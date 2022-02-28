20 архивных фото из СССР, на которых запечатлена повседневность

Одни люди нелестно отзываются о том времени, когда наша страна называлась Советским Союзом. Другие с теплом вспоминают об ушедшей эпохе, рассказывая о плюсах жизни в те годы. Так или иначе, жизнь действительно была другой.
У киосков «Союзпечати» выстраивались очереди за газетами и журналами, а потом из них делали пилотки. Сотовых телефонов не существовало, да и стационарный был не в каждой квартире, и люди звонили из уличных телефонов-автоматов. А в парках часами сидели на лавочках и читали книги, журналы или играли в настольные игры: домино, шашки, шахматы.
В этом материале мы собрали несколько снимков, на которых запечатлены обычные советские граждане в повседневной жизни.
Юноша обучается игре на пианино
Девочка показывает младшей сестре лебедей
Дом готов к заселению
В Советском Союзе много читали
Читали все: газеты, книги, журналы. Нередко витрины таких уличных киосков были пустыми из-за того, что все быстро разбирали.
А из прочитанных газет делали пилотки
Их могли надеть для того, чтобы спрятать голову от палящего солнца. Однако большей популярностью они пользовались у строителей и ремонтников.
Стоя в очереди тоже коротали время за чтением
Гурьбой съезжали на санках с горок, и не думали о том, как это травмоопасно
Группу детей ведут на какое-то мероприятие
Маленькая девочка помогает мальчику младше ее аккуратно перейти по дощечке через ров
Многие молодые люди умело обращались с паяльником и другими инструментами
Аттракционы в парке
Мальчик увлеченно играет маленьким мячиком во дворе
В советские годы ребятня проводила все свободное время на улице, играя в разные игры.
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Улыбающийся школьник с учебником в руках
Разговор с должностным лицом
Перелезающий через забор мальчишка в валенках и с ранцем
Когда не было интернета, информацию искали в книгах, часами просиживая в библиотеке
Огромные стога сена
В парке: мужчины увлеченно играют в какую-то игру
Девушка с букетом ромашек
Мужчины старались радовать своих женщин даже в то время, когда в стране царил дефицит.
На экскурсии: все девочки в бантах и гольфах
Навеяли снимки воспоминания или нет? Поделитесь ниже в комментариях.
Источник:
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Нет. Не все. Некоторые без бантов, а некоторые не в гольфах, а в носках.
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"мужчины увлеченно играют в какую-то игру"
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"Какая-то игра" - это шахматы.
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"Огромные стога сена"
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Суть в фотографии не в этом. Там главное - собрание. Грузовик выступает в роли сцены. Это собрание колхозников.
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"Многие молодые люди умело обращались с паяльником и другими инструментами"
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В другом современном мире, который автору вероятно недоступен, молодые люди до сих пор умело обращаются "с паяльником и другими инструментами".
В шахматы играют. Миниатюрная доска, фигуры с магнитами или штырьками. Комплект назывался "Шахматы дорожные".