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Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии

Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии

Автор:
07 февраля 2023 16:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Charlie Hebdo   Ynews   МЧС   Сирия   Турция   видео   завалы   землетрясение   карикатура   спасатели   
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Землетрясение с толчками магнитудой до 7,8 баллов стало одним из самых разрушительных за последние годы. Тысячи людей в Сирии и Турции погибли, ранены и остались без крова. Под завалами до сих пор остаются люди. На фоне этой беды особенно кощунственно выглядит реакция Charlie Hebdo.

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля разрушило тысячи домов. От мощных толчков строения складывались как карточные домики.


Под многочисленными завалами до сих пор остаются люди. У кого-то получается записать видео с помощью о спасении.


Кому-то уже помогли.



Жизнь и смерть идут бок о бок. В Алеппо спасли беременную женщину, которая сразу после того, как её освободили из-под завалов, родила малыша.



Многие люди и в Турции, и в Сирии, опасаясь повторного землетрясения, ночью оставались под открытым небом. Чтобы согреться, им пришлось жечь костры.



Сложнее тем, кто до сих пор остается под грудой камней. Спасательные работы затруднены сложными условиями и холодной погодой.


Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432 человек, 21 103 получили ранения - сообщил вице-президент Фуат Октай. Обрушились 5775 зданий.


Сирийские власти сообщают о полутора тысячах погибших. Еще тысячи получили ранения. К сожалению, эти цифры не окончательны, и наверняка количество пострадавших и жертв землетрясения будет больше.


По словам Октая, уже сейчас Турция получила помощь от 14 стран. Вице-президент в разговоре с журналистами уточнил, что на местах работают спасательные группы в составе 12 181 человека. Российские спасатели работают в районе наиболее пострадавшего от землетрясения районе Кахраманмараш. Сейчас там находится первая группа из 100 человек со спецоборудованием и служебными собаками.


Российские спасатели улетели и в Сирию. Ил-76 со специалистами уже прибыл, и сотрудники МЧС незамедлительно отправились в районы, пострадавшие от землетрясения. Из российских военных сформировано несколько отрядов, которые помогают с разбором завалов, поиском пострадавших и оказанию им первой помощи.


Кроме этого, в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша были развёрнуты шесть пунктов по выдаче гуманитарной помощи.

В тот момент, когда все здравомыслящие люди земли соболезнуют пострадавшим от землетрясения, журналисты Charlie Hebdo пробивают очередное дно. В свойственном им циничной манере, прикрываясь понятием "свобода слова", они разродились провокационной карикатурой на случившееся.


Рисунок с разрушенными зданиями сопровождает подпись «Даже не нужно отправлять танки». Впрочем, ничего другого ожидать от этого издания не приходится. В той же манере оно отреагировало на землетрясение в Италии, унёсшее в 2016 году сотни человеческих жизней.



Президент Турции Эрдоган объявил в стране общенациональный семидневный траур. Он продлится до 12 февраля включительно.

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Метки: Charlie Hebdo   Ynews   МЧС   Сирия   Турция   видео   завалы   землетрясение   карикатура   спасатели   
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16  комментариев
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913
KE2646 2 часа назад
Никак это ебдо не закроют... Я все надеялся на мусульман, что они после карикатур этого журнала сравняют его редакцию с землей, однако нет, живут еще твари. А этой гейропе надо преподать урок, в чем разница между свободой слова и гнусным глумлением над чувствами пострадавших в этом жутком землетрясении.
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2k
Vovan Petroff 19 минут назад
Даже немцев посылать не надо.
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30k
Slonyash 19 минут назад
Слава богу, что мы не такие...
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58k
Опиум для народа 41 минуту назад
Надеюсь на повторение 7 января 2015 года.
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648
Андерсен 46 минут назад
Каким же надо быть говном по жизни, чтобы глумиться над подобным
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5k
мемфрид 56 минут назад
Взорвать нахер
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229
Вася Васильев Час назад
шарлиебло это надо вырезать в полном составе. Медленно с чувством с толком с расстановкой под видеозапись. И музычку весёлою наложить на такое видео.
К слову, обратите внимание, что турки не смотря на то что мусульмане не орут как макаки ала-я-вбар, а нормально общаются и просто спасают людей.
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2k
Женя Женя78 Час назад
Конченые. Давно их там по ходу не отстреливали.
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6k
КремлеКот Час назад
А вот интересно, эти мрази хоть раз опубликовали "карикатуру" на какую-нибудь трагедию в США, например ?
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9k
GROMOZEKA Час назад
А помните как вся леперальная погань ставила себе на аватарки хранцузские флаги и писали «я/мы шарли» и так далее, а когда их спрашивали знают ли за кого они так рвут зады, то в ответ слышали всякие гадости?
Вот в этом суть либерализма, поддерживать и оплакивать всякое дерьмо
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Выбл..дки и точка
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4k
Денис 2 часа назад
Жабоеды ёб...чие. мало вас тварей на компост пустили в пятнадцатом году? Наверное хотите 11 сентября v 2.0. Бумеранг никто не отменял
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