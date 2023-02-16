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Фотографии страны, которой уже нет. Обалденная серия

Фотографии страны, которой уже нет. Обалденная серия

Автор:
16 февраля 2023 09:05
Сообщество : СССР
Метки: Жизнь   СССР   архив   воспоминание   фото   
1274
24

Смотрим и вместе вспоминаем!

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Метки: Жизнь   СССР   архив   воспоминание   фото   
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13  комментариев
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52k
smakido 2 часа назад
Бежал бы с сестренкой по той тропинке в поле, смеялся бы от счастья и радости, и чтобы тропинке этой не было конца!..
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6k
Leo Sun 8 минут назад

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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
Пока нет... Но уже начинаем свои земли собирать назад, партия уже есть, пионерию возрождают. Будем независимы от импорта и будет сами производить все. что нам надо.
Скоро все буде даже лучше чем было!!!
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52k
dima423 4 часа назад
Ну вот с тачками на последних фото не стоило выкладывать... учитывая сколько они стоили, и при этом еще и были ппц каким дефицитом))
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