

Мехмет Яшар Джошкун, владелец компании Antis Yapı, построившей обрушившуюся в Хатае резиденцию Rönesans Rezidans, через 5 дней после разрушительного землетрясения решил от греха подальше сбежать из Турции в Черногорию.
В далеком 2012 году 12-этажная резиденция «Ренессанс» с 250 квартирами, расположенная на бульваре Инону в районе Антакья в Хатае считалась одним из самых элитных ЖК города. Стоимость квартир начиналась от 1,5 миллионов лир.
Застройщик убеждал покупателей, что здание способно выдержать даже 9-ти бальное землетрясение и называл свою постройку "Небесным квадратом. Но, как показала практика, уже при толчке в 7,7 баллов многоэтажка мгновенно сложилась как карточный домик, погребя под завалами около тысячи человек.
Владелец компании, которая строила это ЖК понял, что придет время и у властей появятся к нему несколько неудобных вопросов. И по этому решил совершить поездку в Черногорию, прихватив с собой крупную сумму денег. Вот только "деловая поездка" сорвалась в аэропорту Стамбула.
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Джошкуна задержали при попытке сесть на самолет по распоряжению прокуратуры Газиосманпаши, он был взят под стражу и доставлен в отделение полиции.
Пока идут спасательные работы в районе обрушившегося здания, беспилотник сделал несколько снимков обломков резиденции с воздуха. На полученных кадрах видно, что строение в результате подземных толчков было опрокинуто в сторону района, где находится бассейн и повредило другое здание на улице.
В настоящий момент число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665. В списке раненых более 80 тысяч человек.
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