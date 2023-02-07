Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии

Землетрясение с толчками магнитудой до 7,8 баллов стало одним из самых разрушительных за последние годы. Тысячи людей в Сирии и Турции погибли, ранены и остались без крова. Под завалами до сих пор остаются люди. На фоне этой беды особенно кощунственно выглядит реакция Charlie Hebdo.
Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля разрушило тысячи домов. От мощных толчков строения складывались как карточные домики.
Под многочисленными завалами до сих пор остаются люди. У кого-то получается записать видео с помощью о спасении.
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Кому-то уже помогли.
Жизнь и смерть идут бок о бок. В Алеппо спасли беременную женщину, которая сразу после того, как её освободили из-под завалов, родила малыша.
Многие люди и в Турции, и в Сирии, опасаясь повторного землетрясения, ночью оставались под открытым небом. Чтобы согреться, им пришлось жечь костры.
Сложнее тем, кто до сих пор остается под грудой камней. Спасательные работы затруднены сложными условиями и холодной погодой.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432 человек, 21 103 получили ранения - сообщил вице-президент Фуат Октай. Обрушились 5775 зданий.
Сирийские власти сообщают о полутора тысячах погибших. Еще тысячи получили ранения. К сожалению, эти цифры не окончательны, и наверняка количество пострадавших и жертв землетрясения будет больше.
По словам Октая, уже сейчас Турция получила помощь от 14 стран. Вице-президент в разговоре с журналистами уточнил, что на местах работают спасательные группы в составе 12 181 человека. Российские спасатели работают в районе наиболее пострадавшего от землетрясения районе Кахраманмараш. Сейчас там находится первая группа из 100 человек со спецоборудованием и служебными собаками.
Российские спасатели улетели и в Сирию. Ил-76 со специалистами уже прибыл, и сотрудники МЧС незамедлительно отправились в районы, пострадавшие от землетрясения. Из российских военных сформировано несколько отрядов, которые помогают с разбором завалов, поиском пострадавших и оказанию им первой помощи.
Кроме этого, в Алеппо, Хаме, Латакии и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша были развёрнуты шесть пунктов по выдаче гуманитарной помощи.
В тот момент, когда все здравомыслящие люди земли соболезнуют пострадавшим от землетрясения, журналисты Charlie Hebdo пробивают очередное дно. В свойственном им циничной манере, прикрываясь понятием "свобода слова", они разродились провокационной карикатурой на случившееся.
Рисунок с разрушенными зданиями сопровождает подпись «Даже не нужно отправлять танки». Впрочем, ничего другого ожидать от этого издания не приходится. В той же манере оно отреагировало на землетрясение в Италии, унёсшее в 2016 году сотни человеческих жизней.
Президент Турции Эрдоган объявил в стране общенациональный семидневный траур. Он продлится до 12 февраля включительно.
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К слову, обратите внимание, что турки не смотря на то что мусульмане не орут как макаки ала-я-вбар, а нормально общаются и просто спасают людей.
Вот в этом суть либерализма, поддерживать и оплакивать всякое дерьмо