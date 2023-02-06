В небе над Калугой взорвался беспилотник: новые подробности ЧП

После осенних инцидентов губернатор Шапша сообщил, что «средства ПВО надежно закрывают наше небо». О происхождении взорвавшегося сегодня БПЛА пока не сообщается. Также пока неизвестно, откуда прилетел беспилотник. Это не первый инцидент с беспилотниками в Калужской области. В октябре прошлого года один беспилотник упал на военном аэродроме "Шайковка", а другой был сбит на юге региона средствами ПВО.





О дроне, упавшем на аэродроме в октябре, губернатор сообщил, что скорее всего тот прилетел с Украины (Калужская область граничит с Брянской и Смоленской областями, а они — с Украиной и Белоруссией). Место, где взорвался сегодня беспилотник, находится примерно в 300 км от границы с Украиной.





Upd. Как сообщает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на военных экспертов, беспилотник в Калуге - это советский Ту-141 "Стриж". Эта модель оперативно-тактического разведывательного БПЛА разработки ОКБ им. Туполева производилась с 1979 по 1989 год.



