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Жители разрушенного дома в Турции похвалили российских спасателей за смелость

Жители разрушенного дома в Турции похвалили российских спасателей за смелость

Автор:
10 февраля 2023 17:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Турция   благодарность   видео   землетрясение   помощь   
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По словам местных жителей, остальные отряды опасались работать на этом участке из-за риска нового обрушения.

Российская группировка МЧС продолжает поисково-спасательную операцию в Турции. За вчерашний день российским спасателям в городе Хатае удалось обследовать 7 разрушенных домов и извлечь из-под завалов трёх живых человек. В какой-то момент к сотрудникам МЧС подошёл турецкий волонтёр, которого со словами благодарности прислали местные жители.

«Из-за больших рисков в течение трех дней никто не рисковал туда войти. Единственный, кто туда вошел, это были российские МЧСники. За это огромное вам спасибо», — сказал волонтёр. 

В этом районе спасатели искали в том числе российскую семью из четырёх человек. Это была одна из приоритетных задач. Их нашли и достали, но к сожалению, без признаков жизни.


Сообщается, что в настоящий момент в Турции задействовано 150 спасателей и 8 единиц техники, в том числе 6 кинологических расчетов и 4 расчета беспилотных авиационных систем.

Помимо спасателей в Турции присутствуют российские врачи и психологи. В аэромобильном госпитале МЧС уже оказана помощь 110 пострадавшим.

Известно, что в Адыямане, одном из самых пострадавших городов, находится петербургский отряд добровольцев из ПСО «Экстремум». Как пишет «Фонтанка», спасатели торопятся и работают на износ, исследовали более 10 разрушенных многоэтажек, однако живых, несмотря на свидетельства местных жителей, к сожалению, не находят.

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Метки: МЧС   Турция   благодарность   видео   землетрясение   помощь   
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FishkiNET RIP Полчаса назад
Честь и хвала сотрудникам медицины катастроф и МЧС России. Мужики, вы лучшие!
Мои соболезнования народам Сирии и Турции
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ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
У наших есть большие обереги, "Да и йух с ним", "Пойух", "Пошел на йух" и самый значимый "Ерш твою медь"))) Там еще есть о белом пушистом зверьке, но это когда он пришел, особенно если незаметно.
Наших жалко.
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