Жители разрушенного дома в Турции похвалили российских спасателей за смелость

По словам местных жителей, остальные отряды опасались работать на этом участке из-за риска нового обрушения.
Российская группировка МЧС продолжает поисково-спасательную операцию в Турции. За вчерашний день российским спасателям в городе Хатае удалось обследовать 7 разрушенных домов и извлечь из-под завалов трёх живых человек. В какой-то момент к сотрудникам МЧС подошёл турецкий волонтёр, которого со словами благодарности прислали местные жители.
«Из-за больших рисков в течение трех дней никто не рисковал туда войти. Единственный, кто туда вошел, это были российские МЧСники. За это огромное вам спасибо», — сказал волонтёр.
Источник:
В этом районе спасатели искали в том числе российскую семью из четырёх человек. Это была одна из приоритетных задач. Их нашли и достали, но к сожалению, без признаков жизни.
Сообщается, что в настоящий момент в Турции задействовано 150 спасателей и 8 единиц техники, в том числе 6 кинологических расчетов и 4 расчета беспилотных авиационных систем.
Помимо спасателей в Турции присутствуют российские врачи и психологи. В аэромобильном госпитале МЧС уже оказана помощь 110 пострадавшим.
Источник:
Известно, что в Адыямане, одном из самых пострадавших городов, находится петербургский отряд добровольцев из ПСО «Экстремум». Как пишет «Фонтанка», спасатели торопятся и работают на износ, исследовали более 10 разрушенных многоэтажек, однако живых, несмотря на свидетельства местных жителей, к сожалению, не находят.
Источник:
Источник:
- В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео
- 15-летний подросток почти час провисел над обрывом, ожидая помощи
- Очередное землетрясение обрушило дом в прямом эфире турецкого телеканала
- Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии
- Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции
Мои соболезнования народам Сирии и Турции
Наших жалко.