Фотографии страны, которой уже нет. Обалденная серия

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Метки: Жизнь СССР архив воспоминание фото
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Скоро все буде даже лучше чем было!!!
Зато 30 лет держать цену хлеба в 20 коп. - это офигительная социальная помощь. Это ни с чем не сравнимая социальная защита, которой не было ни до ни после на нашей территории.
То, что косыгинские реформы оказали очень негативное влияние на советскую экономику не означает что сама советская экономика была грабительской.
30 лет цена 72-го бензина была 8-9 копеек за литр, а 92-го - 12 копеек.
А у нас сейчас за десять лет цена на бензин повысилась минимум на 10%. По одному проценту в год. И это минимум.
А легковые автомобили, находившиеся в государственной собственности, списывались через семь лет.