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В небе над Калугой взорвался беспилотник: новые подробности ЧП

В небе над Калугой взорвался беспилотник: новые подробности ЧП

Автор:
06 февраля 2023 12:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Беспилотник   бпла   взрыв   видео   дрон   калуга   
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Сегодня рано утром в лесу над Калугой взорвался беспилотник. Позже появились неподтвержденные пока сообщения, что БПЛА был дроном-диверсантом, оснащенным авиабомбой. Неразорвавшийся снаряд нашли в зоне поражения беспилотника.

Сегодня , 6 февраля, около пяти часов утра в лесу над Калугой взорвался беспилотник. Об этом в личном Телеграм-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша. Он пояснил, что пострадавших нет, как нет и ущерба гражданским и социальным объектам.


Момент взрыва БПЛА попал на видео.



Местные жители услышали звук, похожий на раскат грома.


Особенно мощным звук взрыва был в Резвани, Мстихино,, Анненок, Куровском. а также в районе Правобережья и Росвы.


После осенних инцидентов губернатор Шапша сообщил, что «средства ПВО надежно закрывают наше небо». О происхождении взорвавшегося сегодня БПЛА пока не сообщается. Также пока неизвестно, откуда прилетел беспилотник. Это не первый инцидент с беспилотниками в Калужской области. В октябре прошлого года один беспилотник упал на военном аэродроме "Шайковка", а другой был сбит на юге региона средствами ПВО.


О дроне, упавшем на аэродроме в октябре, губернатор сообщил, что скорее всего тот прилетел с Украины (Калужская область граничит с Брянской и Смоленской областями, а они — с Украиной и Белоруссией). Место, где взорвался сегодня беспилотник, находится примерно в 300 км от границы с Украиной.


Upd. Как сообщает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на военных экспертов, беспилотник в Калуге - это советский Ту-141 "Стриж". Эта модель оперативно-тактического разведывательного БПЛА разработки ОКБ им. Туполева производилась с 1979 по 1989 год.


Возможно, модель была переделана под большую дальность полета. Такой же БПЛА рухнул в хорватском Загребе в марте прошлого года.


Также по сообщениям Телеграм-канала SHOT, на месте крушения БПЛА была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ОФАБ-100-120.


Осколочно-фугасный боеприпас также был разработан в СССР и принят на вооружение в СССР в 50-х годах XX века. Внутри такой бомбы находится 46 килограммов взрывчатки и поражающие элементы. Как сообщает Телеграм-канал, по всей вероятности взрыва не произошло из-за низкой высоты полёта.


Официальных подтверждений о бомбе пока нет, а в местных соцсетях появляются новые фото с места крушения БПЛА.


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Метки: Ynews   Беспилотник   бпла   взрыв   видео   дрон   калуга   
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21  комментарий
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6k
Sanar Час назад
На нём весела ОФАБ-100-120 выпуска СССР 50х годов, повезло что не сдетонировала при ударе об землю, слышно бы было многим. Ну и собственно хлам этот убогих хохлопитеков.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Это из нашего местного паблика КалугаЖесть. И это напрягает больше

https://t.me/klgzhest/21891https://t.me/klgzhest/21891
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2k
Егор Час назад
"Не будешь кормить свою армию - будешь кормить чужую..."
В последнее время создаётся впечатление, что наш многотерпеливый народ непонятно кого кормит под видом "армии" ...(((
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3k
lekha-fil 2 часа назад
300 км!!! Это ПВО?
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