Жители разрушенного дома в Турции похвалили российских спасателей за смелость

В этом районе спасатели искали в том числе российскую семью из четырёх человек. Это была одна из приоритетных задач. Их нашли и достали, но к сожалению, без признаков жизни.

Сообщается, что в настоящий момент в Турции задействовано 150 спасателей и 8 единиц техники, в том числе 6 кинологических расчетов и 4 расчета беспилотных авиационных систем.



Помимо спасателей в Турции присутствуют российские врачи и психологи. В аэромобильном госпитале МЧС уже оказана помощь 110 пострадавшим.