20 архивных фото из СССР, на которых запечатлена повседневность

У киосков «Союзпечати» выстраивались очереди за газетами и журналами, а потом из них делали пилотки. Сотовых телефонов не существовало, да и стационарный был не в каждой квартире, и люди звонили из уличных телефонов-автоматов. А в парках часами сидели на лавочках и читали книги, журналы или играли в настольные игры: домино, шашки, шахматы.

В этом материале мы собрали несколько снимков, на которых запечатлены обычные советские граждане в повседневной жизни.

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