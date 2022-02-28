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20 архивных фото из СССР, на которых запечатлена повседневность

20 архивных фото из СССР, на которых запечатлена повседневность (21 фото)

Автор:
28 февраля 2022 10:12
Сообщество : СССР
Метки: Жизнь   СССР   архивное фото   люди   повседневность   фото   
1360
21

Одни люди нелестно отзываются о том времени, когда наша страна называлась Советским Союзом. Другие с теплом вспоминают об ушедшей эпохе, рассказывая о плюсах жизни в те годы. Так или иначе, жизнь действительно была другой.

У киосков «Союзпечати» выстраивались очереди за газетами и журналами, а потом из них делали пилотки. Сотовых телефонов не существовало, да и стационарный был не в каждой квартире, и люди звонили из уличных телефонов-автоматов. А в парках часами сидели на лавочках и читали книги, журналы или играли в настольные игры: домино, шашки, шахматы.


В этом материале мы собрали несколько снимков, на которых запечатлены обычные советские граждане в повседневной жизни.


Юноша обучается игре на пианино

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Девочка показывает младшей сестре лебедей

Дом готов к заселению

В Советском Союзе много читали

Читали все: газеты, книги, журналы. Нередко витрины таких уличных киосков были пустыми из-за того, что все быстро разбирали.

А из прочитанных газет делали пилотки

Их могли надеть для того, чтобы спрятать голову от палящего солнца. Однако большей популярностью они пользовались у строителей и ремонтников.

Стоя в очереди тоже коротали время за чтением

Гурьбой съезжали на санках с горок, и не думали о том, как это травмоопасно

Группу детей ведут на какое-то мероприятие

Маленькая девочка помогает мальчику младше ее аккуратно перейти по дощечке через ров

Многие молодые люди умело обращались с паяльником и другими инструментами

Аттракционы в парке

Мальчик увлеченно играет маленьким мячиком во дворе

В советские годы ребятня проводила все свободное время на улице, играя в разные игры.

.

Улыбающийся школьник с учебником в руках

Разговор с должностным лицом

Перелезающий через забор мальчишка в валенках и с ранцем

Когда не было интернета, информацию искали в книгах, часами просиживая в библиотеке

Огромные стога сена

В парке: мужчины увлеченно играют в какую-то игру

Девушка с букетом ромашек

Мужчины старались радовать своих женщин даже в то время, когда в стране царил дефицит.


На экскурсии: все девочки в бантах и гольфах

Навеяли снимки воспоминания или нет? Поделитесь ниже в комментариях.


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Метки: Жизнь   СССР   архивное фото   люди   повседневность   фото   
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16  комментариев
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4k
Hugo_RnD Час назад
подписи в стиле: "Два треугольника: красный и синий"(с)...
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1k
Sergey Pankratov 21 минуту назад
Комментарий к фото
А у девочки зеркалка с нехилым объективом. Наверное, фоторепортёром потом стала.
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1k
Sergey Pankratov 24 минуты назад
Комментарий к фото
Строители-профессионалы работали в касках. В газетных шляпах иногда работали маляры-любители, чтобы не обляпать волосы краской.
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57k
Похабыч 36 минут назад
"мужчины увлеченно играют в какую-то игру"
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13k
ss 36 минут назад
"все девочки в бантах и гольфах"
-
Нет. Не все. Некоторые без бантов, а некоторые не в гольфах, а в носках.
--------
"мужчины увлеченно играют в какую-то игру"
-
"Какая-то игра" - это шахматы.
--------
"Огромные стога сена"
-
Суть в фотографии не в этом. Там главное - собрание. Грузовик выступает в роли сцены. Это собрание колхозников.
--------
"Многие молодые люди умело обращались с паяльником и другими инструментами"
-
В другом современном мире, который автору вероятно недоступен, молодые люди до сих пор умело обращаются "с паяльником и другими инструментами".
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1k
Sergey Pankratov 39 минут назад
Комментарий к фото
[ мужчины увлеченно играют в какую-то игру ]
В шахматы играют. Миниатюрная доска, фигуры с магнитами или штырьками. Комплект назывался "Шахматы дорожные".

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9k
Андрей А 40 минут назад
В парке: мужчины увлеченно играют в какую-то игру. Какая-то игра-это карманные шахматы))
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3
skazz 47 минут назад
А мне понравилась подборка. Я три года успел всего пожить в СССР, но от фотографий повеяло добром.
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2k
Nigilist 47 минут назад
Это не ранец, а портфель.
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309
Николай Nigilist 7 минут назад
В этом месте, что до моста у Киевского вокзала, что до Кутузовского, по полкилометра. Мы напрямки по льду срезали. Милиция гоняла. Всё было бесполезно, до тех пор, пока ледоколами борозду по реке не стали делать.
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2k
Nigilist 50 минут назад
Это не пилотка (она без козырька), а фуражка или кепи.
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9k
Izrin Maria 57 минут назад
Напрмнило: "При Сталине было лучше - при Сталине у меня стоял."
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