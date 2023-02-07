Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии





Сложнее тем, кто до сих пор остается под грудой камней. Спасательные работы затруднены сложными условиями и холодной погодой.





Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432 человек, 21 103 получили ранения - сообщил вице-президент Фуат Октай. Обрушились 5775 зданий.





Сирийские власти сообщают о полутора тысячах погибших. Еще тысячи получили ранения. К сожалению, эти цифры не окончательны, и наверняка количество пострадавших и жертв землетрясения будет больше.





По словам Октая, уже сейчас Турция получила помощь от 14 стран. Вице-президент в разговоре с журналистами уточнил, что на местах работают спасательные группы в составе 12 181 человека. Российские спасатели работают в районе наиболее пострадавшего от землетрясения районе Кахраманмараш. Сейчас там находится первая группа из 100 человек со спецоборудованием и служебными собаками.



